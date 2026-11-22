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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Auf dem Boden liegen zwei kurze Schienenstrecken. Ein Kind schiebt die Lok bis zum Ende, das andere reicht ihm eine Kurve. „Da lang“, sagt es. Kurz darauf verbinden beide ihre Gleise. Jetzt können die Züge von einer Strecke auf die andere fahren.

Mit 33 Monaten ist euer Kind zwei Jahre und neun Monate alt. Im 32. Monat ging es darum, wie Kinder beim Spielen Geschichten erfinden. Diesmal schauen wir darauf, wie zwei Kinder ihre Einfälle verbinden, woran ihr erste Freundschaften erkennen könnt und wie ihr einen Spielbesuch begleitet. Alle Beiträge der Reihe findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Was kann ein Kind mit 33 Monaten?

Viele Kinder spielen mal nebeneinander und mal für eine kurze Weile zusammen. Ein Kind baut eine Weile für sich, schaut zu den anderen hinüber und macht mit, sobald ihm eine Idee gefällt.

Ihr merkt das vielleicht am Sandkasten. Euer Kind hat bisher vor allem Sand in den Eimer geschaufelt und ihn wieder ausgekippt. Heute schiebt es den vollen Eimer näher an ein anderes Kind heran und sagt „Noch einer“. Wenn beide weitermachen wollen, kann aus zwei einzelnen Sandhaufen eine kleine Reihe werden.

Auch Wörter und Handgriffe kommen beim gemeinsamen Spielen zusammen. Ein Kind hält ein Gleis fest und bittet um das nächste. Oder es zeigt mit dem Finger dorthin, wo die Kurve hin soll. Welche Lösungen Zweieinhalbjährige finden, wenn beim Bauen etwas klemmt, seht ihr in den Spielideen und Alltagsbeispielen mit 30 Monaten.

Je näher der dritte Geburtstag rückt, desto öfter hört ihr vielleicht kurze Gespräche, die ein paarmal hin und her gehen. „Wohin fährt dein Zug?“ Vielleicht antwortet euer Liebling „Zum Bahnhof“ und fragt direkt, ob der andere Zug mitkommt. Blicke und Gesten tragen viel mit. Wenn die Worte fehlen, kann es reichen, auf eine freie Schiene zu tippen. Wie ihr solche kurzen Gespräche aufgreifen könnt, lest ihr im 34. Monat.

Wie erste Freundschaften im Kleinkindalter aussehen können

Eine frühe Freundschaft fällt oft an kleinen Vorlieben auf. Euer Kind sucht auf dem Spielplatz nach einem bestimmten Gesicht oder rückt in der Kita ein Stück zur Seite, damit das andere Kind neben ihm sitzen kann.

Vielleicht erkennt euer Kleines ein anderes Kind schon an der Jacke. Beim letzten Treffen haben beide Stöcke über eine Pfütze gelegt. Heute steuert es von sich aus dieselbe Stelle an. Solche Wiederholungen machen es leichter, weiterzuspielen. Beide wissen noch, was sie dort zusammen getan haben. Welche gemeinsamen Spielideen mit drei Jahren dazukommen, lest ihr im 36. Monat.

Auch wenn zwei Kinder nebeneinander beschäftigt sind, können sie viel voneinander mitbekommen. Wenn eines mit der Schaufel eine Spur zieht, probiert es das andere vielleicht gleich aus. Wie Kinder sich in der ersten Zeit durch Blicke, Nachahmen und kleine Gesten annähern, zeigen die Beispiele zum Spielen mit anderen Kindern im 21. Monat.

Ein Kind kann heute ganz selbstverständlich zu einem vertrauten Spielpartner gehen und morgen noch eine Weile bei euch bleiben. Beim Wiedersehen hilft ein ruhiger Moment. Ihr könnt erzählen, wer schon da ist, und abwarten, ob euer Kind den letzten Schritt allein machen möchte oder euch mitnimmt.

Wenn morgens schon nach dem anderen Kind gefragt wird, könnt ihr die Freude einfach aufgreifen. „Du hast Lust, wieder mit Mika zu bauen.“ Je nach Tagesform kommt es beim nächsten Treffen vielleicht dazu, dass beide nur eine Runde zusammenlaufen und sich danach verschiedenen Dingen zuwenden. Auch das kann den beiden Spaß machen.

So kann eine erste Spielverabredung ablaufen

Ein vertrauter Ort und ein freier Platz zum Ankommen machen es leichter, miteinander ins Spiel zu finden. Gebt beiden Kindern Zeit, sich umzuschauen und etwas auszusuchen.

Auf dem Spielplatz könnt ihr dort anfangen, wo sich beide gut zurechtfinden. Zwei Eimer oder ein Ball genügen oft für die erste Zeit. Wer mag, setzt sich zu euch auf die Bank und schaut, was im Sandkasten passiert. Ideen dafür, was ihr sinnvoll zum Spielplatz mitnehmen könnt, findet ihr im Ratgeber.

Für ein Treffen zu Hause könnt ihr ein paar Sachen bereitstellen, die sich gut nebeneinander benutzen lassen. Stellt zum Beispiel zwei kleine Körbe mit größeren Bausteinen auf den Boden. Dann können beide erst einmal mit ihren eigenen Steinen anfangen. Wenn euer Kind sein Lieblingsspielzeug beim Besuch lieber für sich behält, könnt ihr vorab einen Platz im Regal dafür aussuchen.

Wenn der Einstieg noch schwerfällt Setzt euch mit einem Spiel dazu. Beginnt etwa, einen Ball über den Boden zu rollen. Euer Kind kann ihn erst zu euch zurückschieben und sich später einem anderen Kind zuwenden. Sobald die beiden selbst hin und her rollen, könnt ihr ein Stück zur Seite rücken.

Sprecht vor dem Besuch kurz ab, wann ihr ungefähr wieder loswollt. Für manche Kinder reicht ein kurzer Besuch bis zur nächsten Mahlzeit. Andere sind noch mit ihrem Bauwerk beschäftigt und haben Lust, ein paar Minuten weiterzuspielen. Wie ihr solche Treffen vorbereiten könnt, lest ihr bei unseren Tipps für erste Spielverabredungen.

Wenn ihr gerade erst ins Viertel gezogen seid, könnt ihr zur selben Zeit wieder auf denselben Spielplatz gehen. So begegnet ihr mit etwas Glück denselben Kindern, selbst wenn ihr euch noch nicht fest verabredet habt. Ein kurzes Wiedersehen am Sandkasten ist schon eine Gelegenheit, an das letzte Spiel anzuknüpfen.

Wenn die Zeit um ist, gebt den Kindern Gelegenheit für einen letzten Handgriff. Die Lok kann noch im Bahnhof halten, und das geliehene Fahrzeug darf zurück in seine Kiste. Beim nächsten Treffen erinnern sich die beiden vielleicht daran und fangen gleich an der Stelle wieder an.

Wenn beide Kinder dieselbe Lok wollen

In einem guten Spiel kann es plötzlich Streit geben. Zwei Kinder wollen dieselbe Lok oder haben verschiedene Ideen davon, wohin die Schienen führen. Mit zwei kurzen Sätzen könnt ihr deutlich machen, was beide gerade vorhaben.

„Du fährst mit der roten Lok. Du möchtest sie auch.“ Wartet kurz, ob eines der Kinder schon eine Idee hat. Vielleicht findet es einen zweiten Zug oder zeigt, wo noch ein Platz frei ist. Wenn das schwierig bleibt, könnt ihr einen Wechsel nach der nächsten Runde anbieten. Weitere Beispiele stehen im Beitrag zum Teilen und Abwechseln mit 26 Monaten.

Schaut kurz hin, was die beiden mit der Lok vorhaben. Eines möchte eine lange Gerade, das andere gleich um die Ecke. Legt ein paar passende Teile in Reichweite und schaut, ob zwei Strecken möglich sind. Vielleicht möchten sie sie später verbinden. Heute können auch beide getrennt enden.

Wenn jemand haut oder schubst, geht ruhig dazwischen. Schaut zuerst, wie es dem Kind geht, das getroffen wurde. Danach könnt ihr beiden Zeit geben, sich zu sammeln. Was bei Wut und Enttäuschung im Kleinkindalter hilft, haben wir im 31. Monat mit weiteren Alltagssituationen erklärt.

Mitunter sagt eines der Kinder sehr klar „Ich will gerade allein fahren“. Ihr könnt dem anderen helfen, eine eigene Idee zu finden. „Wir schauen, ob auf der anderen Strecke Platz ist.“ Dann kann es dort selbst losfahren. Später können beide neu entscheiden, ob die Züge einander besuchen sollen.

Ist der Ärger kleiner geworden, kann ein gemeinsames Spiel wieder mit etwas Einfachem anfangen. Vielleicht möchte eines der Kinder den Anhänger wieder auf die Schienen setzen. Das andere kann entscheiden, ob es die Lok dazu stellt oder noch eine Weile woanders spielt. Für heute reicht manchmal ein kurzer Moment, in dem sich beide wieder in die Nähe trauen.

Drei Spielideen für zwei Kinder

Spiele mit einem kurzen, sichtbaren Ablauf sind für viele Kleinkinder leicht zugänglich. Ein Ball kommt zurück, ein Zug hält an einer Stelle, ein Kuscheltier wird begrüßt. Den nächsten Schritt können die Kinder oft selbst übernehmen.

Der Ball kommt zu euch zurück. Setzt euch auf ebenen Boden und rollt einen weichen Ball zum nächsten Kind. Vielleicht kommt er zurück oder rollt gleich zum anderen Kind weiter. Wenn beide aufstehen und hinterherlaufen, kann daraus ein neues Spiel werden.

Setzt euch auf ebenen Boden und rollt einen weichen Ball zum nächsten Kind. Vielleicht kommt er zurück oder rollt gleich zum anderen Kind weiter. Wenn beide aufstehen und hinterherlaufen, kann daraus ein neues Spiel werden. Ein Bahnhof zwischen zwei Strecken. Legt ein paar Schienen aus und markiert mit einem großen Bauklotz den Bahnhof. Jedes Kind kann seinen Zug von einer anderen Seite heranfahren lassen. Ein Winken oder ein kurzes „Tschüss“ reicht für die Abfahrt. Wie sich vertraute Szenen nachspielen lassen, zeigen auch die kleinen Rollenspiele aus dem 22. Monat.

Legt ein paar Schienen aus und markiert mit einem großen Bauklotz den Bahnhof. Jedes Kind kann seinen Zug von einer anderen Seite heranfahren lassen. Ein Winken oder ein kurzes „Tschüss“ reicht für die Abfahrt. Wie sich vertraute Szenen nachspielen lassen, zeigen auch die kleinen Rollenspiele aus dem 22. Monat. Eine Decke fürs Kuscheltier-Picknick. Bringt zwei Tiere und leere Becher mit. Vielleicht nimmt ein Kind die Bestellungen auf, während das andere ausschenkt. Wenn beide ihren eigenen Becher füllen wollen, schaut einfach, was daraus wird. Anregungen zum Mitmachen und Abwarten findet ihr im Ratgeber über das Spielen mit Kindern.

Draußen kann auch eine Bewegung zum gemeinsamen Spiel werden. Lauft bis zur nächsten Bank, haltet kurz an und wartet, wer die nächste Runde vorschlägt. Ist der Weg frei, kann ein Kind vorlaufen und das andere hinterher. Weitere Anregungen für kurze Wege und einen Wechsel im Tempo gibt es bei den Bewegungsspielen zum 23. Monat.

Wenn euer Kind erst einmal zuschaut

Beobachten kann der erste Schritt zum Mitspielen sein. Wenn euer Kind bei einer Gruppe lieber in eurer Nähe bleibt, schaut zusammen eine Weile zu. Dann könnt ihr sehen, welche Bewegung oder welches Spielzeug sein Interesse weckt.

Vielleicht hat es nur Augen für den Ball und möchte trotzdem noch auf eurem Schoß sitzen. Beschreibt, wo der Ball gerade hinrollt. Wenn euer Liebling irgendwann die Hand ausstreckt, könnt ihr ihm anbieten, den Ball gemeinsam zurückzugeben. Vielleicht war das für heute schon genug Kontakt.

In der Kita kennt euer Kind womöglich andere Abläufe als auf dem Spielplatz. Fragt die Fachkräfte, ob es sich in einer kleineren Runde eher dazusetzt und ob es bestimmte Kinder besonders oft aufsucht. Auch interessant ist, wann es von sich aus etwas anbietet oder ein Spiel anfängt. Solche Beobachtungen können euch helfen, den Einstieg in einer weniger vertrauten Umgebung besser einzuschätzen.

Wenn ihr euch über längere Zeit fragt, wie euer Kind in vertrauten Situationen mit anderen in Kontakt kommt, könnt ihr eure Beobachtungen in der Kinderarztpraxis schildern. Erzählt, was zu Hause und in der Betreuung auffällt. Sprecht es zeitnah an, wenn Fähigkeiten wieder verloren gehen, die es zuvor im Alltag regelmäßig gezeigt hat.

Häufige Fragen zur Entwicklung mit 33 Monaten

Was kann ein Kind mit 33 Monaten? Mit zwei Jahren und neun Monaten schließen sich viele Kinder gelegentlich einem anderen Kind im Spiel an. Sie rollen sich etwa einen Ball zu, bauen an derselben Strecke oder wechseln sich mit einem Spielzeug ab. Kurze Sätze, Gesten und Blicke helfen dabei, sich zu verständigen. Können Kleinkinder mit 33 Monaten schon Freunde haben? Manche freuen sich sichtbar über bestimmte Kinder und suchen sie beim Spielen wieder. Oft verbinden sie eine vertraute Spielidee oder ein gemeinsamer Spaß. Wie häufig sie zusammen spielen und wen sie gerade besonders gern sehen, kann sich noch ändern. Was hilft, wenn euer Kind bei anderen erst einmal zuschaut? Bleibt in erreichbarer Nähe und gebt ihm Zeit. Wenn es von sich aus näherkommt, könnt ihr einen einfachen Einstieg anbieten. Vielleicht möchte es einen zweiten Eimer holen, einem Kind einen Ball zurollen oder sich einfach daneben setzen. Wann solltet ihr bei Streit ums Spielzeug helfen? Bleibt in der Nähe. Wenn geschubst oder gehauen wird, geht ruhig dazwischen. Sobald beide wieder zuhören können, beschreibt kurz, was jedes Kind vorhat. Dann könnt ihr eine zweite Lok holen oder einen kleinen Wechsel vereinbaren, etwa nach einer Runde.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann