Logopädie bei Kindern: Wann sie hilft und was euch erwartet

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Eurem Kind wurde Logopädie empfohlen? Dann habt ihr vielleicht noch viele Fragen. Wir erklären euch, wie die Behandlung helfen kann und welche Übungen es gibt. Außerdem bekommt ihr Anregungen für die Begleitung zu Hause.

Eine Empfehlung aus der Kinderarztpraxis, der Kita oder einer Frühförderstelle lässt oft noch Fragen offen. Fragt nach, was die Behandlung im Alltag erleichtern soll. Ein Ziel könnte sein, dass euer Kind beim Spielen besser verstanden wird oder eine kleine Geschichte zusammenhängend erzählen kann.

Logopädie bei Kindern auf einen Blick Logopädie behandelt Schwierigkeiten mit Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken. Dazu gehören auch Beratung und die genaue Untersuchung der Fähigkeiten des Kindes.

Die Behandlung richtet sich nach dem Bedarf. Bei manchen Kindern steht das Sprechen im Mittelpunkt, bei anderen das Verstehen oder eine andere Form der Verständigung.

Logopädie ist auch für Babys und Kleinkinder möglich. Welche Hilfe passt, richtet sich nach den Schwierigkeiten des Kindes.

Eltern werden angeleitet und einbezogen. Wie ihr zu Hause unterstützen könnt, wird gemeinsam besprochen.

Gesetzlich versicherte Kinder unter 18 Jahren zahlen bei einer verordneten Kassenbehandlung keine gesetzliche Zuzahlung.

Was ist Logopädie bei Kindern?

Logopädie unterstützt Kinder beim Sprechen und Verstehen. Manche Kinder brauchen außerdem Hilfe, weil ihre Stimme anhaltend heiser ist oder ihnen das Schlucken schwerfällt.

Ein Kind kann genau wissen, was es erzählen möchte, und trotzdem schwer verständlich sprechen. Ein anderes spricht deutlich, versteht aber eine Erklärung nur zum Teil. In der Logopädie geht es deshalb sowohl um die Aussprache als auch darum, wie euer Kind Wörter und Sätze versteht und verwendet.

Erzählt im Gespräch, was ihr zu Hause und unterwegs beobachtet: Wann klappt die Verständigung gut, wann entstehen Missverständnisse? Was gelingt bereits gut, und was wünscht sich euer Kind selbst?

Bei welchen Schwierigkeiten kann Logopädie helfen?

Logopädie kann bei unterschiedlichen Schwierigkeiten helfen – vom Sprechen und Verstehen bis zum Schlucken.

Wörter, Sätze und Sprachverständnis: Ein Kind lernt nur langsam neue Wörter, findet häufig die passenden Begriffe nicht oder hat anhaltende Schwierigkeiten, Sätze zu bilden und zu verstehen. Fachleute prüfen, ob eine Sprachentwicklungsstörung vorliegt.

Ein Kind lernt nur langsam neue Wörter, findet häufig die passenden Begriffe nicht oder hat anhaltende Schwierigkeiten, Sätze zu bilden und zu verstehen. Fachleute prüfen, ob eine Sprachentwicklungsstörung vorliegt. Aussprache: Laute werden ausgelassen, ersetzt oder anders gebildet, etwa beim Lispeln. Entscheidend sind das Alter, die Art der Aussprache und die Verständlichkeit.

Laute werden ausgelassen, ersetzt oder anders gebildet, etwa beim Lispeln. Entscheidend sind das Alter, die Art der Aussprache und die Verständlichkeit. Redefluss: Beim Stottern bleiben Wörter stecken, werden gedehnt oder einzelne Laute und Silben wiederholt. Beim Poltern kann sehr schnelles, unregelmäßiges Sprechen die Verständlichkeit erschweren.

Beim Stottern bleiben Wörter stecken, werden gedehnt oder einzelne Laute und Silben wiederholt. Beim Poltern kann sehr schnelles, unregelmäßiges Sprechen die Verständlichkeit erschweren. Stimme: Eine länger anhaltend heisere, raue oder angestrengte Stimme sollte ärztlich untersucht werden. Je nach Ursache kann anschließend Stimmtherapie helfen.

Eine länger anhaltend heisere, raue oder angestrengte Stimme sollte ärztlich untersucht werden. Je nach Ursache kann anschließend Stimmtherapie helfen. Mundfunktionen und Schlucken: Manche Kinder brauchen Unterstützung beim Saugen, Kauen oder Schlucken. Auch ein auffälliges Schluckmuster oder die Haltung der Zunge können Gründe für eine Behandlung sein.

Manche Kinder brauchen Unterstützung beim Saugen, Kauen oder Schlucken. Auch ein auffälliges Schluckmuster oder die Haltung der Zunge können Gründe für eine Behandlung sein. Kommunikation bei weiteren Beeinträchtigungen: Zum Beispiel bei einer Hörstörung, einer neurologischen Erkrankung oder einer Behinderung kann Logopädie Teil der Unterstützung sein. Die Ziele werden für das einzelne Kind festgelegt.

Je nach Ursache können weitere Behandlungen dazugehören, etwa wegen einer Hörstörung. Bei Schwierigkeiten mit Essen und Trinken können mehrere Fachrichtungen zusammenarbeiten. Lasst häufiges Husten oder Verschlucken bei Mahlzeiten zeitnah kinderärztlich abklären.

Wenn ein Kind wenig oder gar nicht spricht Wenn ein Kind sich mit gesprochenen Wörtern kaum oder gar nicht mitteilen kann, können Gesten, Gebärden, Bildkarten oder ein elektronisches Kommunikationsgerät helfen. Fachleute nennen das „Unterstützte Kommunikation“. Entsprechend ausgebildete Fachkräfte wählen gemeinsam mit euch passende Hilfen aus und begleiten deren Gebrauch im Alltag. Euer Kind soll sich damit mitteilen und mitentscheiden können.

Ab welchem Alter ist Logopädie sinnvoll?

Wenn ihr euch um die Sprachentwicklung sorgt, könnt ihr das früh ansprechen. Ihr müsst dafür nicht bis zum vierten Geburtstag oder zur Einschulung warten.

Spricht euer Kind mit zwei Jahren weniger als etwa 50 Wörter oder verbindet es noch keine Wörter miteinander, sprecht das in der Kinderarztpraxis an. Manche Kinder holen sprachlich auf, andere brauchen Unterstützung. Bei einer frühen Untersuchung und Beratung könnt ihr euch zeigen lassen, wie ihr beim Spielen und Erzählen das Sprechenlernen unterstützt. Bei mehrsprachigen Kindern werden die Wörter aus allen Sprachen berücksichtigt.

Auch wenn euer Kind einfache Mitteilungen oft nicht versteht, länger kaum Fortschritte macht oder wegen seiner Aussprache häufig nicht verstanden wird, könnt ihr euch beraten lassen. Erzählt dabei möglichst konkret, was ihr beobachtet. Bei Stottern ist eine frühe Beratung besonders sinnvoll, wenn es sich anstrengt, Wörter vermeidet oder unter dem Sprechen leidet.

Die U-Untersuchungen bieten Gelegenheit, diese Fragen anzusprechen. Wenn euch vorher etwas Sorgen macht, vereinbart einen eigenen Termin. Zur Abklärung gehört bei sprachlichen Auffälligkeiten häufig ein Hörtest. Eine Hörminderung kann das Sprechenlernen erschweren.

Schon Babys können logopädische Hilfe brauchen, etwa bei einer Saug- oder Schluckstörung. Auch für Schulkinder und Jugendliche kann die Behandlung sinnvoll sein, wenn Sprache, Sprechen oder Stimme ihnen im Alltag Schwierigkeiten bereiten.

Wie läuft der erste Termin in der Logopädie ab?

Beim ersten Termin könnt ihr eure Fragen und Beobachtungen mitbringen. Euer Kind bekommt Zeit, seine Logopädin oder seinen Logopäden und die ungewohnte Umgebung kennenzulernen.

Ihr sprecht über die bisherige Entwicklung, Untersuchungen und euren Alltag. Dazu gehört auch, mit welchen Sprachen es aufwächst. Im Gespräch und beim Spielen wird beobachtet, wie es Wörter und Sätze versteht, Laute ausspricht oder seine Stimme benutzt. Je nach Fragestellung kommen passende Testaufgaben hinzu.

Die Beobachtungen und Aufgaben zeigen, was schon gut klappt und wo noch Unterstützung nötig ist. Müdigkeit oder anfängliche Zurückhaltung werden dabei berücksichtigt. Erzählt auch, wie das Sprechen zu Hause gelingt.

Diese Fragen könnt ihr zum ersten Termin mitnehmen Was genau wurde bei unserem Kind festgestellt – und was gelingt ihm bereits gut?

Welches Ziel wollen wir als Erstes erreichen?

Wie helfen die geplanten Spiele oder Übungen bei diesem Ziel?

Was sollen wir zu Hause aufgreifen, und woran erkennen wir, dass es zu viel wird?

Wann schauen wir gemeinsam, ob sich im Alltag etwas verändert hat?

Ob ihr im Therapieraum bleibt, sprecht ihr miteinander ab. Gemeinsames Spielen und Üben kann Teil der Behandlung sein. Fühlt sich euer Kind wohl, kann es auch eine Zeit allein mit seiner Therapeutin oder seinem Therapeuten verbringen. Anschließend sollte Zeit bleiben, über den Termin zu sprechen und eure Fragen zu klären.

Welche Übungen werden in der Logopädie mit Kindern gemacht?

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Die Übungen richten sich nach den jeweiligen Schwierigkeiten und den gemeinsam besprochenen Zielen.

Tierfiguren, Bilderbücher oder eine Spielküche: Viele Übungen finden beim Spielen statt. Dabei geht es zum Beispiel um neue Wörter, Sätze oder die Aussprache.

Neue Wörter beim Spielen kennenlernen

In einer Spielküche kann euer Kind Obst für eine Puppe aussuchen und benennen. Die Logopädin oder der Logopäde greift dabei Wörter wie „Apfel“, „schneiden“ oder „essen“ immer wieder auf. So hört es die Wörter in einem vertrauten Spiel und kann sie selbst ausprobieren. Später sollen die Wörter auch im Alltag leichter gelingen, etwa wenn es beim Essen einen Wunsch äußert.

Sätze verstehen und selbst bilden

Eine Figur sitzt unter dem Tisch, eine andere auf dem Stuhl. Beim gemeinsamen Spielen geht es darum, Wörter wie „unter“ und „auf“ zu verstehen und selbst zu verwenden. Andere Aufgaben helfen dabei, längere Sätze zu bilden oder die passenden Wortendungen zu finden.

Laute unterscheiden und aussprechen

Bei der Aussprache gibt es unterschiedliche Schwierigkeiten: Einem Kind fällt es schwer, einen bestimmten Laut zu bilden. Ein anderes kann den Laut schon sprechen, setzt ihn in Wörtern aber noch nicht passend ein. Mal geht es darum, Laute besser zu unterscheiden, mal um die passende Bewegung von Lippen und Zunge beim Sprechen. Anschließend wird das Gelernte in Wörtern, Sätzen und Gesprächen ausprobiert.

Mit Stottern sicherer umgehen

Beim Stottern kann euer Kind in der Therapie Wege kennenlernen und üben, die ihm das Sprechen erleichtern. Auch seine Gefühle gehören dazu: Vielleicht ärgert es sich, wenn ein Wort stecken bleibt, oder meidet Gespräche aus Sorge davor. Die Behandlung soll ihm helfen, mit solchen Momenten umzugehen und sich beim Sprechen sicherer zu fühlen.

Die Stimme entlasten

Bei einer Stimmstörung wird ein schonender Umgang mit der Stimme geübt. Dazu gehört, beim Sprechen auf die eigene Stimme und die Atmung zu achten. Die Logopädin oder der Logopäde begleitet die Übungen und hilft, mit weniger Anstrengung zu sprechen.

Lippen, Zunge und Schlucken unterstützen

Liegt eine Störung der Mundfunktionen vor, wird etwa geübt, wo die Zunge in Ruhe liegt oder wie Lippen und Zunge beim Schlucken zusammenarbeiten. Bei einer Schluckstörung muss zusätzlich geklärt werden, wie sicheres Essen und Trinken möglich ist. Übungen und mögliche Änderungen der Nahrung gehören hier in fachliche Begleitung.

Helfen Pusten und Zungengymnastik beim Sprechen? Pusten oder Zungengymnastik sind keine allgemeine Lösung für Aussprachestörungen. Es ist nicht ausreichend belegt, dass solche Übungen ohne Sprechen die Aussprache verbessern. Liegt eine gesonderte Störung der Mundfunktionen vor, können gezielte Übungen für Lippen und Zunge sinnvoll sein. Lasst euch erklären, welches Ziel die jeweilige Übung hat.

Was könnt ihr als Eltern zu Hause tun?

Im Alltag könnt ihr viel unterstützen, ohne jedes Gespräch zur Übungsstunde zu machen. Lasst euch zeigen, was gerade hilfreich ist und wie sich die Anregungen zu Hause aufgreifen lassen.

Hört aufmerksam zu und lasst Zeit zum Antworten. Geht auf das ein, was gerade interessiert, und greift auch Zeigen und Gesten im Gespräch auf. Beim gemeinsamen Spielen und Erzählen geht es um den Austausch miteinander. Ständiges Abfragen oder Vorführen vor anderen ist dafür nicht nötig.

Auf „Hund laufen“ könnt ihr im Gespräch antworten: „Ja, der Hund läuft zum Baum.“ So bleibt ihr beim Inhalt und gebt zugleich ein sprachliches Vorbild. Welche Rückmeldung beim gezielten Üben hilfreich ist, lasst ihr euch in der Therapie zeigen.

Gemeinsames Anschauen von Büchern, Spielen und Erzählen bietet viele Gesprächsanlässe. Bei der Sprachentwicklung gehört auch Zuhören dazu. Für Vorschulkinder können außerdem unsere Geschichtenkarten und Spielideen zur Schulvorbereitung Anregungen liefern.

Lasst euch zeigen, wie oft und wie lange ihr zu Hause üben sollt. Die Aufgaben sollten im Familienalltag Platz finden, ohne zu überfordern. Werden die Aufgaben regelmäßig zum Streitpunkt oder seid ihr unsicher, wie sie gemeint sind, sprecht das offen an. Auch wenn euer Kind sich dabei stark zurückzieht, solltet ihr das besprechen. Gemeinsam könnt ihr die Übungen und den Umfang anpassen.

Wenn euer Kind nicht mehr zur Logopädie möchte Nach der Schule kann die Müdigkeit groß sein, oder eine Aufgabe frustriert. Versucht gemeinsam herauszufinden, was an den Terminen schwerfällt, und erzählt beim nächsten Mal davon. Manchmal helfen ein anderer Zeitpunkt, andere Materialien oder mehr gemeinsame Zeit am Anfang.

Logopädie bei mehrsprachigen Kindern: Was ist wichtig?

Mehrsprachigkeit verursacht keine Sprachentwicklungsstörung. Bei der Abklärung müssen die verschiedenen Sprachen und die bisherigen Spracherfahrungen berücksichtigt werden.

Im Alltag haben mehrsprachige Kinder unterschiedlich viel Kontakt zu ihren Sprachen. Bei der Untersuchung besprecht ihr deshalb, seit wann und wie oft die einzelnen Sprachen gehört und gesprochen werden. Dabei zählen auch die Fähigkeiten in den Familiensprachen. Eine Sprachentwicklungsstörung betrifft alle Sprachen, die ein Kind erwirbt, kann sich darin aber unterschiedlich zeigen.

Sprecht zu Hause die Sprache oder die Sprachen, in denen ihr euch sicher und natürlich ausdrücken könnt. Ihr müsst die Familiensprache nicht vorsorglich aufgeben. Fragt bei der Praxissuche nach Erfahrung mit mehrsprachiger Entwicklung und danach, wie eure Beobachtungen einbezogen werden.

Was könnt ihr von der Therapie erwarten?

Ihr dürft verständliche Erklärungen, gemeinsam besprochene Ziele und regelmäßige Rückmeldungen erwarten. Wie schnell sich etwas verändert, ist von Kind zu Kind verschieden.

Vielleicht freut ihr euch über ein neues Wort, das beim Spielen ganz von allein kommt. Oder ihr merkt, dass kleine Bitten leichter verstanden werden. Auch mit Bildkarten, Gebärden oder einem Kommunikationsgerät werden eigene Wünsche hörbar oder sichtbar: „Ich möchte diesen Saft“ oder „Ich brauche eine Pause.“

Was in der Therapie schon gut gelingt, braucht zu Hause oder in der Schule manchmal noch etwas Zeit. Besprecht bei den Terminen, was im Alltag schon leichter fällt und wobei noch Hilfe gebraucht wird. Bleiben Fortschritte aus, kann es sinnvoll sein, die Übungen zu verändern oder weitere Untersuchungen einzubeziehen. Manche Kinder brauchen über längere Zeit Unterstützung.

Mit eurer Zustimmung können auch Kita oder Schule einbezogen werden. So lassen sich hilfreiche Bedingungen besprechen, etwa mehr Antwortzeit oder eine passende Kommunikationshilfe. Euer Kind sollte im Alltag Gelegenheit bekommen, sich mitzuteilen, ohne ständig verbessert zu werden.

Wer verschreibt Logopädie und wer bezahlt sie?

Für eine logopädische Behandlung über die gesetzliche Krankenkasse braucht ihr eine passende Heilmittelverordnung. Das ist das Rezept für die Therapie.

