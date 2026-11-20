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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Noch bevor ihr das Bilderbuch aufschlagt, sagt euer Kind „Platsch!“. Es weiß genau, auf welcher Seite die Ente in die Pfütze springt. Seit Tagen bringt es euch dasselbe Buch, und jedes Mal wartet es auf diese Stelle. Mit 27 Monaten kann eine vertraute Geschichte zum Mitmachspiel werden. Hier findet ihr Ideen dafür und lest, was sich bei Sprache, Bewegung und im Familienalltag zeigt.

Mit vollendeten 27 Monaten ist euer Kind zwei Jahre und drei Monate alt. Im 26. Monat ging es darum, wie ihr Spielbesuche begleitet, wenn zwei Kinder dasselbe Spielzeug wollen. Diesmal geht es um einen Moment zu zweit, in dem euer Kind oft selbst bestimmt, wo ihr anfangt und welche Seite ihr länger anschaut. Die ganze Reihe findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Was kann ein Kind mit 27 Monaten?

Euer Kind kann euch beim Anschauen eines Bilderbuchs auf viele Arten zeigen, was es wiedererkennt. Es tippt auf die Ente, macht ihr Geräusch nach oder bringt seine Gummistiefel, weil es die auf dem Bild entdeckt hat.

Im Alltag könnt ihr beobachten, wie unterschiedlich euer Kind neue Fähigkeiten ausprobiert. Vielleicht flitzt es mit den Stiefeln durchs Zimmer und ruft „Draußen nass“. Oder es schaut erst zu dir, zeigt aus dem Fenster und zieht dich in Richtung Garderobe. An beidem erkennst du, dass es Bild und Alltag miteinander verbindet. Bei einem anderen Buch interessiert es sich womöglich vor allem dafür, die Klappen selbst zu öffnen.

Beim Blättern könnt ihr gut sehen, wie Finger und Hände zusammenspielen. Manche Kinder halten das Buch mit einer Hand fest und versuchen mit der anderen, an einer Ecke eine Seite zu fassen. Andere brauchen noch Hilfe, wenn zwei Seiten aneinanderkleben. Wenn dein kleiner Schatz dir das Buch entgegenhält, kannst du eine Ecke etwas anheben und dein Kind selbst umblättern lassen.

Viele dieser Versuche tauchen auch außerhalb des Bilderbuchs auf. Vielleicht zieht dein Kind inzwischen die Mütze selbst vom Kopf oder trägt zwei kleine Sachen auf einmal zur Garderobe. Bei vertrauten Handgriffen wird es mit der Zeit geschickter. Vielleicht hält es die Mütze schon so, dass es sie gleich wieder aufsetzen kann. Weitere Beispiele findest du bei der motorischen Entwicklung ab zwei Jahren.

Warum euer Kind immer wieder dasselbe Buch möchte

Wer die Geschichte schon kennt, kann beim nächsten Mal mitmachen. Euer Kind weiß vielleicht schon vor euch, wann das „Platsch!“ kommt, und freut sich darauf, es selbst zu sagen.

Beim ersten Blick auf eine Seite fällt deinem Kind vielleicht nur die gelbe Ente auf. Wenn ihr euch das Bild später wieder anschaut, entdeckt es den Frosch hinter dem Schilf. Beim nächsten Mal ist womöglich die Pfütze das Spannendste, weil ihr am Nachmittag selbst in einer gestanden habt. Auch wenn die Seiten gleich bleiben, kann sich ändern, worauf euer Kind achtet und was es davon erzählen möchte.

Im vertrauten Buch hört euer Kind manche Wörter mehrmals in derselben Szene. Das kann es leichter machen, sich an ein Wort oder eine Formulierung zu erinnern. In einer kleinen Studie mit Dreijährigen behielten Kinder neue Wörter besser, wenn sie dieselbe Geschichte mehrfach hörten. Im Alltag könnt ihr die Wiederholung einfach mitnehmen, wenn euer Kind das Buch wiederholt aussucht.

Platz für das Lieblingsbuch Wenn du nach mehreren Abenden Lust auf etwas anderes hast, könnt ihr das Lieblingsbuch mit einem zweiten Buch verbinden. Schaut zuerst auf die Entenseite. Danach darf dein Kind unter zwei anderen Büchern wählen. Vielleicht reichen ihm an diesem Abend schon die Ente und die Pfütze. Wenn ihr eine kleine Auswahl griffbereit hinlegt, kann euer Kind tagsüber von sich aus ein Buch holen. Ein neues Buch entdeckt es vielleicht zuerst allein, bevor es euch zum gemeinsamen Schauen dazuholt.

Wie beim Vorlesen ein Gespräch entsteht

Wartet auf der Lieblingsseite einen Moment ab. Vielleicht zeigt euer Kind, was es gerade beschäftigt, oder ergänzt selbst das Geräusch, das es an dieser Stelle erwartet.

Ihr könnt aufnehmen, was euer Kind euch zeigt. Tippt es auf die Stiefel, reicht ein Satz wie „Die Ente hat rote Stiefel an“. Sagt es „Ente nass“, könnt ihr antworten „Ja, die Ente ist ganz nass geworden“. Vielleicht schaut es daraufhin noch einmal genauer hin oder zeigt euch, wo das Wasser hinspritzt. So hört euer Kind einen ganzen Satz zu genau dem, was es gerade entdeckt hat.

Wenn ihr eine Frage stellen möchtet, gebt eurem Kind Zeit. „Wohin soll die Ente jetzt?“ lässt viele Antworten zu. Dein Kind zeigt vielleicht auf die Wiese oder blättert zurück zum Teich. Auch das könnt ihr in Worte fassen. Manche Kinder kommen erst ins Erzählen, wenn ihr schon ein paar Seiten in Ruhe angeschaut habt. Beim aktiven Zuhören geht es auch darum, diesen Moment abzuwarten.

So könnt ihr euer Kind mitmachen lassen

Haltet mitten in einem vertrauten Satz kurz inne. Vielleicht ergänzt euer Kind das letzte Wort oder macht ein Geräusch.

Schaut euch eine Seite an und lasst euer Kind etwas zeigen. Erzählt dann in einem Satz, was euch an derselben Stelle auffällt.

Lest an einem anderen Tag nur die Lieblingsszene. Wenn euer Kind weiterblättern möchte, könnt ihr euch von seiner Auswahl überraschen lassen.

Auch wenn euer Kind sich zwischendurch bewegt, kann es weiter zuhören oder gleich wiederkommen. Vielleicht steht dein Liebling nur kurz auf, um den Teddy zu holen und ihn mit auf den Sessel zu setzen. Wenn euer Kind fertig ist, könnt ihr das Buch an dieser Stelle zuklappen. Beim nächsten Mal bestimmt vielleicht der Teddy, welche Seite es wiedersehen will.

Ideen zum Vorlesen und Mitspielen

Sprachentwicklung mit 27 Monaten

Manche Kinder erzählen mit 27 Monaten schon in kurzen Sätzen, andere verbinden einzelne Wörter mit einem Blick oder einer Geste. Achtet darauf, wie euer Kind sich in vertrauten Situationen mitteilt und was es von euch versteht.

Vielleicht sagt euer Kind beim Anziehen „Jacke nass“ und zeigt auf die Garderobe. Greift auf, was es euch erzählen will. „Ja, die Jacke ist noch nass vom Spaziergang.“ Vielleicht tippt es danach auf seine Mütze, weil ihm einfällt, dass sie auch nass geworden ist. In solchen Momenten hört ihr, wie euer Kind über etwas spricht, das es erlebt hat.

Vielleicht hört euer Kind im Alltag mehrere Sprachen. Erzählt die Geschichte ruhig in der Sprache, die euch beim Vorlesen vertraut ist. Wenn das Buch anderssprachig ist, könnt ihr einfach gemeinsam die Bilder ansehen und mit eigenen Worten erzählen, was euch auffällt. Bei der nächsten Vorleserunde benutzt ein anderes Familienmitglied womöglich andere Wörter für dasselbe Bild. Euer Kind kann an das anknüpfen, was es schon kennt.

Wenn dein Kind rund um zwei Jahre bisher kaum verständliche Wörter verwendet, noch keine Wörter verbindet oder einfache Hinweise häufig schwer versteht, könnt ihr in der Kinderarztpraxis nachfragen. Erzählt auch, wenn euch das Hören oder der Verlust bereits gelernter Fähigkeiten Sorgen macht. Als Vorbereitung könnt ihr zwei oder drei konkrete Situationen aus dem Alltag notieren. Mehr darüber, wie Sprache bei Bedarf genauer angeschaut wird, lest ihr im Beitrag zur Logopädie bei Kindern.

Wenn aus der Geschichte ein eigenes Spiel wird

Vielleicht spielt euer Kind nach dem Vorlesen einen kurzen Moment aus der Geschichte nach. Ein Tuch auf dem Boden kann zur Pfütze werden, um die euer Kind mit dem Teddy herumläuft.

Ihr könnt euch dazusetzen und warten, bis euer Kind euch eine Aufgabe gibt. Wenn es den Teddy auf das Tuch setzt, könnt ihr sagen „Jetzt sind die Füße nass“ und ein trockenes Tuch hinlegen. Womöglich wickelt dein Kind den Teddy darin ein und legt ihn schlafen. Das Spiel darf eine ganz andere Richtung nehmen als das Buch. Mehr Ideen für solche kleinen Rollenspiele findet ihr im Beitrag zum 22. Monat.

Ein anderes Mal taucht ein Bild vom Buch beim Spaziergang wieder auf. Vielleicht bleibt euer kleiner Schatz vor einer echten Pfütze stehen und sagt „Ente“. Ihr könnt eine Runde darum laufen und schauen, wie sich der Himmel im Wasser spiegelt. Auf dem Rückweg findet euer Kind womöglich eine zweite Pfütze und zeigt euch, dass sie größer oder kleiner ist. Ein kurzes Gespräch ergibt sich manchmal schon daraus, dass ihr beide an derselben Stelle stehen bleibt.

Auch am Familientisch könnt ihr aufgreifen, was euer Kind gerade beschäftigt. Vielleicht zeigt es auf die Schüssel und sagt „Noch warm“. Ihr könnt erzählen, wie ihr selbst auf den Löffel pustet. Wenn euer Kind lieber erst mal schaut, könnt ihr ihm Zeit lassen. Vielleicht zeigt es danach von sich aus, wovon es noch etwas möchte.

Vorlesen als Teil des Abendrituals

Ein vertrautes Buch kann den Wechsel vom Tag zur Nacht begleiten. Wenn dein Kind das Buch schon kennt, kann es sich auf eine bestimmte Stelle freuen und wiedererkennen, wann die Geschichte zu Ende ist.

Wenn euer Kind abends immer wieder nach einem weiteren Buch fragt, könnt ihr vor dem Lesen sagen, was heute dran ist. „Wir schauen die Ente an und dann machen wir das Licht aus“ ist eine Abfolge, die dein Kind beim Mitmachen kennenlernen kann. Vielleicht möchte es selbst das Buch zuklappen oder den Teddy danebenlegen. Ein fester Handgriff kann das Ende leichter erkennbar machen, gerade an Tagen, an denen ihr später als sonst zu Hause seid.

Eine laute Mitmachgeschichte kann mittags genau passen. Abends könnt ihr dieselbe Seite leiser erzählen oder das Bild gemeinsam anschauen, ohne das Geräusch nachzumachen. Wenn dein Kind sich ankuschelt oder ihm die Augen zufallen, darf auch die Hälfte der Geschichte für heute genügen. Im Beitrag über Einschlafrituale für Kinder findet ihr weitere Ideen für einen vertrauten Ausklang.

Wenn euer Kind mittags wach bleibt, kann ein Buch auch zu einer kurzen Pause nach dem Essen gehören. Ideen dafür findet ihr bei der Mittagsruhe mit 29 Monaten.

An Tagen, an denen abends wenig Zeit bleibt, könnt ihr das Buch einfach früher hervorholen. Vielleicht ist nach dem Umziehen am Nachmittag Luft für lange Entengeschichten. Abends reicht dann ein Blick auf die Lieblingsseite. War dein Kind nach dem Spielplatz viel zu hungrig für ein Buch, findet sich vielleicht ein anderer ruhiger Moment, etwa morgens auf dem Sofa.

Wenn euer Kind morgen wieder die Entenseite aufschlägt, hört ihr vielleicht dasselbe „Platsch!“ wie heute. Diesmal zeigt es danach auf den Frosch und wartet, ob ihr ihn auch gesehen habt.

Häufige Fragen zur Entwicklung mit 27 Monaten

Warum möchte mein Kind mit 27 Monaten immer dasselbe Buch sehen? In einer vertrauten Geschichte weiß euer Kind oft schon, welche Figur oder welches Geräusch gleich kommt. Es kann mitmachen und nach und nach neue Einzelheiten entdecken. Ihr dürft das Buch so oft anschauen, wie es für euch beide passt. Was kann ich tun, wenn mein Kind beim Vorlesen ständig weiterblättert? Lasst euer Kind die Seiten erst einmal selbst umschlagen. Auf der Seite, auf der es innehält, könnt ihr kurz erzählen, was darauf zu sehen ist. Vielleicht blättert es später zu einer Lieblingsstelle zurück. Wie kann ich die Sprache meines Kindes beim Vorlesen unterstützen? Folgt dem Blick oder der Hand eures Kindes und beschreibt, was es euch zeigt. Wenn es „Ente nass“ sagt, könnt ihr den Gedanken zu einem kleinen Satz ergänzen. Eine kurze Pause lässt Raum für eine Geste, ein Geräusch oder eine Antwort. Welche Bilderbücher eignen sich für Kinder mit 27 Monaten? Bücher mit klaren Bildern, kurzen Geschichten, Klappen oder wiederkehrenden Sätzen lassen sich gut gemeinsam anschauen. Themen aus eurem Alltag können besonders spannend sein. Lasst euer Kind unter ein paar verschiedenen Büchern selbst wählen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann