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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Am Rand des Sandkastens schiebt dein Kind sein Spielzeugauto neben das eines anderen Kindes. Eine Weile fahren beide für sich. Dann schaut dein kleiner Schatz rüber und macht genau dasselbe Brummgeräusch. Solche kurzen Momente erzählen viel darüber, was ein Kind mit 21 Monaten von anderen abschaut und mit ihnen ausprobiert. Hier lest ihr, wie ihr erste Kontakte und kleine Abschiede begleitet und was ihr bei Sprache, Schlaf und der U7 im Blick behalten könnt.

Im 20. Monat ging es ums Selbermachen. Mit 21 Monaten kann aus dem eigenen Spiel kurz etwas Gemeinsames werden. Wie viel Nähe dein Kind dabei braucht, kann sich von Tag zu Tag ändern. Alle Folgen der Reihe findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Mit 21 Monaten auf einen Blick Nebeneinander zu spielen und sich dabei zu beobachten ist für Kleinkinder bereits eine Form von Kontakt.

Beim Abschied hilft ein kurzer, vertrauter Ablauf. Bei der Eingewöhnung stimmt ihr die nächsten Schritte mit der Betreuung ab.

Dein Kind kann sich mit Blicken, Gesten und Worten verständigen. Für die U7 sind Beispiele aus dem Alltag hilfreich.

Was kann ein Baby mit 21 Monaten?

Mit 21 Monaten kann dein Kind aufmerksam verfolgen, was die Menschen um es herum machen. Wenn ein anderes Kind weint, hält es vielleicht kurz inne oder schaut fragend zu dir.

Wenn euer Kind jemanden vom Spielplatz wiedererkennt, setzt es sich vielleicht von sich aus daneben. Gestern hat das andere Kind laut mit dem Eimer getrommelt. Heute dreht dein Kind seinen eigenen um und trommelt mit. Dann wechselt eines zur Rutsche und das andere spielt im Sand weiter.

Auch beim Spielen draußen gibt es immer wieder etwas nachzumachen. Ein Kind rollt den Ball den kleinen Hang hinunter, das andere läuft ihm hinterher. Vielleicht probiert dein Kind danach aus, den Ball mit beiden Händen zu tragen oder aus kurzer Entfernung zu dir zurückzurollen. Mit etwas Platz kann es dabei selbst entdecken, wie es stoppen, sich bücken und wieder loslaufen kann.

Zu Hause kann ein Deckel auf einer großen Dose dein Kind eine Weile beschäftigen. Es legt ihn drauf, dreht ihn und hebt ihn wieder ab. Oder es stellt zwei Becher so ineinander, wie es das bei dir gesehen hat. Stellt ihm zum Spielen stabile Becher und große Löffel hin, die es gut greifen kann. Kleine Teile, die es verschlucken könnte, räumt ihr vorher weg.

Wenn euer Kind innerhalb weniger Tage mehrere Dinge dazulernt, kann das wie ein Entwicklungsschub wirken. Vielleicht setzt es den Deckel heute gezielt auf und hat morgen ein neues Wort dafür. Aus dem Alter allein lässt sich kein fester 21-Monats-Schub ableiten. Oft fällt euch ein Fortschritt genau dann auf, wenn euer Kind etwas zeigt, das es vorher schon eine ganze Weile ausprobiert hat.

Wie spielen Kinder mit 21 Monaten miteinander?

Beim sogenannten Parallelspiel sitzen Kleinkinder dicht beieinander und beschäftigen sich jeweils mit ihren eigenen Sachen. Dabei können sie sich beobachten und voneinander abschauen, was mit dem Sand oder den Bauklötzen alles geht.

Für ein Treffen eignet sich ein bekannter Ort, an dem dein Kind sich bewegen und zwischendurch zu dir zurückkommen kann. Vielleicht verabredet ihr euch einfach für eine kurze Runde im Sandkasten. Merkt ihr, dass eines der Kinder müde wird oder keinen Raum mehr für sich findet, könnt ihr das Treffen auch früher beenden. Beim nächsten Mal wissen beide vielleicht schon, wo es die Schaufeln gibt.

Bei einem Streit ums Spielzeug könnt ihr nah genug bleiben, um zu helfen. „Du möchtest den Bagger auch. Lina spielt noch damit.“ Damit gebt ihr eurem Kind Worte für das, was gerade passiert. Vielleicht ist das zweite Fahrzeug eine gute Lösung, vielleicht will dein Kind gerade einfach kurz auf deinen Arm. Beim Teilenlernen braucht es viele solcher kleinen Gelegenheiten.

Wenn dein Kind schubst oder haut, geht ruhig dazwischen. Stoppt die Bewegung sanft und sagt kurz „Stopp“. Schaut zuerst, wie es dem anderen Kind geht. Später könnt ihr mit eurem Kind üben, wie es „Platz“ sagen oder euch zeigen kann, dass es Hilfe braucht.

Drei Spielideen für kurze gemeinsame Momente

Für diese Spiele reicht, was ihr ohnehin dabeihabt

Ball rollen. Setzt euch auf den Boden und rollt einen weichen Ball ein Stück vor euch her. Euer Kind kann ihn zu euch zurückrollen oder einem anderen Kind zuspielen. Kurze Wege machen es leichter, den Ball zu erreichen.

Setzt euch auf den Boden und rollt einen weichen Ball ein Stück vor euch her. Euer Kind kann ihn zu euch zurückrollen oder einem anderen Kind zuspielen. Kurze Wege machen es leichter, den Ball zu erreichen. Geräusche nachmachen. Trommelt zweimal mit den Händen auf eine umgedrehte Schüssel und macht eine Pause. Vielleicht antwortet dein Kind mit einem Klopfen. Lasst es auch mal anfangen und macht sein Geräusch nach.

Trommelt zweimal mit den Händen auf eine umgedrehte Schüssel und macht eine Pause. Vielleicht antwortet dein Kind mit einem Klopfen. Lasst es auch mal anfangen und macht sein Geräusch nach. Guck-guck spielen. Haltet euch beim Spielen kurz ein Tuch vors eigene Gesicht und lacht euch an, wenn ihr es wieder abnehmt. Wenn dein Kind mitmachen möchte, kann es das Tuch selbst hochhalten. Lasst es entscheiden, wie oft ihr die Runde wiederholt.

Trennungsangst mit 21 Monaten und der Abschied in der Kita

Dein Kind kann beim Abschied weinen und wenig später schon wieder spielen. Gerade in der Kita hilft euch die Rückmeldung der Betreuung, um zu wissen, wie es eurem Kind nach dem Abschied geht.

Wenn dein Kind bei einem ungewohnten Menschen auf Abstand bleibt, wird das oft Fremdeln genannt. Bei der Trennung geht es vor allem darum, dass eine vertraute Person gerade weggeht. Beides kann zusammenkommen, etwa wenn eine neue Betreuungsperson euch morgens an der Tür empfängt. Wenn dein Kind sich an euch lehnt und erst einmal zuschaut, gebt ihm ruhig Zeit, den Raum und die Menschen darin kennenzulernen.

Bei einem vertrauten Abschiedsritual erlebt dein Kind, wie es abläuft, wenn du gehst. Ein Kuss, einmal winken und „Ich hole dich nach dem Mittagessen ab“ machen den Ablauf für dein Kind wiedererkennbar. Nenne einen Zeitpunkt, den du einhalten kannst. Bei einer kurzen Trennung zu Hause klingt das vielleicht so: „Ich gehe zum Briefkasten. Opa bleibt bei dir. Gleich bin ich wieder da.“

Wenn euer Kind am Morgen weint, fragt ruhig nach, wie es den übrigen Vormittag erlebt hat. Konnte sich die Fachkraft mit ihm an einen vertrauten Platz setzen? Hat euer Kind danach wieder gespielt oder blieb es aufgewühlt? Gerade während der Eingewöhnung könnt ihr solche Beobachtungen mit der Fachkraft besprechen. Daraus lässt sich besser ableiten, wie lange die nächste Trennung sein kann.

An einem schwierigen Morgen könnt ihr kurz aussprechen, was euer Kind euch zeigt. „Du möchtest gerade bei mir bleiben.“ Dann hilft ein konkreter nächster Schritt, zum Beispiel zusammen das Kuscheltier aus dem Rucksack holen oder noch bis zur Tür mitgehen. Wer euer Kind dort übernimmt und wann ihr euch verabschiedet, sprecht ihr am besten vorher ab.

Wenn ihr später zurückkommt. Manche Kinder rennen euch direkt in die Arme. Andere spielen noch weiter oder müssen erst einmal weinen. Geht zu eurem Kind und gebt ihm einen Moment für die Begrüßung. Vielleicht möchte es euch noch zeigen, womit es gerade beschäftigt ist.

Ratgeber zu Kita-Start und Spielverabredungen

Wie spricht ein Kind mit 21 Monaten?

Einige Kinder sagen schon Dinge wie „Mama mit“ oder „Ball weg“. Andere kommen mit Wörtern, Lauten und Gesten gut durch den Tag. Euer Kind verrät euch auch über seinen Blick oder eine Bewegung, worüber es gerade sprechen möchte.

Wenn dein Kind beim Abholen auf seine Schuhe zeigt und „heim“ sagt, könnt ihr bei seiner Idee bleiben. „Ja, wir gehen jetzt nach Hause.“ So hört dein Kind, wie ihr ausdrückt, was es euch gerade zeigen wollte. Wartet kurz ab, ob es noch etwas dazu sagt oder auf etwas zeigt.

Auch beim Bilderbuchanschauen und Vorlesen habt ihr Zeit für solche Gespräche. Vielleicht zeigt dein Kind auf dasselbe Fahrrad wie gestern. Du kannst beschreiben, was die Person auf dem Bild macht, und einen Moment warten. Wenn dein Kind danach ein ganz anderes Bild spannend findet, blättert ihr einfach dorthin weiter.

Wenn euer Kind mehrsprachig aufwächst, gehören die Wörter aus allen Sprachen dazu, wenn ihr über seinen Wortschatz sprecht. Vielleicht bittet dein Kind auf Deutsch um Wasser und bei den Großeltern fällt ihm dafür zuerst ein Wort in einer anderen Sprache ein. Erzählt beim Vorsorgetermin, welche Sprachen euer Kind wo hört und wie es sich in den vertrauten Situationen verständigt.

Wenn euer Kind mit 21 Monaten noch wenig oder gar nicht spricht

Wenn euer Kind noch keine Wörter benutzt, selten auf Ansprache reagiert oder ihr euch fragt, wie gut es hört, sprecht mit eurer Kinderarztpraxis. Es hilft, wenn ihr beschreiben könnt, was euer Kind zu Hause versteht und wie es euch zeigt, was es möchte. Die Praxis kann mit euch klären, ob ein Hörtest oder weitere Abklärung sinnvoll ist. Verliert dein Kind bereits erworbene Wörter oder andere Fähigkeiten, holt euch zeitnah Rat.

Schlaf mit 21 Monaten und nächtliches Aufwachen

Wenn dein Kind nachts wach wird, kann ihm eine vertraute Stimme helfen. Geht zu ihm und schaut, was gerade los ist. Ein kurzer Satz, gedämpftes Licht und etwas Nähe können ihm das Wiedereinschlafen erleichtern.

Hat sich tagsüber etwas verändert, könnt ihr abends Vertrautes beibehalten. Vielleicht ist dein Kind neu in der Tagespflege, war länger unterwegs oder hat bei den Großeltern geschlafen. Zu Hause kann es dann guttun, wenn Buch, Lied oder Kuscheln so ablaufen, wie euer Kind es kennt. Ein Einschlafritual darf auch an Tagen funktionieren, an denen ihr selbst hundemüde seid und nur für ein Lied Kraft habt.

Für Ein- bis Zweijährige liegt die Empfehlung der American Academy of Sleep Medicine bei 11 bis 14 Stunden Schlaf in 24 Stunden, inklusive Mittagsschlaf. Schläft dein Kind zur gewohnten Bettzeit regelmäßig erst viel später ein, schaut auch darauf, wann euer Kind morgens aufsteht und wie lange es tagsüber schläft. Ein paar Notizen zu den unterschiedlichen Tagen helfen euch, Zusammenhänge zu sehen.

Wenn euer Kind regelmäßig schnarcht, ihr beim Schlafen Atempausen bemerkt oder es tagsüber über längere Zeit auffallend müde ist, sprecht mit eurer Kinderarztpraxis. Erzählt, was euch auffällt und wie oft es vorkommt. So kann die Praxis besser einschätzen, was hinter dem unruhigen Schlaf stecken könnte.

Essen mit 21 Monaten in der Kita und zu Hause

Vielleicht isst dein Kind in der Betreuung die Suppe gern und lässt sie zu Hause stehen. Beim Essen ändern sich je nach Ort viele Dinge. In der Kita sieht dein Kind vielleicht, wie die anderen zusammen etwas probieren. Zu Hause kann es schon satt oder müde sein, wenn dieselbe Suppe auf den Tisch kommt.

Fragt in der Betreuung, wann und was euer Kind zu Mittag gegessen hat. Dann könnt ihr die nächsten Mahlzeiten besser planen. Vielleicht hat euer Kind erst spät gegessen und bekommt am Nachmittag einfach noch keinen Hunger. Wenn dein Kind am Familientisch eine vertraute Beilage wiedererkennt, kann es selbst entscheiden, ob es heute auch etwas anderes probieren möchte.

Euer Kind kann auf seine Weise zeigen, wann es satt ist. Vielleicht schiebt es den Teller weg, schüttelt den Kopf oder hört einfach auf zu essen. Ihr könnt kleine Portionen anbieten und etwas nachlegen, wenn es noch Hunger hat. Wenn dein Kind am Tisch helfen möchte, kann es zum Beispiel für alle eine Serviette hinlegen. Bei gemeinsamen Mahlzeiten könnt ihr in Ruhe vormachen, wie ihr euch etwas nehmt oder einander eine Schüssel reicht.

Wenn dein Kind sich fürs Töpfchen interessiert

Vielleicht zeigt euer Kind jetzt auf die Windel, wenn sie schon nass ist, oder will zuschauen, wenn jemand zur Toilette geht. Ihr könnt ihm das Töpfchen zeigen und es selbst entscheiden lassen, ob es sich daraufsetzen mag. Manchmal reicht Zuschauen erst einmal aus. Wenn das Töpfchen morgen wieder uninteressant ist, bleibt einfach beim Wickeln wie gewohnt. Das Trockenwerden braucht seine Zeit.

U7 mit 21 Monaten – was ihr erzählen könnt

Im 21. bis 24. Lebensmonat steht die U7 an. Bei der Untersuchung geht es um die Entwicklung eures Kindes, etwa bei Bewegung, Sprache und beim Kontakt mit anderen Kindern.

Nehmt zur Vorsorgeuntersuchung das Gelbe Heft und den Impfpass mit. Nehmt auch Fragen mit, die sich in eurem Alltag ergeben. Vielleicht weiß dein Kind genau, was der Hund im Bilderbuch macht, wird aber in der Praxis sehr still. Erzählt dann, was es zu Hause macht. Das hilft dabei, den kurzen Eindruck im Untersuchungszimmer einzuordnen.

Wenn dein Kind andere Kinder erst einmal von Weitem beobachtet, könnt ihr auch das erzählen. Erwähnt, wie es sich mit vertrauten Menschen zeigt und ob es in neuen Situationen Zeit braucht. Wenn euer Kind zu etwas gerade keine Lust hat, kann die Ärztin oder der Arzt mit euch besprechen, wie sich die Entwicklung trotzdem gut beurteilen lässt.

Beim nächsten Mal auf dem Spielplatz kann aus dem Brummen eine kleine Unterhaltung werden. Oder dein Kind fährt mit seinem Auto einfach eine Weile neben dem anderen her. Ihr könnt in der Nähe bleiben und schauen, was die beiden daraus machen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann