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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Gerade schiebt euer Kind den roten Bagger über den Teppich. Ein anderes Kind greift danach, und schon ruft euer Kleines „Meins!“. Vielleicht sitzt ihr daneben und überlegt, ob ihr gleich eingreifen sollt. Hier lest ihr, was ein Kind mit 26 Monaten beim Spielen mit anderen entdeckt und wie ihr ihm helft, wenn beide dasselbe Spielzeug wollen.

Mit vollendeten 26 Monaten ist dein Kind zwei Jahre und zwei Monate alt. Im 25. Monat ging es darum, wie ihr den Wechsel vom Spielen zum Essen, zum Aufbruch oder ins Bett begleiten könnt. Diesmal schauen wir auf die Zeit mit anderen Kindern. Alle Monatsbeiträge findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Was kann ein Kind mit 26 Monaten?

Beim Spielen schauen sich viele Zweijährige Ideen voneinander ab. Vielleicht schiebt euer Kind seinen Bagger auf ein Kissen, weil das Besuchskind gerade aus einem Kissen einen Berg gemacht hat.

Kurz darauf fährt das eine Kind weiter Bagger, das andere stapelt Steine. Auf den ersten Blick spielt jedes Kind für sich. Schaut ihr eine Weile hin, bemerkt ihr vielleicht, wann die beiden aufeinander reagieren. Eines hält kurz inne, als der Turm umfällt. Das andere zeigt auf den Bagger und sagt „hoch“. Beim Spielen nebeneinander können Kinder sich beobachten, etwas nachmachen und zwischendurch wieder in ihr eigenes Spiel finden.

Bei vertrauten Kindern kommt vielleicht ein gemeinsames Spiel zustande. Euer Kind schiebt einen Becher herüber, das andere tut so, als würde es daraus trinken. Ein paar Minuten später beschäftigen sich beide wieder mit etwas anderem. Beim nächsten Besuch läuft das womöglich ganz anders. Wie viel Nähe und Austausch gerade möglich sind, hängt unter anderem vom Kind, vom Gegenüber und von der Situation ab.

Für den ersten Besuch bei einer noch wenig vertrauten Familie könnt ihr Zeit zum Ankommen lassen. Vielleicht bleibt dein Kind zunächst in deiner Nähe und schaut zu. Wenn ihr euch mit einer Familie trefft, die es schon kennt, kann es gleich zur Spielkiste laufen. In den Spielideen aus dem 21. Monat ging es schon darum, wie Kinder beim Spielen zwischen Nähe und eigenen Ideen wechseln. Das könnt ihr auch jetzt gut beobachten.

Warum euer Kind plötzlich überall „Meins!“ ruft

Mal meint euer Kind mit „Meins!“, dass der Bagger ihm gehört. Mal möchte es damit sagen, dass es gerade mit ihm spielt oder ihn auch gern hätte.

Für euch ist es selbstverständlich, dass der Bagger zu Hause bleibt, wenn das Besuchskind eine Runde damit fährt. Für dein Kind kann es sich erst einmal so anfühlen, als wäre der Bagger weg. Beim Teilenlernen hilft es, in einem vertrauten Spiel auszuprobieren, was „ausleihen“ bedeutet. Gebt euch zum Beispiel beim Spielen einen Becher hin und her. Mit jedem Wechsel kann dein Kind sehen, dass der Becher wieder zu ihm kommt.

Beim Besuch ist es oft umgekehrt. Euer Liebling findet die Puppe des anderen Kindes spannend und möchte sie in den Wagen setzen. Hält das andere Kind sie fest, könnt ihr erklären, dass die Puppe Mali gehört. „Mali hat sie gerade auf dem Arm. Wir können fragen, ob du nachher auch mal mit ihr spielen darfst.“ Ob die Puppe ausgeliehen wird, darf Mali entscheiden.

Lieblingsstücke vor dem Besuch wegräumen Vielleicht hat euer Kind ein Kuscheltier, das es beim Einschlafen immer braucht. Sucht vor dem Besuch gemeinsam einen Platz dafür aus. Ein paar andere Spielsachen bleiben für beide Kinder erreichbar. So weiß euer Kind schon vorher, dass sein Kuscheltier in Ruhe wartet.

Ihr könnt euch vorab kurz mit den anderen Eltern absprechen. Vielleicht bleiben alle noch ein bisschen zusammen im Zimmer, bis die Kinder ins Spiel finden. Wenn die Stimmung nach einer Weile kippt, kann ein Glas Wasser, ein kurzer Gang nach draußen oder ein freundlicher Abschied passen. Ein kürzerer Besuch lässt sich beim nächsten Mal leichter wiederholen.

Wie Kleinkinder abwechseln lernen

Ein kurzer Spielzug lässt sich leichter abwarten als ein offenes „gleich“. Am besten lässt sich das üben, wenn beide Kinder gerade Spaß am Spiel haben.

Rollt euch einen Ball zu, legt bei einem Turm abwechselnd einen Stein obenauf oder lasst ein Auto reihum eine Rampe hinunterfahren. Wenn du mitspielst, kannst du den Wechsel mit wenigen Worten begleiten. „Erst rolle ich zu dir. Jetzt rollst du zurück.“ Bleibt es bei zwei oder drei Runden, habt ihr schon einen Moment erlebt, in dem das Abwechseln geklappt hat.

Beim Spielbesuch hilft es manchmal, etwas für die Wartezeit anzubieten. „Der Bagger ist gerade bei Ada. Du kannst schon Steine auf den Anhänger laden.“ Vielleicht baut euer Kind daraufhin eine ganze Ladestation und der Bagger kommt später von selbst dazu. Wenn beide ihren eigenen Plan haben, könnt ihr auch zwei Spielplätze im selben Zimmer einrichten, etwa eine Baustelle am Teppich und einen Stall neben dem Sofa.

Überlegt bei der Spielzeugauswahl, was mehrere Kinder gleichzeitig verwenden können. Eine Kiste mit großen Bausteinen bietet viele Möglichkeiten, besonders wenn genug Räder oder flache Steine dabei sind. Bei einem einzigen begehrten Fahrzeug reicht es manchmal, vorab noch einen anderen Wagen dazuzustellen. Oft zeigt euch euer Kind selbst, was es gern in Reichweite hätte. Vielleicht reicht es, die Kiste vom Regal auf den Boden zu stellen.

Wann ihr bei Streit eingreifen könnt

Bleibt in der Nähe, wenn zwei Kinder gleichzeitig nach einem Spielzeug greifen. Sobald sie sich wehtun könnten oder der Streit für eines der Kinder zu viel wird, könnt ihr ruhig dazwischengehen.

Geht möglichst auf Augenhöhe. „Emil fährt gerade mit dem Bagger. Du möchtest ihn auch“, könnt ihr sagen. Wenn ein Kind zieht oder schubst, stoppt die Bewegung ruhig. „Stopp, ich halte deine Hand. Das Ziehen tut weh.“ Schaut zuerst, wie es dem Kind geht, das sich wehgetan hat. Dann könnt ihr euch auch um das Kind kümmern, das gerade sehr wütend oder enttäuscht ist.

Wenn das Spielzeug einem Kind aus der Hand genommen wurde, könnt ihr beim Zurückgeben helfen. Ein Satz wie „Lina gibt dir den Bagger zurück“ zeigt, was jetzt passiert. Danach findet ihr gemeinsam eine nächste Möglichkeit, etwa eine Frage, ein zweites Fahrzeug oder eine kleine Pause neben euch. Warten und dabei ruhig bleiben fällt bei starken Gefühlen in der Autonomiephase oft besonders schwer.

Könnt ihr ein paar Sekunden abwarten, ohne dass eins der Kinder bedrängt wird, lasst sie kurz schauen, was passiert. Vielleicht schiebt das eine Kind ein zweites Auto herüber oder zeigt, wo der Bagger noch hinfahren soll. Hört ihr dagegen, dass aus einem aufgeregten Rufen Weinen wird, setzt euch dazu. Schon eure Nähe kann helfen, bevor ihr eine Lösung vorschlagt.

Zwei Ratgeber zum Weiterspielen

Wie euer Kind mit 26 Monaten beim Spielen spricht

„Ich auch“, „Auto da“ oder „Nochmal du“ sind kurze Sätze, mit denen Kinder beim Spielen schon viel sagen können. Euer Kind kann euch dabei auch anschauen, auf etwas zeigen oder euch einen Gegenstand hinhalten.

Wenn die Worte gerade fehlen, könnt ihr aussprechen, was ihr beobachtet. „Du hältst den grünen Zug fest. Möchtest du noch eine Runde fahren?“ Vielleicht nickt dein Kind oder ruft „Meine Runde!“. Im Gespräch könnt ihr die Worte aufnehmen und beiläufig einen etwas längeren Satz daraus machen. Aus „Bagger hoch“ wird dann zum Beispiel „Ja, der Bagger fährt den Hügel hoch.“ So bleibt ihr beim gemeinsamen Spiel.

Im Bilderbuch könnt ihr nach einer Szene suchen, die euer Kind aus dem Alltag kennt. Holt das Kind im Buch gerade etwas aus der Kiste, wartet kurz ab, was euer Kleines dazu sagt. Vielleicht zeigt es auf die Kiste und erzählt euch, dass zu Hause die Autos auch dort liegen. Wenn euch auffällt, dass euer Kind häufig schwer versteht, was ihr sagt, oder ihr euch um sein Hören und Sprechen sorgt, könnt ihr das in der Kinderarztpraxis ansprechen. Der Ratgeber zur Logopädie bei Kindern erklärt, wie eine genauere Abklärung aussehen kann.

Bewegung und Spielideen für drinnen und draußen

Viele Kinder möchten in diesem Alter Dinge tragen, schieben und an einen eigenen Platz bringen. Aus solchen Ideen kann sich zu Hause oder draußen ein ganzes Spiel ergeben.

Stellt eine leere Schachtel neben ein großes Kissen. Vielleicht füllt euer Kind die Schachtel mit Stofftieren, schiebt sie vorsichtig am Kissen vorbei und lädt alles wieder aus. Beim nächsten Besuch können beide Kinder nebeneinander eine eigene Kiste beladen. Vielleicht bittet euer Kind euch, ein Tier zu bringen, oder zeigt euch, wo ihr die nächste Ladung abstellen dürft. Mehr Beispiele, wie Kinder Bewegungen im Alltag ausprobieren, findet ihr bei der motorischen Entwicklung ab zwei Jahren.

Draußen eignet sich ein Waldweg, der euch vertraut ist. Manche Kinder bleiben alle paar Schritte stehen und schauen, welche Blätter auf dem Boden liegen. Vielleicht trägt euer kleiner Schatz seine Funde bis zur nächsten Bank und legt sie dort in eine Reihe. Mit einem anderen Kind kommt womöglich ein gemeinsames Sammeln zustande. Wenn beide nebenher verschiedene Dinge entdecken, könnt ihr ihnen Zeit zum Schauen lassen.

Essen und Schlaf nach einem aufregenden Besuch

Ein Spielbesuch kann den gewohnten Nachmittag durcheinanderbringen. Euer Kind hat vielleicht früher Hunger, möchte beim Essen erst erzählen oder braucht auf dem Weg ins Bett noch ein bisschen Nähe.

Wenn ihr Kinder zum Essen einladet, könnt ihr Schälchen oder kleine Teller vorbereiten. Eine überschaubare Auswahl macht es leichter, selbst etwas zu nehmen oder darum zu bitten. Euer Kind kann entscheiden, was es davon essen möchte und wann es satt ist. Vielleicht hilft es danach beim Tischabräumen. Gerade wenn ein Besuch zu Ende geht, kann eine kleine vertraute Aufgabe ein guter Übergang sein. Weitere Beispiele findet ihr bei den Familienritualen im Alltag.

Beim Zubettgehen könnt ihr euch an den Teilen orientieren, die euer Kind schon kennt. Vielleicht sucht es ein Buch aus oder möchte, dass du noch einmal vom Bagger erzählst. Manchmal genügt eine kurze Erinnerung an etwas Schönes vom Nachmittag. Wenn euer Kind wieder gut zur Ruhe kommt, könnt ihr die Erzählung mit eurem üblichen Einschlafritual ausklingen lassen.

Beim nächsten Spielbesuch möchten vielleicht wieder beide Kinder den Bagger. Oder ihr hört plötzlich, wie euer Kind fragt „Du auch fahren?“. An solchen kleinen Momenten könnt ihr merken, dass die beiden anfangen, ihre Spielideen miteinander zu teilen.

Häufige Fragen zum 26. Monat

Warum teilt mein Kind mit 26 Monaten sein Spielzeug ungern? Wenn ein Kind gerade mit etwas spielt oder an einem Spielzeug hängt, kann ihm das Abgeben schwerfallen. Ihr könnt ihm helfen, indem ihr sein Spiel erst einmal schützt und bei weniger begehrten Dingen gelegentlich ein kurzes Abwechseln ausprobiert. Ist es mit 26 Monaten üblich, dass Kinder nebeneinander spielen? Ja, viele Kinder spielen in diesem Alter nebeneinander und bemerken dabei, was das andere Kind macht. Vielleicht schauen sie hin, machen etwas nach oder wechseln kurz in ein gemeinsames Spiel. Wie viel sie miteinander spielen, kann sich von einem Treffen zum nächsten ändern. Was hilft, wenn zwei Kleinkinder unbedingt dasselbe Spielzeug wollen? Bleibt nah dran, beschreibt mit wenigen Worten, wer gerade damit spielt, und bietet dem wartenden Kind etwas Konkretes an. Wenn die Kinder anfangen zu schubsen, zu schlagen oder so fest zu ziehen, dass sich jemand wehtun kann, greift ruhig ein. Muss ein Kind beim Besuch sein Lieblingsspielzeug abgeben? Ein Lieblingsstück kann vor dem Besuch einen sicheren Platz bekommen. Sucht zusammen zwei oder drei andere Spielsachen aus, mit denen beide Kinder spielen dürfen. So kann euer Kind sich auf den Besuch einstellen und weiß, wo es sein Lieblingsstück später wiederfindet.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann