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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Im Kinderzimmer hängt die Jacke vom Nachmittag über der Stuhllehne. Als ihr das große Licht ausmacht, zeigt euer Kind darauf und rückt näher an euch heran. „Was ist da?“ Mit zwei Jahren und acht Monaten kann aus etwas Vertrautem in der Dämmerung plötzlich eine Gestalt werden.

Im 31. Monat ging es um Wut, Trost und erste Momente von Mitgefühl. Ein Kind mit 32 Monaten zeigt euch vielleicht gerade eine andere Seite seiner Gefühlswelt. Am Tag erfindet es spannende Geschichten. Abends möchte es genau wissen, woher ein Schatten kommt. Hier findet ihr Ideen fürs Fantasiespiel und für Momente, in denen es euch zum Beruhigen braucht. Alle Folgen stehen im Baby-Entwicklungskalender.

Was kann ein Kind mit 32 Monaten?

Viele Kinder können sich in diesem Alter ein kleines Spiel ausdenken und euch eine Rolle darin geben. Ein Teller wird zum Lenkrad, zwei Sitzkissen werden zu Haltestellen. Was als Nächstes passiert, kann sich unterwegs noch ändern.

„Du fährst mit“, sagt euer Kind und zieht einen zweiten Stuhl heran. Wenn ihr fragt, wohin der Bus fährt, kommt vielleicht erst „zu Oma“ und an der nächsten Ecke „zum Zoo“. Beim Spielen entstehen so kleine Gespräche. Woraus sich erste Als-ob-Spiele entwickeln, könnt ihr bei den Rollenspielen mit 22 Monaten nachlesen. Weitere Beispiele dafür, wie aus kurzen Antworten ein Gespräch entsteht, findet ihr bei der Sprachentwicklung mit 34 Monaten.

Sind zwei Kinder dabei, können beide eine andere Idee für dieselbe Sache haben. Ein Kissen ist für das eine der Sitz im Bus. Das andere möchte daraus ein Bett machen. Mit einem zweiten Kissen könnt ihr schauen, ob beides Platz hat. Manchmal findet ihr die beiden wenig später an ganz verschiedenen Ecken wieder, jedes vertieft in sein eigenes Spiel. Wie zwei Kinder ihre Ideen zu einem gemeinsamen Spiel verbinden, zeigen die Beispiele im 33. Monat.

Wie ihr mit Dreijährigen ein Rollenspiel anfangen könnt, zeigen wir im 36. Monat am Beispiel eines kleinen Ladens.

Beim Ausziehen oder Aufräumen findet euer Kleines womöglich schon selbst einen nächsten Schritt. Es zieht den lockeren Ärmel weiter, wenn die Jacke offen ist, oder schiebt die Spielkiste mit beiden Händen ans Regal. Welche Bewegungen und Handgriffe gerade dazukommen, seht ihr oft an dem, was bei euch täglich passiert. Weitere Beispiele findet ihr zu Bewegung und Selbermachen mit zweieinhalb Jahren.

Warum die Fantasie manchmal unheimlich wird

Das Vorstellungsvermögen wächst im dritten Lebensjahr. Kinder können sich ausdenken, was hinter einer Tür sein könnte. Im Halbdunkel ist es dann manchmal schwer, eine Idee von dem zu unterscheiden, was sie tatsächlich sehen.

Während der sogenannten magischen Phase erklären sich Kinder manches mit ihrer Fantasie. Der Mond kommt mit, weil er sie nach Hause begleiten will. Das Knacken der Heizung klingt womöglich, als würde jemand durch den Flur gehen. Was fröhlich klingt, wenn euer Kind davon am Tag erzählt, kann sich abends ganz anders anfühlen.

Wenn euer Liebling nachfragt, hilft oft eine kurze Erklärung, die zu dem passt, was ihr gerade seht oder hört. „Die Heizung knackt. Das Geräusch kommt von dort.“ Lasst einen Moment zum Zuhören. Vielleicht zeigt es beim nächsten Knacken schon von sich aus auf die Heizung. Wie sich Kinderängste in verschiedenen Altersphasen zeigen können, lest ihr in unserem Ratgeber.

Geschichten im Spiel dürfen sich weiterentwickeln. Gibt euer Kind dem Mond eine Stimme, könnt ihr mitspielen und ihn begrüßen. Sucht es hingegen am Abend eure Nähe, weil ihm draußen etwas unheimlich vorkommt, schaut zusammen aus dem Fenster. Oft lässt sich etwas Konkretes entdecken. Die Äste bewegen sich im Wind, oder das Licht im Haus gegenüber geht aus.

Was hilft bei Angst im Dunkeln?

Wenn euer Kind auf den Schatten zeigt oder euch festhält, bleibt kurz bei ihm. Ein Satz wie „Du hast dich erschrocken. Ich bin hier“ reicht oft, bevor ihr zusammen schaut, was da an der Wand zu sehen ist.

Fragt, ob ihr die kleine Lampe anmachen sollt. Im Licht lässt sich erkennen, dass die Ärmel über der Lehne hängen. Ihr könnt die Jacke gemeinsam an den Haken hängen und sehen, wie sich ihr Schatten verändert. Wenn der Schrecken noch zu groß ist, setzt euch erst einmal hin. Vom Bett aus kann euer kleiner Schatz entscheiden, ob er überhaupt näher heran möchte.

Ein ruhiger Ablauf für heute Abend Lest an eurem gewohnten Platz ein paar Seiten. Schaut danach gemeinsam, ob das kleine Licht anbleiben soll oder ob der Türspalt ausreicht. Verabschiedet euch mit eurem vertrauten Gute-Nacht-Satz. Falls noch Nähe gebraucht wird, könnt ihr euch eine Weile ans Bett setzen.

Angst vor dem dunklen Zimmer und der Wunsch, beim Einschlafen jemanden in der Nähe zu haben, können zusammenkommen. Fragt in einem ruhigen Moment nach, was gerade helfen würde. Manchmal reicht es, euch im Flur zu hören. An einem anderen Abend wird eure Hand gebraucht. Ideen für einen vertrauten Tagesabschluss findet ihr bei den Einschlafritualen für Kinder.

Wenn dieselbe Frage mehrmals kommt, könnt ihr bei einer vertrauten Antwort bleiben. Sagt zum Beispiel, dass die Jacke jetzt an der Tür hängt, und zeigt bei Bedarf auf den Haken. Bleibt es nach dem zweiten oder dritten Blick unheimlich, kann die Lampe für heute anbleiben. Am nächsten Tag habt ihr bei Tageslicht Zeit, den Schatten in Ruhe anzuschauen.

Wenn es mit dem Einschlafen seit ein paar Tagen später wird, schaut auch darauf, wie müde euer Kind beim Zubettgehen ist. Nach einem langen Mittagsschlaf kann noch reichlich Energie da sein. An einem Tag mit vielen Eindrücken ist es manchmal schon beim Abendessen erschöpft. Wie sich die Mittagsruhe auf den Abend auswirken kann, lest ihr im Beitrag zum Mittagsschlaf mit 29 Monaten.

Wacht euer Kleines nachts erschrocken auf, könnt ihr erst einmal ruhig sagen, wo es ist. „Du bist in deinem Bett. Ich bin bei dir.“ Ein wenig Licht und genügend Zeit zum Wachwerden können helfen, die vertraute Umgebung wiederzuerkennen. Wenn es morgens noch über die Nacht reden möchte, könnt ihr zuhören und euch zeigen lassen, was ihm im Kopf geblieben ist.

Wenn ein Hund oder ein lautes Geräusch erschreckt

Auch draußen reicht manchmal ein Moment, um sich in Ruhe umzusehen. Wenn ein Hund bellt oder ein lauter Händetrockner angeht, könnt ihr erst ein Stück Abstand nehmen und dann erzählen, was ihr hört.

Geht der Hund am anderen Straßenrand vorbei, nehmt euch ruhig Zeit, dort stehen zu bleiben, wo ihr gerade seid. Euer Kind kann euch die Hand geben oder hinter euch hervorschauen, wenn es so weit ist. Ein kurzer Satz wie „Der Hund bellt. Er bleibt bei der Frau“ passt, wenn der Hund angeleint bei seiner Halterin bleibt. Oft reicht das für diesen Spaziergang.

Ähnlich kann es mit Geräten sein. Kündigt den Staubsauger an, bevor ihr einschaltet. Wer mag, kann erst von der Tür aus schauen oder mit einer vertrauten Person im Nebenraum bleiben. Beim nächsten Mal klappt vielleicht schon ein kurzer Blick darauf, wie die Bürste über den Teppich fährt. Manchmal hilft es, wenn das Gerät erst einmal ausgeschaltet bleibt und ihr euch gemeinsam die Bürste anschaut. Dann weiß euer Kind, welches Teil sich später bewegt.

Falls euer Schatz in der Kita öfter vor einem Geräusch erschrickt, könnt ihr mit der Fachkraft über diese Momente sprechen. Was hört es kurz vor dem Erschrecken, und bei wem findet es dann Nähe? Wenn es beim Ankommen von einer vertrauten Person begrüßt wird, könnt ihr das beim Abschied ankündigen. Im Beitrag über kleine Abschiede und Nähe mit 21 Monaten findet ihr weitere Fragen für dieses Gespräch.

Drei Spiele mit Licht, Geschichten und Fantasie

Sucht euch dafür einen hellen, ruhigen Moment. Dann kann euer Kind in seinem Tempo bestimmen, ob es einen Schatten verändern, eine Geschichte weiterspielen oder lieber nur zuschauen möchte.

Einen Schatten wandern lassen. Stellt ein Spielzeug vor eine helle Wand und leuchtet es mit einer Taschenlampe an. Haltet die Lampe einmal näher an die Figur und dann weiter weg. Wie verändert sich ihr Schatten? Lasst euer Kind selbst vorschlagen, wohin er als Nächstes wandern soll. Das geht auch am Tag.

Stellt ein Spielzeug vor eine helle Wand und leuchtet es mit einer Taschenlampe an. Haltet die Lampe einmal näher an die Figur und dann weiter weg. Wie verändert sich ihr Schatten? Lasst euer Kind selbst vorschlagen, wohin er als Nächstes wandern soll. Das geht auch am Tag. Ein Versteck für das Stofftier. Setzt den Teddy unter eine locker über den Tisch gelegte Decke und lasst eine Seite offen. Was soll er sehen, wenn er nach draußen schaut? Eine Lampe könnt ihr außerhalb der Höhle aufstellen. Für ein größeres gemeinsames Versteck findet ihr weitere Ideen zum Höhlenbauen mit Kindern.

Setzt den Teddy unter eine locker über den Tisch gelegte Decke und lasst eine Seite offen. Was soll er sehen, wenn er nach draußen schaut? Eine Lampe könnt ihr außerhalb der Höhle aufstellen. Für ein größeres gemeinsames Versteck findet ihr weitere Ideen zum Höhlenbauen mit Kindern. Eine Szene aus dem Bilderbuch weiterspielen. Auf einer vertrauten Seite sucht eine Figur den Weg nach Hause. Euer Kind kann mit einem Stofftier zeigen, wo die Figur vorbeikommt und wen sie unterwegs trifft. Beim Vorlesen mit 27 Monaten ging es schon darum, wie aus kleinen Details einer Geschichte ein eigenes Spiel wird.

Lässt euer Kind den Teddy vor der Höhle sitzen, könnt ihr dort weiterspielen. Vielleicht möchte der Teddy erst einen imaginären Keks essen und dann sehen, wie es unter dem Tisch aussieht. Aus der Versteckidee wird womöglich ein ganz anderes Spiel. Greift auf, was euer Kleines euch zeigt.

Reicht euer Kind euch die Taschenlampe und hält selbst die Figur, könnt ihr die Rollen jederzeit tauschen. Wartet ab, ob ihr noch näher leuchten oder einen ganz anderen Platz an der Wand suchen sollt. Solche Ideen könnt ihr wie beim gemeinsamen Spielen mit Kindern aufgreifen und sehen, wohin sich das Spiel entwickelt.

Wann ihr euch bei kindlichen Ängsten Rat holen könnt

Wenn die Angst den Schlaf oder den Alltag über längere Zeit stark bestimmt, sprecht darüber in der Kinderarztpraxis. Ihr könnt schildern, in welchen Situationen sie auftritt und wie es eurem Kind danach geht.

Ein paar konkrete Beobachtungen machen den Unterschied greifbar. Kann euer Kind mit etwas Licht und eurer Nähe wieder einschlafen? Wird es schon am frühen Abend unruhig, weil es vor dem Zubettgehen Angst hat? Vermeidet es inzwischen auch Dinge am Tag, die ihm vorher Spaß gemacht haben? Falls ihr mit einer Betreuungsperson gesprochen habt, nehmt gern ihre Beobachtungen mit.

Meldet euch auch zeitnah, wenn eine bereits erworbene Fähigkeit wieder wegfällt. Das kann zum Beispiel auffallen, wenn kurze Gespräche, die bisher vertraut waren, plötzlich nicht mehr gelingen. Erzählt, was sich verändert hat und seit wann ihr das beobachtet. So kann die Praxis mit euch klären, welche Unterstützung sinnvoll ist.

Morgen hängt die Jacke vielleicht wieder über dem Stuhl. Euer Kind kann euch zeigen, wohin sie stattdessen soll. Und wenn es beim Lichtausmachen noch einmal nach eurer Hand greift, könnt ihr sie ihm geben.

Häufige Fragen zur Entwicklung mit 32 Monaten

Was kann ein Kind mit 32 Monaten? Mit zwei Jahren und acht Monaten tun viele Kinder im Spiel so, als würde eine Puppe essen oder eine Stuhllehne zu einem Lenkrad werden. Manche unterhalten sich schon eine Weile mit euch oder greifen die Spielidee eines anderen Kindes auf. Was euch zuerst auffällt, hängt auch davon ab, was gerade oft gespielt oder ausprobiert wird. Ist Angst im Dunkeln bei Zweieinhalbjährigen häufig? Viele Kleinkinder fürchten sich zeitweise vor Dunkelheit. Im Halbdunkel sehen vertraute Dinge anders aus, und die Fantasie ergänzt schnell etwas dazu. Ein bisschen Licht, eure Nähe und ein vertrauter Ablauf am Abend können helfen. Was kann ich sagen, wenn mein Kind ein Monster sieht? Ihr könnt zuerst sagen „Das hat dich erschreckt. Ich bin hier.“ Wenn es schauen möchte, macht zusammen ein Licht an und beschreibt, was ihr erkennt. Vielleicht ist es die Jacke, die in der Dunkelheit so groß aussah. Bleibt noch kurz da, wenn eure Nähe gebraucht wird. Wann sollte ich wegen der Angst meines Kleinkinds Rat holen? Wenn die Angst über längere Zeit den Schlaf oder den Tag bestimmt, könnt ihr eure Beobachtungen in der Kinderarztpraxis schildern. Erzählt, seit wann euch das auffällt, in welchen Situationen die Angst auftritt und was eurem Kind bisher geholfen hat.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann