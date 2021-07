Die 5 wirklich schlimmsten und denkwürdigsten Geschenke von Männern an ihre Frau

Es ist schon eine wahre Pracht, wenn sich das starke Geschlecht aufmacht, um für die Frau auf Shoppingtour zu gehen. Stehen Geschenke für die geliebte weibliche Hälfte an, übertrifft sich der Mann in regelmäßigen Abständen geradezu selbst. Kreativität und Einzigartigkeit werden hier GROSS geschrieben. Ihr merkt schon den vorsichtigen Unterton? Dann schaut euch mal unsere Topliste der 5 schlimmsten Geschenke an, die ein Mann JEMALS an seine Frau (oder Freundin) verschenkt hat.

1. Der Klassiker: Abnehmratgeber im Deluxe-Paket