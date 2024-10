Feierlicher Abschluss der Jubiläumsstaffel mit prominenten Gästen

Die Siegerklasse der Jubiläumsstaffel von „Die beste Klasse Deutschlands“ steht fest: In einem spannenden Superfinale triumphierte die 6B des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Heilbronn und ließ die 7M1 des Robert-Schuman-Gymnasiums in Saarlouis, die 6C des Gymnasiums Hoheluft in Hamburg sowie die 7B der Saaleschule für (H)alle in Halle an der Saale hinter sich. Zuvor hatten insgesamt 16 Schulklassen in spannenden Schulbattles und Wochenshows um den Einzug in das Superfinale gekämpft.

Zu Beginn wollte bei der späteren Gewinner-Klasse aus Heilbronn mit ihren Erste-Reihe-Kids Jannika und Lukas noch keine Siegerstimmung aufkommen, da sie nach den ersten Runden des Superfinales nur als Drittplatzierte in die Finalrunde „The Split“ einzogen. Doch hier zeigten die Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg eine bemerkenswerte Leistung.

Zunächst mussten sich die Klassen aus Saarlouis und Hamburg im Rennen um den heiß begehrten Titel geschlagen geben, so dass die Heilbronner in der letzten Finalrunde auf die Klasse aus Halle trafen. Hier setzten Jannika und Lukas ihre erspielten Punkte clever ein und konnten den Endspurt souverän für sich entscheiden. Unter großem Jubel nahmen die beiden die Trophäe stellvertretend für ihre Klasse vom Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell entgegen und freuen sich nun auf einen großartigen Preis: Für die Champions der 20. Jubiläumsstaffel geht es auf Klassenfahrt nach Kopenhagen.

Passend zum Jubiläum sorgte YouTuber Fabian Baggeler mit einer DJ-Einlage im Studio für Partystimmung und testete für die Finalklassen eine Riesenschaukel in schwindelerregender Höhe – inklusive 75 Meter freiem Fall! Während sich wenig später Gaming-Star Fibi ins Studio schaltete, um die Finalklassen mit einer kniffligen Gaming-Frage auf die Probe zu stellen, sorgte Comedienne Maria Ziffy für viele Lacher und legte zusammen mit dem Moderations-Duo eine Tanzeinlage aufs Parkett.

„The Tribe“: Das wurde aus den Darstellern der Kika-Serie In den 2000ern lief „The Tribe“ auf Kika und begeisterte die jungen Fans. Doch was machen die Darsteller der neuseeländischen Science-Fiction-Serie heute?

Als Showact rundete Sängerin Loi mit ihrem Song „The Way I Want It” die gelungene Finalshow ab und stellte die Klassen vor eine spannende Frage: Welcher poetische Hintergrund steckt eigentlich hinter ihrem außergewöhnlichen Künstlernamen?

Bei KiKA ist das Superfinale am 18. Oktober 2024 um 19:30 Uhr sowie ab sofort auf kika.de, im KiKA-Player und in der ARD Mediathek zu sehen.

Die KiKA-Quiz App und „Die beste Klasse Deutschlands“ auf kika.de bieten während und nach der Show vielseitige Mitmachangebote, jede Menge Hintergrundinformationen, spannenden Zusatz-Content und natürlich die komplette Staffel zum Nachschauen. Der TikTok-Channel zur Show hält die Community immer auf dem Laufenden: Zahlreiche Aktionen, Spin-Offs und Q&A´s sind abrufbar und laden zum gemeinsamen Austausch ein.

„Die beste Klasse Deutschlands“ (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann. Für Das Erste sind Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.