Die erste Anlaufstelle ist meist die Kinderarztpraxis. Je nach Fragestellung können auch eine HNO-Praxis oder Fachärzte für Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen beteiligt sein. Letztere heißen Phoniater und Pädaudiologen. Bei bestimmten Problemen im Mund- und Kieferbereich können auch Zahnärztinnen oder Kieferorthopäden eine Behandlung verordnen.

Auf dem Rezept findet ihr die Bezeichnung „Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie“. Je nach Verordnung dauert ein Termin zum Beispiel 30, 45 oder 60 Minuten. Wie oft die Termine stattfinden sollen, wird ebenfalls auf dem Rezept festgehalten.

Ist die Behandlung medizinisch notwendig und als Kassenleistung verordnet, übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren fällt keine gesetzliche Zuzahlung an. Bei privater Versicherung oder einer Behandlung auf eigene Rechnung klärt ihr Kosten und mögliche Erstattung am besten vor dem ersten Termin.

Wichtig bei der Terminsuche Nach Ausstellung des Rezepts muss die Behandlung in der Regel innerhalb von 28 Kalendertagen beginnen. Steht darauf „dringlicher Behandlungsbedarf“, sind es 14 Kalendertage. Bekommt ihr in dieser Zeit keinen Termin, meldet euch bei der Arzt- und der Therapiepraxis. Gemeinsam lässt sich klären, wie es weitergeht.

Logopädie, Sprachförderung oder Ergotherapie: Was passt?

Diese Angebote haben unterschiedliche Aufgaben und können sich ergänzen. Die Auswahl richtet sich danach, welche Schwierigkeit festgestellt wurde und welche Hilfe dafür gebraucht wird.

Sprachförderung im Alltag oder in der Kita gibt Kindern Gelegenheit zum Zuhören und Sprechen, etwa bei Geschichten, Liedern und Spielen. Bei einer festgestellten Sprach-, Sprech-, Stimm- oder Schluckstörung kann Logopädie nötig sein. Ergotherapie bei Kindern unterstützt vor allem bei Tätigkeiten des Alltags, etwa beim Anziehen, Schreiben oder Organisieren von Aufgaben.

Wenn euer Kind zu Hause erzählt, in der Kita aber regelmäßig verstummt, braucht auch das eine fachliche Einschätzung. Ein möglicher Grund ist selektiver Mutismus: eine angstbedingte Blockade beim Sprechen. Hier ist eine darauf spezialisierte Behandlung wichtig, die mit Familie und Kita abgestimmt wird.

Ihr müsst die passende Behandlung nicht allein herausfinden. Eure Fragen und Beobachtungen helfen dabei, gemeinsame Ziele zu finden und die Behandlung im Alltag zu begleiten.

Häufige Fragen zur Logopädie bei Kindern

Braucht mein Kind für Logopädie eine Überweisung oder ein Rezept? Für die reguläre Behandlung zulasten der gesetzlichen Krankenkasse braucht ihr eine Heilmittelverordnung, also ein Rezept. Eine Überweisung allein ersetzt sie nicht. Die Kinderarztpraxis ist meist die erste Anlaufstelle, um Untersuchungen und die passende Unterstützung zu besprechen. Wie lange dauert Logopädie bei Kindern? Das hängt von der festgestellten Schwierigkeit, den Zielen und dem Verlauf ab. Manche Kinder brauchen für einen begrenzten Zeitraum Unterstützung, andere über längere Zeit. Fragt regelmäßig nach den Fortschritten und den nächsten Zielen. Ist Logopädie auch mit zwei Jahren möglich? Ja. Bei auffälliger Sprachentwicklung können schon mit zwei Jahren eine gezielte Beratung, Elternanleitung oder eine Behandlung sinnvoll sein. Welcher Weg passt, wird nach einer Untersuchung entschieden. Ihr müsst mit euren Fragen nicht bis zum vierten Geburtstag warten. Haben wir als Eltern etwas falsch gemacht, wenn unser Kind Logopädie braucht? Ein Therapiebedarf bedeutet nicht, dass ihr zu wenig gesprochen, vorgelesen oder gefördert habt. Schwierigkeiten mit Sprache oder Sprechen haben verschiedene Ursachen. Eure Beobachtungen sind wertvoll. In der Therapie solltet ihr auch erfahren, wie ihr zu Hause unterstützen könnt. Können Übungen zu Hause die Logopädie ersetzen? Allgemeine Sprachspiele ersetzen keine notwendige individuelle Behandlung. Greift zu Hause die Übungen und Gesprächshilfen auf, die ihr in der Therapie gemeinsam besprochen habt. Wenn Aufgaben unklar sind oder euch überfordern, sprecht das an und passt den Plan gemeinsam an.

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