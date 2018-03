Ihr wart lange Single – und freut euch nun auf das erste Mal Sex seit langer Zeit? Oder in der Partnerschaft gab es eine viel zu lange Durststrecke, die man nun gemeinsam löschen möchte? Viele Menschen haben echte Angst davor, diesen besonderen Moment zu versauen. Zur Beruhigung: das ist vollkommen normal. Und unter Umständen geht es eurem neuen Partner / eurer neuen Partnerin ganz ähnlich …

Natürlich wird man nicht vergessen, was einem Spaß macht, oder stimuliert. Aber der Körper braucht tatsächlich nach intensiver Abstinenz einen gewissen sexuellen (hormonellen) Neustart. Was das für euch bedeutet, und wie ihr am besten damit umgeht, erfahrt ihr im Video.





