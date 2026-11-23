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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Beim Frühstück bekommt das Stofftier heute einen eigenen Platz. „Der Bär hat auch Geburtstag“, erklärt euer Kind und legt ihm eine Serviette hin. Als ihr fragt, was sich der Bär denn zum Geburtstag wünscht, kommt ein begeistertes: „Gummistiefel! Der will doch in die Pfütze“. Vielleicht hat euer Liebling dabei seine eigenen Gummistiefel im Kopf, mit denen es gestern noch durch den Regen gestapft ist.

Mit vollendeten 36 Monaten ist ein Kind drei Jahre alt. Im 35. Monat ging es darum, wie Kinder beim Anziehen, Essen und Mithelfen selbst Hand anlegen. Zum Abschluss des Baby-Entwicklungskalenders schauen wir darauf, wie Dreijährige erzählen, gemeinsam spielen und sich bewegen. Dazu findet ihr Ideen für eine Geburtstagsfeier, bei der auch Zeit zum Ankommen bleibt.

Was kann ein Kind mit 36 Monaten?

Viele Kinder erzählen mit drei Jahren in kurzen Sätzen, greifen die Ideen anderer beim Spielen auf und übernehmen vertraute Handgriffe. Welche Entwicklungsschritte euch gerade am meisten auffallen, hängt auch davon ab, womit sich euer Kind gern beschäftigt.

Am Familientisch ergibt sich ein Gespräch oft nebenbei. Vielleicht bittet euer Kind um einen Löffel, weil ihm die Erbsen immer wieder von der Gabel rollen. Wenn ihr den Löffel aus der Schublade holt, erzählt es womöglich noch, dass der blaue gestern in der Kita benutzt wurde. Wie viel sich bei solchen Gesprächen verändern kann, merkt ihr oft erst beim Blick zurück. Mit zwei Jahren waren vielleicht ein kurzes „Mehr Brot“ und die dazu ausgestreckte Hand schon genug, damit ihr wusstet, was gemeint war.

Auch auf dem Papier könnt ihr sehen, wie Kinder Bewegungen aufeinander abstimmen. Wenn ihr einen Kreis malt, schaut euer kleiner Schatz vielleicht zu und führt den Stift anschließend selbst in einem Bogen übers Papier. Bleibt die Form offen, kann die Lücke im nächsten Moment zum Eingang für ein gezeichnetes Haus werden. Aus einer Bewegung, die ihr vorgemacht habt, entsteht so eine eigene Idee.

Wie leicht ein vertrauter Handgriff fällt, hängt auch von der Umgebung ab. In der Kita hängt euer Kind seine Jacke vielleicht an den Haken, weil es den Platz kennt und andere Kinder es vormachen. Wenn ein Besuch ansteht und im Flur schon alle durcheinanderreden, reicht es euch dieselbe Jacke womöglich in die Hand. Gerade bei viel Aufregung hilft manchmal eure Nähe. Mehr zu solchen Momenten findet ihr im Beitrag über große Gefühle mit 31 Monaten.

Wenn Dreijährige erzählen und nachfragen

Viele Dreijährige greifen Fragen auf und bleiben mit euch eine Weile bei demselben Thema. Wenn ihr euch für ein Detail interessiert und kurz auf die Antwort wartet, kann aus einem einzelnen Satz eine ganze kleine Geschichte entstehen.

Vielleicht hört ihr nach der Kita „Der Turm ist umgefallen“. Wenn ihr fragt, wer ihn gebaut hat, erzählt euer Kind womöglich von einem anderen Kind und von den roten Bausteinen. Beim nächsten Satz braucht es vielleicht eine Pause. Lasst ihm Zeit, die Worte zu finden, und knüpft dann an das an, was es gerade beschäftigt. Wenn es vom Umfallen besonders lebhaft erzählt, könnt ihr dort einhaken und fragen, was die Kinder danach gemacht haben.

Wenn euch ein Teil der Erzählung fehlt, könnt ihr wiederholen, was ihr verstanden habt. „Du und Mina habt den Turm gebaut. Und dann ist er umgefallen?“ Vielleicht schüttelt euer Kleines den Kopf und erklärt, dass Mina den Turm erst danach gesehen hat. Wenn ihr darauf eingeht, erfahrt ihr vielleicht noch, was Mina nach dem Umfallen des Turms gemacht hat.

Eine ähnliche Gelegenheit bietet das gemeinsame Anschauen eines Fotos. Statt mehrere Fragen hintereinander zu stellen, könnt ihr mit einer eigenen Erinnerung anfangen. „Da hatten wir alle nasse Schuhe.“ Wenn euer Kind auf dem Bild einen gelben Eimer entdeckt, erzählt ihr vielleicht erst mal über den Eimer weiter. Manche Kinder greifen so einen Moment noch am nächsten Tag wieder auf, wenn sie denselben Eimer im Flur stehen sehen.

Und wenn ein Satz mitten in einer erfundenen Geschichte landet, könnt ihr mitspielen. „Der Bus fährt auf den Mond“, sagt euer Kind vielleicht, obwohl es gerade noch von der Fahrt zur Oma erzählt hat. Fragt, ob ihr mitfahren dürft, wenn es Lust auf das Spiel hat. Warum Kinder bekannte Szenen im Spiel so frei umbauen, könnt ihr im Beitrag über Fantasie mit 32 Monaten nachlesen.

Wie Dreijährige gemeinsam spielen

Rund um den dritten Geburtstag finden viele Kinder häufiger ins gemeinsame Spiel. Oft fängt es mit etwas Kleinem an. Ein Kind schiebt ein Auto über den Teppich, ein anderes legt einen Bauklotz als Brücke dazu.

Wenn zwei Kinder zusammen an einer Straße bauen, könnt ihr euch danebensetzen und beobachten, wie das Spiel weitergeht. Vielleicht hält eines die Brücke fest, damit das andere sein Auto hinüberschieben kann. Manchmal bauen beide lieber nebeneinander und zeigen sich nur hin und wieder etwas. Wie sich aus solchen Momenten erste Freundschaften und gemeinsames Spielen entwickeln können, war Thema im 33. Monat.

Wollen beide dasselbe Auto, könnt ihr sagen, was ihr beobachtet. „Du fährst gerade über die Brücke, und Nuri möchte auch fahren.“ Wartet kurz, ob einem der Kinder eine Idee kommt. Sonst könnt ihr vorschlagen, dass Nuri schon die Garage baut und das erste Kind ihm das Auto nach der Fahrt über die Brücke gibt. So wissen beide, was sie als Nächstes tun können.

Ein vertrauter Gegenstand reicht auch für ein Rollenspiel mit euch. Legt ein paar große Bausteine und einen Stoffbeutel auf den Tisch. Wenn daraus ein Laden wird, darf euer Kind aussuchen, was es verkauft. Ihr fragt nach Brot oder Milch und lasst euch zeigen, welche Klötze dafür stehen. Möchte euer Liebling danach selbst einkaufen, könnt ihr den Laden übernehmen und euch überraschen lassen, was auf seinem Einkaufszettel steht.

In einer neuen Gruppe dauert es mitunter eine Weile, bis ein Kind sich dazusetzt. Ihr könnt zunächst einen Platz suchen, von dem aus es zusehen kann. Wenn es später sich mit ein paar Klötzen zu den anderen Kindern setzt, ist das oft schon der Anfang eines gemeinsamen Spiels. Wie ihr in der Eingewöhnung solche Momente aufgreifen könnt, erfahrt ihr in unserem Ratgeber zum Kindergartenstart.

Laufen, balancieren und malen

Beim Rennen, Treppensteigen oder Malen merkt ihr, wie Kinder mit drei Jahren Bewegungen zunehmend an die Situation anpassen. Auf dem ebenen Weg laufen sie vielleicht schon zügig, während sie an einer engen Stelle langsamer werden und auf ihre Füße schauen.

Bei einem Spaziergang läuft euer Kind vielleicht erst um die Pfützen herum und steigt dann auf eine niedrige Kante am Wegesrand. Geht in seinem Tempo mit und bietet ihm eure Hand an, wenn es auf der schmalen Stelle Halt sucht. Wenn es wieder auf dem Weg steht, möchte es die Kante vielleicht noch einmal von der anderen Seite ausprobieren. Warum verschiedene Untergründe und Bewegungen interessant sind, lest ihr in unserem Ratgeber zur motorischen Entwicklung im dritten Lebensjahr.

Beim Ballspielen könnt ihr euch dicht gegenüber auf den Boden setzen und den Ball langsam zu eurem Kind rollen. Wenn es ihn mit beiden Händen gestoppt hat, kann es ihn zu euch zurückrollen. Sobald ihr ein Stück auseinanderrückt, merkt es vielleicht, dass es den Ball für die längere Strecke kräftiger anschieben muss.

Beim Spielen mit Bauklötzen braucht euer Kind vor allem eine ruhige Hand. Wenn ein kleiner Turm schwankt, kann es ausprobieren, ob ein breiter Stein unten mehr Halt gibt. Wenn es beim Malen das Papier mit der freien Hand festhält, kann es mit der anderen Hand besser um die Kurve ziehen. Rutscht das Blatt trotzdem weg, haltet eine Ecke fest und lasst es den angefangenen Strich selbst zu Ende führen.

Den dritten Geburtstag so feiern, wie er zu euch passt

Am dritten Geburtstag darf euer Kind mitentscheiden, was ihm an seinem Fest wichtig ist. Vielleicht möchte es morgens zuerst die Girlande anschauen, ein bestimmtes Lied hören oder einer vertrauten Person selbst die Tür öffnen.

Für manche Kinder ist schon das gemeinsame Auspusten der Kerzen der Höhepunkt. Andere brauchen erst einen Moment, wenn plötzlich alle am Tisch sitzen und zu ihnen schauen. Fragt vorher, ob euer kleiner Schatz das Geburtstagslied mag und wer beim Pusten neben ihm sitzen soll. Wenn ihr an etwas anknüpft, das es gut kennt, etwa an ein Lied vom Frühstück, fällt der Anfang oft leichter. Weitere Ideen für solche vertrauten Momente findet ihr bei den Familienritualen.

Wenn Gäste kommen, kann im Wohnzimmer schon etwas zum Spielen bereitliegen. Vielleicht stehen die Autos und ein paar Bauklötze auf dem Teppich, während ihr die Erwachsenen begrüßt. Wer später dazukommt, kann sich neben die anderen setzen und ein Stück Straße dazubauen. So kann das Geburtstagskind zwischen euch und dem Spiel hin und her wechseln, bis es sich mit der Runde wohlfühlt.

Wenn alle auf dem Teppich sitzen und Lust auf ein Spiel haben, könnt ihr eine Bewegung vormachen. Klatscht in die Hände oder tippt auf die Knie. Die Kinder können es euch nachmachen und reihum eigene Bewegungen vorschlagen. Möchten ältere Gäste noch etwas spielen, könnt ihr aus unseren Spielideen für den Kindergeburtstag zu Hause eine Variante für ihre Runde auswählen. Mit den Dreijährigen könnt ihr auch zusammen ein Spielzeug suchen, das ihr im Raum versteckt habt. Wer gerade lieber zuschaut, kann später dazukommen.

Wenn der Trubel zu viel wird Wenn euer Kind sich auf euren Schoß zurückzieht oder euch in den Flur mitnimmt, könnt ihr kurz mit ihm an einem ruhigen Ort bleiben. Die anderen Gäste können weiterspielen oder Kuchen essen. Wenn es zurück an den Tisch möchte, geht ihr zusammen hin.

Was ihr bei Fragen zur Entwicklung tun könnt

Wenn euch beim Sprechen, Spielen oder Bewegen etwas auffällt, könnt ihr das in der Kinderarztpraxis ansprechen. Besonders hilfreich ist ein Beispiel aus eurem Alltag, an das ihr euch gut erinnert.

Vielleicht zeigt euer Kind häufig auf Dinge, die es haben möchte, und ihr seid unsicher, wie gut es euch versteht. Beschreibt zum Beispiel, wie es reagiert, wenn ihr es bittet, seine Schuhe zu holen. Beim Anschauen eines Buches könnt ihr darauf achten, was es euch zeigt oder von sich aus sagt. Wenn die U7a noch ansteht, könnt ihr dort davon erzählen. Wie der Termin abläuft und was ihr mitnehmen könnt, steht im Beitrag über die U7a und die Sprachentwicklung im 34. Monat.

Beobachtungen aus der Kita oder von anderen Bezugspersonen können das Bild ergänzen. Manche Kinder erzählen zu Hause viel und sind in einer größeren Runde lange still. Fragt nach einer konkreten Szene, etwa wie euer Kind beim Morgenkreis auf ein vertrautes Lied reagiert oder worüber es mit jemandem am Maltisch spricht. So könnt ihr der Praxis schildern, was in unterschiedlichen Situationen passiert.

Wenn euer Kind etwas nicht mehr macht, das es vorher regelmäßig konnte, meldet euch zeitnah bei der Kinderarztpraxis. Erzählt, seit wann euch die Veränderung auffällt und bei welchen Gelegenheiten ihr sie bemerkt. Auch bei anderen Sorgen könnt ihr euch schon vor der nächsten Vorsorgeuntersuchung an die Praxis wenden.

Mit dem dritten Geburtstag beginnt das vierte Lebensjahr. Wenn ihr später an diesen Tag zurückdenkt, bleibt euch vielleicht so ein kleiner Moment im Kopf wie der mit dem Bären am Frühstückstisch. Ihr wolltet gerade frühstücken und plötzlich überlegt ihr gemeinsam, welche Gummistiefel ihm passen würden.

Häufige Fragen zur Entwicklung mit 36 Monaten

Wie alt ist ein Kind mit 36 Monaten? Mit vollendeten 36 Monaten ist ein Kind drei Jahre alt. Am dritten Geburtstag endet das dritte Lebensjahr und das vierte Lebensjahr beginnt. Was kann ein Kind mit drei Jahren? Viele Dreijährige sprechen in kurzen Sätzen, fragen nach Dingen, die sie interessieren, und spielen erste kleine Geschichten nach. Beim Anziehen und Essen können sie oft einzelne Schritte selbst übernehmen. Welche Handgriffe schon gut klappen, hängt auch davon ab, was ein Kind im Alltag schon oft ausprobieren konnte. Welche Spiele passen rund um den dritten Geburtstag? Mit drei Jahren reichen oft einfache Ideen mit vertrauten Dingen. Ihr könnt mit Bauklötzen eine Straße bauen, mit Stofftieren einen kleinen Laden spielen oder draußen abwechselnd einen Ball rollen. Am Geburtstag eignen sich kurze Spiele, bei denen die Gäste zwischendurch zuschauen oder wieder einsteigen können. Wann könnt ihr Fragen zur Entwicklung mit drei Jahren ansprechen? Die U7a bietet euch Gelegenheit, Beobachtungen zur Entwicklung mit der Kinderarztpraxis zu besprechen. Erzählt am besten anhand einer konkreten Situation, was euch auffällt und seit wann ihr es bemerkt. Wenn eine bisher regelmäßig genutzte Fähigkeit wegfällt, meldet euch zeitnah bei der Praxis.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann