Wie die DKMS auf ihrer Seite in einer Kurzmeldung bestätigt, wurde für die kleine Ida, welche aktuell in der Kölner Uniklinik behandelt wird, ein*e Spender*in gefunden. Auf diese unglaublich erlösende Nachricht haben Familie und Freunde seit Wochen gehofft.

In einem von uns am 11.02. veröffentlichten Beitrag, haben auch wir uns in die Reihe der Medien gestellt, welche gerne aktiv helfen wollten – und darauf gehofft haben, dass all diese Meldungen und Aufrufe, insgesamt so viele Menschen mobilisieren könnten, sich bei der DKMS zu registrieren, um auch für Ida und ihre Eltern einen passenden Spender, oder eine passende Spenderin zu finden.

Nun wurde heute bekannt gegeben, dass sich diese Aufrufe ausgezahlt haben. Ida hat jetzt eine echte Chance auf das Leben. Auch wir möchten uns an dieser Stelle mit einem dicken Dankeschön an all die Menschen richten, welche unseren Beitrag in den Sozialen Medien geteilt und weiterverbreitet haben. All das – und die lieben Wünsche, die wir in den Kommentaren gelesen haben, zaubern uns – und ganz sicher auch Ida und ihrer Familie, ein großes Lächeln ins Gesicht!

Nun hat die kleine Maus noch einen nicht minder schweren Teil ihrer Reise vor sich. Auch für Idas Eltern wird die kommende Zeit eine besonders intensive Belastungsprobe. Denn ab dem Zeitpunkt der Transplantation, wird ein Elternteil mit Kind für ganze sechs Wochen isoliert werden. Nur so kann Ida in ihrem dann besonders geschwächten Zustand vor jeglichen Keimen geschützt werden.

Bild: © Pressestelle DKMS

Wir wünschen Ida, ihrer Familie, allen Freunden und Bekannten, dass sie die Transplantation der Stammzellen gut wegsteckt, sich schnell erholt – und ein langes und gesundes Leben führen kann.

Ein Dank von Idas Oma an den/die Spender/in

Das 1.Etappenziel ist erreicht!!! Wer immer Du auch bist… Du bist für UNS ein Engel , ein Held, ein wahnsinnig toller selbstloser Mensch, der unserer kleinen Ida einen Teil von sich gibt….den Teil den sie zum Leben braucht! 91 Tage haben wir nun auf dich gewartet, 91 Tage, die einem ALLES abverlangt haben. 91 Tage, die man seinem ärgsten Feind nicht wünscht. JETZT BIST DU DA!! Wenn die Zeit reif ist, werden wir dich hoffentlich kennenlernen und sei dir sicher: Du gehörst schon zur Familie, denn ab jetzt, ist sie auch DEINE kleine Ida. Idas Großmutter

Wenn auch ihr jetzt darüber nachdenkt, euch typisieren zu lassen, um Menschen wie Ida mit einer Stammzellspende das Leben retten zu können, dann folgt diesem Link für weitere Informationen.