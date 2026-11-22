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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Euer Kind klemmt sich das Stofftier unter den Arm und setzt sich auf die Fußmatte, um den zweiten Schuh anzuziehen. „Ich mach das“, sagt es, als ihr euch zu ihm hinunterbeugt. Als der Schuh auf der Matte wegrutscht, haltet ihr ihn an der Spitze fest, damit euer kleiner Schatz den Fuß selbst hineinschieben kann.

Ein Kind mit 35 Monaten ist zwei Jahre und elf Monate alt. Im 34. Monat ging es um Sprache und die U7a. Diesmal schauen wir darauf, was Kinder beim Anziehen, am Familientisch und beim Mithelfen übernehmen können. Alle Folgen der Reihe findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Wie Kinder rund um den dritten Geburtstag erzählen, spielen und sich bewegen, lest ihr in der nächsten Folge.

Was kann ein Kind mit 35 Monaten?

Viele Kinder übernehmen kurz vor dem dritten Geburtstag einzelne Handgriffe, die sie schon oft gesehen oder ausprobiert haben. Vielleicht setzt euer Kind seine Mütze schon selbst auf. Oder ihr merkt beim Essen, dass es sich ein paar Bissen mit der Gabel in den Mund steckt, bevor es euch um Hilfe bittet.

Selbst ein Stück Kartoffel auf die Gabel zu nehmen, erfordert mehrere Bewegungen. Ein Kind dreht die Gabel in die richtige Richtung, setzt die Spitzen auf die Kartoffel und drückt sie hinein. Beim Anziehen ist es ähnlich. Wenn es im Stehen in eine Hose schlüpft, hält es auf einem Bein das Gleichgewicht, während es mit dem anderen nach der Öffnung sucht. Wie sich solche Bewegungen entwickeln, könnt ihr bei der motorischen Entwicklung im dritten Lebensjahr nachlesen.

Zu Hause zieht euer Liebling die Schuhe vielleicht an, während er auf seiner kleinen Bank sitzt und sich Zeit lassen kann. Im Kita-Flur ist die Bank womöglich gerade besetzt und die anderen Kinder drängen schon Richtung Tür. Wenn das Anziehen dort schwerer fällt, hilft es vielleicht schon, wenn ihr mit ihm einen freien Platz zum Hinsetzen sucht.

Mit wenigen Worten können Kinder euch zeigen, an welcher Stelle sie Hilfe brauchen. Wenn euch euer Kind eine Dose mit einem „Mach auf“ reicht, könnt ihr den Deckel ein Stück lösen und ihm die Dose zurückgeben. Vielleicht wollte es genau das und hebt den Deckel anschließend selbst ab.

Auch bei vertrauten Aufgaben kann sich von Tag zu Tag ändern, wie viel Hilfe gefragt ist. Nach einem vollen Vormittag zieht ihr die Jacke vielleicht aus, weil euer Kleines müde ist. Am nächsten Morgen hält es sie euch hin, damit ihr einen Ärmel offen haltet, und schlüpft von allein hinein. Im Beitrag über Spiel und Selbermachen mit 30 Monaten findet ihr weitere Ideen, wie ihr bei einem schwierigen Handgriff mit wenigen Bewegungen weiterhelfen könnt.

So wird das Anziehen Schritt für Schritt leichter

Ein T-Shirt mit gut erkennbarem Motiv vorne oder eine Hose mit lockerem Bund machen das Anziehen übersichtlicher. Legt zunächst ein Kleidungsstück bereit und schaut, welchen Teil euer Kind selbst übernehmen möchte.

Wenn euer Kind die Jacke anziehen möchte, könnt ihr sie offen auf die Bank im Flur legen. Haltet ihm einen Ärmel auf, damit es den Arm hineinschieben kann. Sitzt die Jacke schon, könnt ihr den Reißverschluss unten zusammenstecken, damit es den Schieber selbst ein Stück hochziehen kann. Wie frühe Anziehversuche aussehen können, beschreiben wir schon beim Selbermachen mit 20 Monaten.

Beim Schuheanziehen kann sich euer Liebling auf einen niedrigen Hocker setzen, von dem aus beide Füße den Boden erreichen. Klappt die Lasche auf und stellt den offenen Schuh vor seinen Fuß. So kann er die Ferse langsam hineinschieben und den Schuh am Rand selbst festhalten. Wenn die Ferse hängen bleibt, wartet kurz ab, ob er den Schuh selbst ein Stück zu sich heranzieht.

Auch auf der Toilette oder am Töpfchen hilft eine Hose mit weichem Bund. Wenn es eilig ist, könnt ihr den Bund seitlich greifen und beim Herunterziehen helfen. Danach hat euer Kind wieder Zeit, die Hose selbst hochzuziehen oder euch den Bund auf der Seite zu zeigen, die noch festhängt. Mehr zu den Absprachen und Handgriffen rund ums Trockenwerden findet ihr im 28. Monat.

Wenn euer Kind mitentscheiden möchte, legt ihm zwei passende Sachen zur Wahl hin. Vielleicht greift es zu den gelben Socken und reicht sie euch, damit ihr sie anzieht. An einem ruhigen Tag könnt ihr den Rand einer Socke ein Stück umschlagen und schauen, ob es die Socke so besser greifen und selbst über die Zehen ziehen kann.

Wenn morgens wenig Zeit ist Wenn ihr gleich losmüsst, könnt ihr beim Anziehen helfen und einen vertrauten Handgriff abgeben. „Ich halte den Schuh fest, und du drückst den Klettverschluss zu“, könnt ihr zum Beispiel sagen, wenn der Fuß schon im Schuh steckt.

Selbst essen und einschenken am Familientisch

Am Familientisch können viele Kinder mit knapp drei Jahren ihren Becher schon selbst halten oder ein Stück Kartoffel mit der Gabel aufspießen. Wenn die Servierschüssel gut erreichbar steht, möchten sie sich vielleicht auch selbst etwas auf den Teller geben.

Stellt den Teller so hin, dass euer Kind ihn bequem erreicht. Wenn es mit der Gabel nach einem Stück Kartoffel sticht und dieses immer wieder wegrutscht, könnt ihr ihm zeigen, wie es das Stück an den Rand einer Schüssel schiebt. Dort bleibt es beim Aufspießen eher liegen. Vielleicht nimmt euer kleiner Schatz die Kartoffel schließlich mit den Fingern und probiert es beim nächsten Stück wieder mit der Gabel.

Wenn euer Kind selbst einschenken möchte, füllt ihr eine leichte Kanne mit so viel Wasser, wie in den kleinen Becher passt. Stellt den Becher auf den Tisch und bleibt daneben, während euer Liebling die Kanne mit beiden Händen kippt. Läuft Wasser daneben, könnt ihr ihm ein Tuch reichen, damit ihr die Pfütze gemeinsam wegwischt. Beim nächsten Mal merkt es vielleicht schon früher, wann es die Kanne wieder aufrichten muss.

Auch ein gemeinsames Essen bietet Gelegenheiten, etwas auszusuchen oder aufzutun. Zu Zucchini-Kartoffel-Bratlingen könnt ihr zum Beispiel eine kleine Schüssel Joghurt bereitstellen. Euer Kind kann sich mit einem kleinen Löffel einen Klecks auf den Teller geben. Ihr entscheidet, was auf den Tisch kommt. Wie viel es davon isst, darf es nach seinem Hunger entscheiden.

Wenn euer Kind früh satt ist, könnt ihr es fragen, ob ihr den Teller abräumen sollt. Liegt eine neue Speise neben dem vertrauten Brot auf dem Teller, darf es sich Zeit nehmen und selbst entscheiden, ob es heute davon probiert. Vielleicht schöpft es sich noch einen Löffel Joghurt aus der Schüssel, bevor es fertig ist.

Nach einem langen Nachmittag reicht euch euer Liebling vielleicht den Löffel, weil er sich ein paar Bissen von euch füttern lassen möchte. Wenn ihr den Löffel danach neben den Teller legt, kann er ihn sich wieder nehmen, sobald er selbst weiteressen mag.

Drei kleine Aufgaben, bei denen Kinder mithelfen können

Viele Kinder machen gern mit, wenn sie sehen, wofür ihr ihre Hilfe braucht. Wählt einen Teil eurer Arbeit aus, der überschaubar ist und sich gleich erledigen lässt.

Servietten verteilen. Legt ein paar Servietten auf den Tisch und stellt schon die Teller hin. So kann euer Kind zu jedem Teller eine Serviette legen. Wenn Oma heute mitisst, könnt ihr zusammen schauen, ob an ihrem Platz auch schon eine liegt.

Legt ein paar Servietten auf den Tisch und stellt schon die Teller hin. So kann euer Kind zu jedem Teller eine Serviette legen. Wenn Oma heute mitisst, könnt ihr zusammen schauen, ob an ihrem Platz auch schon eine liegt. Schuhe zusammenstellen. Wenn im Flur mehrere Schuhe durcheinanderstehen, kann euer Kind zwei gleiche finden und nebeneinander abstellen. Bei den eigenen Schuhen weiß es womöglich schon, wo sie hingehören.

Wenn im Flur mehrere Schuhe durcheinanderstehen, kann euer Kind zwei gleiche finden und nebeneinander abstellen. Bei den eigenen Schuhen weiß es womöglich schon, wo sie hingehören. Mit einem Tuch wischen. Wenn ein paar Tropfen Wasser auf dem Tisch landen, könnt ihr eurem Kind ein Tuch reichen, mit dem es die nasse Stelle abwischt. Zeigt ihm danach, wo es das Tuch zum Trocknen aufhängen kann.

Wenn ihr die Einkäufe wegräumt, kann euer Kind euch zum Beispiel die Nudeln aus der Tasche reichen, damit ihr sie in den Vorratsschrank stellt. Wenn es danach noch neugierig in die Tasche schaut, lasst es darin nach der nächsten Packung suchen. Weitere Beispiele gibt es in unserem Beitrag übers Mithelfen im Haushalt.

Wenn die Stoffservietten immer in derselben niedrigen Schublade liegen, kann euer Kind sie zum Tischdecken selbst holen. Ein Korb im Flur funktioniert ähnlich. Wenn ihr nach dem Spielen vom Teppich aufsteht, kann es seine Hausschuhe selbst dorthin zurückbringen, weil es den Platz schon kennt.

Wenn euer Liebling heute lieber zuschaut, könnt ihr ihn beim nächsten Mal wieder fragen, ob er die Servietten verteilen möchte. Hat er sie auf die Plätze gelegt, schaut euch den fertigen Tisch gemeinsam an. „Jetzt hat jeder eine Serviette“ zeigt ihm, was er zum gemeinsamen Essen beigetragen hat.

Was hilft bei Frust oder Zeitdruck?

Wenn euer Kind beim Anziehen ungeduldig wird, schaut gemeinsam, wo es gerade feststeckt. Vielleicht könnt ihr kurz den Schuh festhalten, damit es selbst hineinschlüpft. Wenn es heute müde ist und euch die Schuhe reicht, könnt ihr ihm beide anziehen.

„Deine Hand steckt im Ärmel fest“, könnt ihr sagen, wenn euer Kind am Jackenstoff zieht. Gebt ihm einen Moment, um den Ärmel selbst gerade zu ziehen. Wenn es euch den Ärmel hinhält, zieht ihr den Stoff glatt, damit es die Hand selbst durchschieben kann. Weshalb Hilfe bei so viel Lust aufs Selbermachen manchmal erst einmal abgelehnt wird, erfahrt ihr in unserem Beitrag über die Autonomiephase.

Wenn ihr bald zur Kita losmüsst, sagt ein paar Minuten vorher Bescheid. „Wir gehen gleich los. Ich halte dir die Jacke auf, damit du hineinschlüpfen kannst.“ Wenn euer Kind weiß, was als Nächstes passiert, kann ihm das den Übergang im Alltag erleichtern. Vielleicht holt es zum Schluss noch das Stofftier vom Sofa, während ihr die Haustür aufschließt.

Wenn sich euer Kind abends beim Umziehen auf euren Schoß lehnt und kaum noch mitmacht, denkt kurz daran, wie lange es schon wach ist und was es tagsüber erlebt hat. Gerade wenn sich der Mittagsschlaf verändert, kann abends schon das Umziehen viel Kraft kosten. Dann könnt ihr ihm beim Schlafanzug helfen und ihm morgens wieder Zeit lassen, die Socken selbst anzuziehen.

Wenn ihr nachmittags etwas mehr Zeit habt, könnt ihr einen schwierigen Handgriff noch einmal gemeinsam ausprobieren. Wollte euer Kind beim Mittagessen selbst einschenken, zeigt ihm, wie ihr mit einer Hand den Griff und mit der anderen die Kanne von unten haltet. Stellt die leichte Kanne danach wieder auf den Tisch, damit es selbst probieren kann, wie es sie am besten festhält.

Wann ihr Fragen zur Entwicklung ansprechen könnt

Wenn euch ein Handgriff über längere Zeit Sorgen macht, sammelt ein oder zwei Beispiele aus dem Alltag. Bei der U7a oder in einem eigenen Gespräch kann die Kinderarztpraxis mit euch einordnen, was ihr beobachtet.

Vielleicht fällt euch an mehreren Tagen auf, dass es eurem Kind schwerfällt, einen Becher festzuhalten oder andere vertraute Bewegungen auszuführen. Notiert, bei welcher Tätigkeit ihr das bemerkt habt und welche Hilfe funktioniert. Andere Bezugspersonen können euch erzählen, wie es beim Essen, Anziehen oder Spielen bei ihnen läuft.

Wenn eine Fähigkeit wegfällt, die bislang regelmäßig genutzt wurde, sprecht das zeitnah in der Kinderarztpraxis an. Erzählt möglichst konkret, seit wann euch die Veränderung auffällt und welche Situationen betroffen sind. Auch wenn ihr unsicher seid, könnt ihr das Thema in der Praxis zur Sprache bringen.

Häufige Fragen zur Entwicklung mit 35 Monaten

Was kann ein Kind mit 35 Monaten? Viele Kinder übernehmen kurz vor dem dritten Geburtstag vertraute Handgriffe. Sie ziehen zum Beispiel eine Mütze auf, essen mit der Gabel oder legen einen Becher auf den Tisch. Beim Reißverschluss oder einer vollen Kanne brauchen sie oft noch Hilfe. Muss ein Kind mit 35 Monaten sich schon allein anziehen können? Beim Anziehen klappt meist zuerst ein Teil. Eine weite Hose lässt sich leichter hochziehen als eine enge, und ein offener Schuh ist einfacher als ein geschlossener. Legt die Sachen griffbereit hin und helft an der Stelle, an der es gerade hakt. Wie kann ein fast dreijähriges Kind am Tisch mithelfen? Ein Kind kann Servietten verteilen, einen leichten Becher an seinen Platz stellen oder sich mit einem kleinen Löffel etwas auf den Teller geben. Wenn es einschenken möchte, könnt ihr wenig Wasser in eine leichte Kanne füllen und dabeibleiben, während es die Kanne kippt. Was hilft, wenn beim Selbermachen etwas schiefgeht? Wenn euer Kind mit der Hand im Ärmel hängen bleibt, könnt ihr ihm anbieten, den Stoff glatt zu ziehen. So kann es versuchen, die Hand selbst durchzuschieben. Falls es gerade genug hat, könnt ihr ihm die Jacke anziehen und ihm später wieder einen Versuch lassen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann