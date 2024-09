Die plötzliche Beendigung der Förderung für Kinderwunschbehandlungen in Nordrhein-Westfalen hat die allermeisten Paare landesweit völlig unerwartet getroffen. Diese Entscheidung der Landesregierung hat erhebliche Auswirkungen für Paare, die sich sehnlichst ein Kind wünschen und dabei dringend auf medizinische Unterstützung angewiesen sind.

Hintergründe zur Beendigung des Förderprogramms

Die finanzielle Förderung von Kinderwunschbehandlungen, die seit 2019 auch in NRW vielen Paaren Hoffnung auf ein Baby gab, steht vor dem Aus. Der Hauptgrund für diese unerwartete Entscheidung liegt offenbar in den massiven Mittelkürzungen des Bundes. Für das Jahr 2024 hat der Bund seine finanziellen Zuschüsse deutlich reduziert und kündigt für 2025 eine weitere Absenkung an. Diese Kürzungen entziehen der gemeinsamen Förderung aus Bund und Land weitgehend die Grundlage.

Die Landesregierung NRW hat sich dazu nun dazu entschlossen, die Förderung der Kinderwunschbehandlung nicht fortzusetzen. Das bedeutet, dass das Portal für die Antragstellung nicht mehr geöffnet wird.

Bis Dezember 2023 war das Förderprogramm ein großer Erfolg. Seit seinem Start im August 2019 wurden rund 27.600 Anträge auf Förderung gestellt. Die finanzielle Unterstützung war für viele Paare dringend notwendig und wurde gut angenommen.

Finanzielle Belastung für kinderlose Paare

Die Streichung der Förderung für Kinderwunschbehandlungen in NRW hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf betroffene Paare. Bisher übernahm die gesetzliche Krankenversicherung 50% der Kosten für die ersten drei Behandlungsversuche. Das Land NRW und der Bund beteiligten sich mit weiteren 25%, sodass der Eigenanteil der Paare bei 25% lag.

Mit dem Wegfall der Landesförderung steigt der Eigenanteil nun auf 50%. Bei durchschnittlichen Kosten von 3.600 Euro für eine künstliche Befruchtung müssen Paare künftig statt 900 Euro nun 1.800 Euro selbst tragen. Das stellt für viele junge Paare eine erhebliche finanzielle Hürde dar.

Besonders hart trifft es unverheiratete Paare, die keinen Anspruch auf Krankenkassenleistungen haben. Sie verlieren zusätzlich die “NRW-Pauschale”, die ihnen bisher gewährt wurde. Für Paare mit begrenzten finanziellen Mitteln, könnte die Behandlung künftig absolut unerschwinglich werden.

Kritik und Reaktionen auf die Entscheidung

Die Entscheidung der schwarz-grünen Landesregierung, die Förderung für Kinderwunschbehandlungen in NRW zu beenden, hat scharfe Kritik hervorgerufen. Besonders die FDP-Landtagsfraktion NRW hat sich deutlich positioniert. Sie fordert in einer neuen Antragsinitiative, dass der Zugang zu Kinderwunschbehandlungen nicht vom Geldbeutel abhängen dürfe.

Marcel Hafke, Parlamentarischer Geschäftsführer und familienpolitischer Sprecher der Fraktion, äußerte sich empört: “Es ist absolut unverständlich, dass die Landesregierung sich entschieden hat, die Förderung komplett zu streichen und damit tausende ungewollt kinderlose Paare im Stich lässt. Ein Kinderwunsch darf nicht am Geld scheitern.” Die FDP-Fraktion fordert, dass das Land NRW eigenständig ausreichend Mittel bereitstellt, um die Förderung fortzusetzen.

Die Landesregierung begründet ihre Entscheidung mit den massiven Mittelkürzungen des Bundes, die der gemeinsamen Förderung weitgehend die Grundlage entziehen. Sie betont, dass es dem Land nicht möglich sei, fehlende Bundesmittel zu kompensieren. Trotz des Bewusstseins, dass diese Entscheidung viele Interessierte enttäuschen wird, sieht die Landesregierung keine andere Möglichkeit.

Wie geht es weiter?

Die Zukunft der Kinderwunschbehandlung in NRW bleibt ungewiss. Es bleibt abzuwarten, ob es alternative Lösungen geben wird, um betroffene Paare zu unterstützen. Die aktuelle Situation unterstreicht die Notwendigkeit, über den Zugang zu Kinderwunschbehandlungen und deren Finanzierung neu nachzudenken. Letztlich könnte diese Debatte auch Auswirkungen auf die Familienpolitik in anderen Bundesländern haben.