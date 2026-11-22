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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

„Tee für dich“, sagt euer Kind und schiebt dem Teddy eine Tasse hin. Als ihr fragt, wer noch etwas möchte, kommt gleich eine Antwort. „Ich auch. Meiner ist kalt.“ Beim Spielen könnt ihr manchmal besonders gut hören, wie aus einzelnen Worten ein kleines Gespräch wird.

Ein Kind mit 34 Monaten ist zwei Jahre und zehn Monate alt. Nachdem es im 33. Monat um erste Freundschaften und gemeinsames Spielen ging, schauen wir diesmal auf die Sprache. Ihr lest, wie ihr die Freude am Erzählen aufgreifen könnt, was bei der U7a untersucht wird und was euch beim Termin hilft. Alle bisherigen Folgen findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Was kann ein Kind mit 34 Monaten?

Viele Kinder erzählen mit knapp drei Jahren etwas über ihr Spiel, bitten um Hilfe oder fragen nach Dingen, die sie neugierig machen. Auch beim Anziehen und am Tisch übernehmen sie immer öfter einen vertrauten Handgriff.

In der Spielküche verteilt euer Kind vielleicht schon Aufgaben. Der Teddy wartet auf seinen Tee, und ihr sollt den Becher für die Puppe holen. Beim echten Tischdecken sortiert es womöglich die Löffel oder trägt eine leichte Schüssel zu euch. Welche Aufgaben Zweieinhalbjährige schon gern ausprobieren, lest ihr bei Spiel und Selbermachen mit 30 Monaten.

Aus einer kurzen Bitte kann mit der Zeit ein längerer Austausch werden. Beim Aufräumen zeigt euer Kleines vielleicht auf den Teddy und sagt „Der schläft da“. Wenn ihr nachfragt, erfahrt ihr womöglich noch, dass er eine Decke braucht und ihr jetzt leise sprechen sollt. An solchen Szenen merkt ihr, wie Kinder ihre Ideen mit Worten und Gesten vermitteln.

Auch vertraute Bewegungen werden oft sicherer. Beim Essen hält euer Kind die Gabel schon länger selbst, und beim Malen versucht es vielleicht, eine runde Linie zu schließen. Je nachdem, was bei euch gerade Spaß macht, fallen euch in einer Woche eher neue Wörter und in der nächsten Woche ein geschickter Handgriff auf.

Sprachentwicklung mit 34 Monaten im Alltag beobachten

Wenn euer Kind etwas erzählen möchte, bleibt erst einmal bei dem, was es euch anbietet. Ein Blick, ein halber Satz oder ein Gegenstand in seiner Hand kann euch verraten, wo die Geschichte anfängt.

Kommt es vom Spielen herein und sagt „Schuh nass“, könnt ihr antworten „Dein Schuh ist nass geworden. Wo bist du reingetreten?“ Vielleicht zeigt euer Liebling auf die Haustür oder antwortet direkt „Bei der Rutsche“. Lasst eine kurze Pause, damit es seine Worte findet. Ähnlich geht das beim Vorlesen und Erzählen mit 27 Monaten, wenn eine Bilderbuchseite den Anfang vorgibt.

Manche Kinder fragen jetzt häufig „was“, „wo“ oder „warum“. Eine kurze Antwort passt oft gut. „Die Straße ist nass, weil es geregnet hat.“ Wenn gleich dieselbe Frage noch einmal kommt, könnt ihr aus dem Fenster zeigen und schauen, ob ihr etwas Neues entdeckt. Weitere Anregungen dazu findet ihr beim aktiven Zuhören im Familienalltag.

Wenn ein Laut noch anders klingt, könnt ihr den Gedanken aufgreifen und das passende Wort in eurer Antwort mitsprechen. Auf „Die Tatze schläft“ passt zum Beispiel „Ja, die Katze schläft auf der Bank“. Dann könnt ihr gemeinsam schauen, ob sie sich im Schlaf bewegt. So bleibt ihr bei dem, was euer Kind euch sagen wollte.

In mehrsprachigen Familien kann sich das Erzählen je nach Bezugsperson und Situation unterschiedlich anhören. Über das Essen fallen eurem Kind vielleicht mehr Worte in der Sprache ein, die es am Familientisch hört. Von der Kita erzählt es eher mit den Wörtern, die dort benutzt werden. Für das Gespräch in der Praxis sind Beispiele aus allen Sprachen willkommen.

Wann die U7a ansteht und was dabei untersucht wird

Die U7a ist in Deutschland regulär für den 34. bis 36. Lebensmonat vorgesehen. Wenn ihr noch keinen Termin habt, könnt ihr jetzt bei eurer Kinderarztpraxis nachfragen.

Muss der Termin verschoben werden, reicht der vorgesehene Spielraum vom 33. bis zum 38. Lebensmonat. Wenn ihr wissen möchtet, welche Tage für euch infrage kommen, nennt der Praxis bei der Terminvereinbarung das Geburtsdatum. Die Übersicht zu den U-Untersuchungen für Kinder enthält auch die Zeiträume für die weiteren Vorsorgetermine.

Bei der U7a wird euer Kind körperlich untersucht. Die Ärztin oder der Arzt schaut unter anderem auf Wachstum und Beweglichkeit, hört Herz und Lunge ab und sieht sich Mund und Zähne an. Zur Entwicklung gehören auch Fragen dazu, wie es sich bewegt, spielt, spricht und mit anderen zurechtkommt.

Ein Schwerpunkt liegt auf den Augen und dem Sehen. Je nach Test kann euer Kind zum Beispiel eine Form zeigen oder einem passenden Zeichen zuordnen. Dabei kann vorübergehend ein Auge abgedeckt werden. Wenn euch zu Hause etwas aufgefallen ist, könnt ihr es dazusagen. Ein Beispiel wäre, dass es beim Anschauen eines Buchs wiederholt den Kopf schräg hält.

Wenn euer Kind beim Sehtest Zeit zum Ankommen braucht, könnt ihr in Ruhe schauen, was das Praxisteam vorschlägt. Fragt bei einem unklaren Ergebnis, ob und wann ein zweiter Versuch sinnvoll ist. Falls es schon eine Brille trägt oder ihr einen Befund aus einer Augenarztpraxis habt, erwähnt das beim Termin.

Im Gespräch zur Sprache geht es unter anderem darum, ob euer Kind in kurzen Sätzen spricht, schon „ich“ sagt und seinen Vornamen nennt. Auch Fragen dazu, wie gut andere es verstehen und wie ihr sein Hören erlebt, gehören dazu. Falls ihr euch an die U7 rund um den zweiten Geburtstag erinnert, könnt ihr erzählen, was seitdem neu hinzugekommen ist.

Beim Termin kann die Praxis auch den Impfpass ansehen und mit euch besprechen, welche Impfungen gegebenenfalls noch anstehen. Wenn ihr vorher nachlesen möchtet, findet ihr die Übersicht im Impfkalender für Babys und Kleinkinder.

Was ihr zur U7a mitbringen und erzählen könnt

Packt das Gelbe Heft, die Gesundheitskarte und den Impfpass ein. Zwei oder drei kurze Notizen zu euren Fragen sind für das Gespräch oft hilfreicher als ein langer Tagebuchauszug.

Drei Beobachtungen, die ihr euch notieren könnt Was erzählt euer Kind von sich aus? Schreibt einen Satz auf, den ihr beim Essen, Anziehen oder Spielen tatsächlich gehört habt.

Schreibt einen Satz auf, den ihr beim Essen, Anziehen oder Spielen tatsächlich gehört habt. Wer versteht es gut? Merkt ihr Unterschiede zwischen der Familie, der Kita und Menschen, die es selten sieht?

Merkt ihr Unterschiede zwischen der Familie, der Kita und Menschen, die es selten sieht? Was wollt ihr klären? Haltet fest, in welcher Situation euch beim Sprechen, Hören oder Sehen etwas aufgefallen ist und seit wann.

Wenn euer Kleines bei fremden Erwachsenen still wird, erzählt, wie es zu Hause spricht und was beim Spielen gut klappt. Falls es in die Kita oder zur Tagespflege geht, könnt ihr auch eine Beobachtung von dort mitnehmen. Vielleicht erzählt es beim Abholen viel, reagiert im Gruppenraum aber selten, wenn ihm jemand im Trubel etwas zuruft.

Für den Termin selbst genügt oft eine einfache Ankündigung. „Wir gehen morgen in die Praxis. Dort schauen sie, wie du wächst und was du schon kannst.“ Wenn euer Kind den Besuch mit dem Teddy nachspielen möchte, kann es selbst festlegen, wer zuerst zuhört oder wie groß der Teddy ist. Ideen für vertraute Szenen findet ihr bei den Fantasie- und Rollenspielen mit 32 Monaten.

Ihr könnt auch etwas erzählen, das seit der letzten Vorsorge gut klappt. Vielleicht holt euer Kind inzwischen von sich aus Hilfe, wenn ein Reißverschluss klemmt, oder erzählt beim Abendessen, wer beim Spielen dabei war. Solche Veränderungen zeigen, wie es seine Fähigkeiten in vertrauten Situationen einsetzt.

Bleibt nach der Untersuchung noch eine Frage offen, könnt ihr um ein konkretes Beispiel bitten. Was hat die Praxis gesehen, und was könnt ihr zu Hause beobachten? Falls ein weiterer Termin oder eine Überweisung empfohlen wird, lasst euch erklären, wann welche Untersuchung ansteht.

Drei Spielideen für kleine Gespräche

Die besten Gelegenheiten zum Erzählen ergeben sich oft beim Spielen, wenn beide auf dieselbe Sache achten. Mit einer Tasse, einem Buch oder einem Gegenstand vom Spaziergang habt ihr schon etwas, worüber ihr euch austauschen könnt.

Tee für den Teddy. Setzt euch dazu und übernehmt die Stimme des Teddys, wenn euer Kind Lust dazu hat. „Was bekomme ich?“ Vielleicht sagt es „Apfelsaft“, vielleicht stellt es ihm einfach die Tasse hin. Dann darf Teddy kurz erzählen, wie ihm das Getränk schmeckt. Weitere Ideen gibt es bei den kleinen Rollenspielen im 22. Monat.

Setzt euch dazu und übernehmt die Stimme des Teddys, wenn euer Kind Lust dazu hat. „Was bekomme ich?“ Vielleicht sagt es „Apfelsaft“, vielleicht stellt es ihm einfach die Tasse hin. Dann darf Teddy kurz erzählen, wie ihm das Getränk schmeckt. Weitere Ideen gibt es bei den kleinen Rollenspielen im 22. Monat. Ein Fundstück erzählt vom Tag. Legt nach dem Spaziergang ein Blatt oder einen großen Stein auf den Tisch. Erzählt in einem Satz, wo ihr ihn gefunden habt, und gebt eurem Liebling Zeit, etwas dazuzusagen. Vielleicht erinnert er sich an den Hund auf dem Weg oder zeigt, wie schwer der Stein war.

Legt nach dem Spaziergang ein Blatt oder einen großen Stein auf den Tisch. Erzählt in einem Satz, wo ihr ihn gefunden habt, und gebt eurem Liebling Zeit, etwas dazuzusagen. Vielleicht erinnert er sich an den Hund auf dem Weg oder zeigt, wie schwer der Stein war. Zeigt euch gegenseitig etwas im Bilderbuch. Sucht eine vertraute Seite aus. Eine Person zeigt auf die Figur, die andere erzählt, was sie gerade macht. Wenn euer Kind lieber auf die nächste Seite blättert, könnt ihr dort weitermachen. Vielleicht findet ihr die Figur auf dem Bild wieder.

Wenn gerade wenig Worte kommen, kann das Spiel mit Blicken, Gesten und Handgriffen weitergehen. Auf dem Rückweg vom Spielplatz fällt euer Kind vielleicht etwas auf, das die Geschichte noch einmal in Gang bringt. Es reicht, in solchen Momenten kurz aufzugreifen, was es euch zeigen möchte. Wie sich aus solchen Momenten längere Gespräche mit Dreijährigen entwickeln können, zeigen die Beispiele im 36. Monat.

Wann ihr Fragen zur Sprachentwicklung ansprechen könnt

Wenn euch auffällt, dass euer Kind wenig verständlich spricht, euch in vertrauten Situationen häufig schwer versteht oder auf Ansprache kaum reagiert, könnt ihr euch zeitnah bei der Kinderarztpraxis melden.

Erzählt möglichst genau, was ihr beobachtet. Reagiert es in ruhigen Momenten anders als in einer lauten Gruppe? Nimmt es vertraute Stimmen oder Geräusche manchmal erst spät wahr? Bei solchen Fragen kann die Praxis klären, ob das Hören genauer untersucht werden sollte. Welche Unterstützung beim Sprechen und Verstehen möglich ist, lest ihr im Beitrag zur Logopädie bei Kindern.

Sprecht auch zeitnah an, wenn Wörter oder andere Fähigkeiten wieder verloren gehen, die euer Kind im Alltag regelmäßig genutzt hat. Notiert, seit wann euch das auffällt und ob andere Bezugspersonen ähnliche Veränderungen bemerkt haben. Damit kann die Praxis besser einschätzen, was sie als Nächstes anschauen sollte.

Häufige Fragen zur Entwicklung mit 34 Monaten und zur U7a

Was kann ein Kind mit 34 Monaten? Viele Kinder sprechen mit zwei Jahren und zehn Monaten in kurzen Sätzen, stellen Fragen und erzählen kleine Dinge aus ihrem Alltag. Beim Spielen vergeben sie zum Beispiel Rollen oder bitten um einen Gegenstand. Auch beim Essen und Anziehen übernehmen viele schon einzelne Handgriffe. Wann findet die U7a statt? Die U7a ist in Deutschland regulär für den 34. bis 36. Lebensmonat vorgesehen. Wenn der Termin verschoben werden muss, reicht der vorgesehene Spielraum vom 33. bis zum 38. Lebensmonat. Die Kinderarztpraxis kann den passenden Zeitraum anhand des Geburtsdatums bestimmen. Was wird bei der U7a untersucht? Die Praxis schaut sich die körperliche Entwicklung, die Beweglichkeit und die Entwicklung von Sprache und Verhalten an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Augen und dem Sehen. Auch eure Beobachtungen zum Hören und Fragen zum Impfschutz gehören in das Gespräch. Was solltet ihr zur U7a mitbringen? Nehmt das Gelbe Heft, die Gesundheitskarte und den Impfpass mit. Hilfreich sind auch kurze Notizen zu euren Fragen. Wenn euch beim Sprechen, Hören oder Sehen etwas auffällt, beschreibt am besten eine konkrete Situation, die ihr in letzter Zeit erlebt habt.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann