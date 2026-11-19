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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Dein Kind schiebt dir eine leere Tasse hin und sagt „Du auch“. Schon sitzt ihr mitten in einer Teerunde. Du tust so, als würdest du einen Schluck nehmen. Dein kleiner Schatz schaut genau hin und schiebt dir die Tasse noch einmal näher. Mit 22 Monaten können aus zwei Wörtern schon kleine Einladungen werden. Hier lest ihr, wie ihr solche Gespräche und Rollenspiele begleitet und was ihr tun könnt, wenn euer Kind noch kaum oder gar nicht spricht.

Im 21. Monat ging es darum, wie Kinder erste Kontakte knüpfen und was beim Abschied hilft. Jetzt kann dein Kind euch vielleicht schon mit ein paar Worten ins Spiel holen. Wenn ihm die Worte noch fehlen, zeigt es euch womöglich mit einem Blick und der Tasse, dass ihr mitmachen dürft. Alle bisherigen Folgen findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Mit 22 Monaten auf einen Blick Manche Kinder verbinden schon zwei Wörter. Andere erzählen vor allem mit einzelnen Wörtern, Lauten und Gesten.

Beim Rollenspiel probiert dein Kind vertraute Abläufe aus. Oft genügt ein Becher, eine Schüssel oder ein Kuscheltier.

Wenn euer Kind noch keine Wörter benutzt, wenig auf Ansprache reagiert oder wieder Fähigkeiten verliert, sprecht mit der Kinderarztpraxis.

Was kann ein Baby mit 22 Monaten?

Euer Kind verbindet vielleicht schon mehrere Handgriffe. Es stellt das Kuscheltier auf einen Bauklotz, holt einen zweiten und setzt sich daneben. Vielleicht überrascht es euch auch beim Aufdrehen eines Deckels oder versucht, einen Ball mit dem Fuß zu treffen.

Hält euer Kind eine Schachtel mit einer Hand fest, kann es mit der anderen den Deckel abheben. Oft entdeckt es so einen Handgriff beim Spielen. Beim Malen kann dein Kind mit einem dicken Stift eine Linie ziehen und dann zur selben Stelle zurückkehren. Ein Blatt, das beim Malen nicht wegrutscht, macht das leichter. Lasst ihm Platz für breite Striche, wenn der ganze Arm mitmachen will.

Auch beim Laufen kommen verschiedene Bewegungen zusammen. Vielleicht trägt euer Kind den Ball durch die Wohnung, hält vor dem Korb an und geht in die Hocke, um ihn hineinzuwerfen. Draußen möchte es vielleicht ausprobieren, wie es von einer niedrigen Stufe wieder herunterkommt. Bleibt so nah, dass ihr bei Bedarf eine Hand anbieten könnt. Mehr dazu findet ihr bei der motorischen Entwicklung im zweiten Lebensjahr.

Manche Kinder probieren gerade gerne aus, wie sie über einen kleinen Absatz kommen. Andere wollen immer wieder einen Stift in die Hand nehmen. Wenn ihr euch fragt, womit ihr euer Kind gerade beschäftigen könnt, schaut darauf, was es von sich aus wiederholt. Vielleicht soll beim nächsten Mal einfach noch ein zweites Blatt neben dem ersten liegen.

Wie viel spricht ein Kind mit 22 Monaten?

„Ball weg“, „Papa komm“ oder „mehr Apfel“ können erste Zwei-Wort-Sätze sein. Mit einem Wort benennt dein Kind vielleicht den Ball. Mit einem zweiten kann es euch sagen, dass er weg ist. Bei manchen Kindern hört ihr solche Kombinationen schon regelmäßig. Andere sprechen gerade vor allem einzelne Wörter.

Euer Kind versteht oft schon einiges, was es selbst noch nicht sagen kann. Vielleicht holt es beim Satz „Wir gehen raus“ seine Schuhe oder zeigt beim Buch auf den Hund. Wenn du es bittest, den Becher zu bringen, kommt es vielleicht mit seiner Trinkflasche zurück. Vielleicht kennt es das Wort „bringen“ schon gut und muss noch sortieren, welchen Gegenstand du meinst. Im Alltag helfen kurze Sätze und ein Moment Zeit, damit euer Kind reagieren kann.

Wenn dein Kind „Auto weg“ sagt, könnt ihr antworten: „Ja, das Auto ist unterm Sofa.“ So hört es das Wort in einem ganzen Satz. Vielleicht kriecht es jetzt selbst zum Sofa, um nachzusehen. Genau solche kleinen Gespräche sind eine gute Gelegenheit fürs Sprechenlernen. Euer Kind darf mit einem Blick, einem Laut oder einem neuen Wort antworten.

Auch beim Vorlesen und Bilderanschauen kannst du bei dem bleiben, was euer Kind gerade beschäftigt. Wenn es auf den Lastwagen zeigt, kannst du kurz erzählen, was gerade passiert. „Der kippt den Sand aus.“ Wartet kurz. Vielleicht blättert dein Kind zurück, weil dort dieselbe Schaufel zu sehen ist. Dann habt ihr einen Grund, über die Schaufel zu sprechen.

Ein Satz, der euer Gespräch weiterführt. Wenn dein Kind „Teddy Bett“ sagt, könnt ihr antworten: „Der Teddy geht ins Bett. Magst du ihm die Decke bringen?“ Hat euer Kind schon eine andere Idee, macht einfach dabei mit.

Was tun, wenn euer Kind mit 22 Monaten noch nicht spricht?

Sprecht mit eurer Kinderarztpraxis, wenn euer Kind noch keine Wörter benutzt oder ihr euch fragt, wie gut es hört. Erzählt, ob es auf Ansprache reagiert und wie es auf vertraute Geräusche antwortet. Auch Beispiele dafür, wie dein Kind euch etwas zeigt oder eine Bitte versteht, sind für das Gespräch hilfreich. Die Praxis kann mit euch besprechen, ob ein Hörtest oder eine weitere Abklärung sinnvoll ist.

Vielleicht spricht dein Kind wenig, nutzt aber ein eigenes Wort verlässlich für dieselbe Sache. Ein „Wau“ für den Hund oder „Nane“ für Banane sind Beobachtungen, die ihr erzählen könnt. Wenn euer Kind mehrsprachig aufwächst, berichtet darüber, welche Wörter es in den verschiedenen Sprachen verwendet. Die Aussprache darf noch unfertig sein. Wichtig ist, was dein Kind damit ausdrückt und wie es sich im Alltag verständigt.

Rund um den zweiten Geburtstag achten Fachleute bei der Einschätzung darauf, wie viele Wörter ein Kind verwendet und ob es schon zwei Wörter verbindet. Ein Wortschatz von weniger als etwa 50 Wörtern kann in diesem Alter Anlass sein, genauer hinzuschauen. Für euer Kind mit 22 Monaten gibt es dabei keinen festen Monatswert. Euch fällt auf, dass dein Kind Wörter oder andere Fähigkeiten wieder verliert? Holt euch zeitnah Rat, auch wenn die U7 erst später geplant ist.

Rollenspiele mit 22 Monaten für drinnen und draußen

Wenn dein Kind einer Puppe einen Schluck anbietet oder einem Stofftier die Decke zurechtzieht, spielt es etwas nach, das es aus dem Alltag kennt. Vielleicht gehört ihr in der nächsten Runde schon mit dazu und bekommt die leere Tasse oder das Tuch in die Hand gedrückt.

Setzt euch dazu und schaut, welche Idee euer Kind gerade hat. Falls es erst einmal nur umrührt, könnt ihr das mitmachen. Vielleicht stellt es die Schüssel danach vor den Teddy. Eine kleine Antwort wie „Der Teddy bekommt auch etwas“ lässt ihm Raum, die Geschichte selbst weiterzuspielen. Beim nächsten Mal stellt dein Kind die Schüssel womöglich auf den Stuhl. Vielleicht ist der heute der Herd.

Auch draußen könnt ihr ausprobieren, was sich im Spiel umdeuten lässt. Wenn euer Kind auf einem Baumstumpf sitzt und den Becher vor sich hinstellt, setzt euch kurz dazu und schaut, ob es euch auch etwas anbietet. Auch auf dem Spielplatz kann eine Bank zur Haltestelle oder ein leerer Eimer zur Trommel werden. Wenn euer Kind weiter buddeln möchte, könnt ihr euch einfach dazusetzen.

Drei Spielideen, für die ihr wenig braucht

Der Teddy hat Hunger. Legt einen großen Löffel und eine bruchsichere Schale neben ein Stofftier. Euer Kind kann so tun, als würde es den Teddy füttern oder selber mitessen. Vielleicht möchte es zuerst selbst rühren und gibt euch den Löffel erst in der nächsten Runde.

Legt einen großen Löffel und eine bruchsichere Schale neben ein Stofftier. Euer Kind kann so tun, als würde es den Teddy füttern oder selber mitessen. Vielleicht möchte es zuerst selbst rühren und gibt euch den Löffel erst in der nächsten Runde. Die Garage geht auf. Stellt eine Kiste mit großer Öffnung auf die Seite und schiebt ein Fahrzeug hinein. Dein Kind entscheidet, wer als Nächstes hineinfährt. Mit „rein“ und „raus“ reichen schon zwei kleine Wörter für viele Runden.

Stellt eine Kiste mit großer Öffnung auf die Seite und schiebt ein Fahrzeug hinein. Dein Kind entscheidet, wer als Nächstes hineinfährt. Mit „rein“ und „raus“ reichen schon zwei kleine Wörter für viele Runden. Eine kurze Fahrt. Malt eine Linie auf ein großes Blatt und lasst euer Kind mit einer Spielfigur daran entlangfahren. Vielleicht setzt es die Figur mitten auf die Linie, biegt ab oder fängt selbst an zu malen. Ihr könnt das Blatt später wieder hinlegen und schauen, wo die nächste Fahrt hingeht.

Einige Kleinkinder mögen es, eine Szene immer wieder gleich zu spielen. Andere räumen die Schüsseln nach zwei Minuten weg und möchten mit dem Ball weiter. Ihr könnt mitspielen, solange der Moment euch beiden Spaß macht. Und wenn ein Spiel heute liegen bleibt, ist es beim nächsten Mal vielleicht wieder dran.

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Gibt es einen Entwicklungsschub mit 22 Monaten?

Neue Wörter, mehr Kontrolle beim Laufen und ein eigener Plan im Spiel können euch innerhalb weniger Tage auffallen. Solche Fortschritte haben bei jedem Kind ihr eigenes Tempo.

Vielleicht ist gerade alles anstrengender, weil dein Kind mehr vorhat, als es euch schon sagen kann. Wenn die Autotür am Spielzeug klemmt, könnt ihr kurz benennen, was passiert. „Die Tür geht gerade nicht auf.“ Wartet einen Moment und bietet eine konkrete Hilfe an. Vielleicht will dein Kind, dass du das Auto hältst, damit es die Tür selbst aufziehen kann.

Unruhige Nächte und mehr Wut können viele Gründe haben. Einen festen Schub im 22. Monat gibt es dafür als Erklärung nicht. Schaut auf das, was euer Kind gerade braucht. Bei Müdigkeit kann weniger Betrieb helfen. Beim Streit um das Auto braucht es euch vielleicht näher am Spiel. Gerade in der Autonomiephase gibt es viele Momente, in denen euer Kind selbst entscheiden möchte und eure Hilfe noch braucht.

Wenn dein Kind im Streit beißt, geht ruhig dazwischen und schafft ein bisschen Abstand. Kümmert euch zuerst um das Kind, das gebissen wurde. Später könnt ihr kurz benennen, was euer Kind tun kann, wenn es etwas haben will. Vielleicht kann es auf das Spielzeug zeigen oder „Hilfe“ rufen, während ihr in der Nähe bleibt. Falls es öfter passiert, schaut gemeinsam mit der Betreuung, in welchen Situationen es schwierig wird.

Schlaf mit 22 Monaten und ein schwerer Abschied vom Spiel

Wenn dein Kind vorm Schlafen unbedingt noch spielen möchte, hilft ein Ende, das man sehen kann. Vielleicht parkt ihr das Auto für die Nacht oder legt die Puppe zusammen ins Bett. Der Handgriff macht für dein Kind sichtbar, wo das Spiel heute aufhört.

Die American Academy of Sleep Medicine empfiehlt für Ein- bis Zweijährige 11 bis 14 Stunden Schlaf pro Tag. Der Mittagsschlaf zählt mit. Wenn dein Kind abends lange wach bleibt, lohnt sich ein Blick darauf, wann es morgens wach wird und wie der Mittagsschlaf gerade liegt. Nach einem späten Mittagsschlaf kann der Abend länger werden. Einmal früher zu Bett zu gehen, wenn euer Kind sehr müde ist, kann genauso gut zum Alltag passen.

Wenn euer Kind nachts aufwacht, schaut erst, wie es ihm gerade geht. Ein leiser Satz und ein vertrauter Ablauf reichen manchen Kindern, andere wollen eine Weile Nähe. Bleibt es über längere Zeit sehr müde, schnarcht regelmäßig oder bemerkt ihr Atempausen, sprecht mit eurer Kinderarztpraxis. Ihr könnt erzählen, wann euch das auffällt und wie häufig es vorkommt.

Essen mit 22 Monaten und vorsichtiges Probieren

Manchmal wird am Familientisch erst geschaut und gerochen. Vielleicht isst dein Kind die Nudeln und lässt das Gemüse daneben liegen. Ihr könnt kleine Mengen anbieten und euer Kind selbst entscheiden lassen, was und wie viel es davon isst.

Neue Lebensmittel könnt ihr zu einer vertrauten Mahlzeit dazustellen. Vielleicht löffelt ihr ein bisschen von der Soße in ein separates Schälchen und dein Kind darf selbst eintunken. Beim nächsten Essen kennt es das Schälchen schon. Für den Familientisch könnt ihr auch etwas anbieten, das sich gut greifen lässt, wie weiche Zucchini-Kartoffel-Bratlinge in passenden Stücken.

Wenn dein Kind selbst schöpfen möchte, sind eine kleine Portion und ein Löffel mit kurzem Griff oft genug. Bleibt beim Essen in der Nähe und lasst es dabei sitzen. Kleine, runde und harte Lebensmittel wie ganze Nüsse können leicht in die Atemwege geraten. Ganze Nüsse lasst ihr für euer Kleinkind weg. Wählt stattdessen Stücke, die es gut greifen und kauen kann.

Vielleicht kommt morgen wieder dieselbe leere Tasse. Dann könnt ihr einfach noch einmal mittrinken. Euer Kind hat schon eine Idee, und ihr könnt abwarten, was es euch diesmal zeigen oder sagen möchte.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann