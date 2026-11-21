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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

In der Kita schläft euer Kind nach dem Essen ein. Am Samstag sitzt es zur selben Zeit hellwach zwischen seinen Bauklötzen. Gegen fünf ist es so müde, dass schon die falsche Tasse für Tränen reicht. Mit 29 Monaten kann der Mittagsschlaf von Tag zu Tag anders ausfallen. Hier lest ihr, wann eine ruhige Pause reichen kann und wie ihr den Nachmittag und den Abend daran anpasst.

Mit vollendeten 29 Monaten ist euer Kind zwei Jahre und fünf Monate alt. Im 28. Monat ging es um erste Schritte beim Trockenwerden. Diesmal geht es um den Schlaf am Tag. Dazu findet ihr Ideen fürs Spielen, Sprechen und Mithelfen, wenn der Nachmittag anders läuft als geplant. Alle Beiträge der Reihe stehen im Baby-Entwicklungskalender.

Viele Zweijährige schlafen mittags noch. Ob euer Kind die Pause zum Schlafen braucht, erkennt ihr oft erst daran, wie es danach durch den Nachmittag kommt.

Manche Kinder liegen zur gewohnten Zeit kurz still und sind dann gleich wieder beim Spielen. Wenn euer Kind nach einer solchen Pause bis zum Abend munter bleibt, kann der Tag auch ohne Mittagsschlaf gut funktionieren. An anderen Tagen legt es vielleicht schon nach dem Essen den Kopf auf den Tisch oder lehnt sich im Flur an euch. Dann darf es schlafen, wenn es müde ist. Auch bei Kindern, die mittags seltener schlafen, kann eine frühere Aufstehzeit oder ein voller Vormittag etwas ändern.

Für Ein- bis Zweijährige empfiehlt die American Academy of Sleep Medicine regelmäßig 11 bis 14 Stunden Schlaf in 24 Stunden. Dazu zählen die Nacht und der Schlaf am Tag. Wenn euer Kind zum Beispiel nachts elf Stunden und tagsüber eine Stunde schläft, kommt es zusammen auf zwölf Stunden. Schaut bei der Einordnung auch darauf, ob es tagsüber meist wach und zufrieden ist. Zum Schlaf rund um den zweiten Geburtstag findet ihr im Kalender eine weitere Orientierung.

Vielleicht wehrt sich euer Kind gegen das Hinlegen, schläft später im Kinderwagen aber rasch ein. In so einem Fall lohnt sich die Frage, ob ihm eher die Uhrzeit oder der Wechsel vom Spielen in einen ruhigen Raum schwerfällt. Schaut, ob es an Tagen ohne Schlaf gut ins Spiel findet und beim Abendessen noch genug Aufmerksamkeit für das hat, was um es herum passiert. Hunger, Aufregung oder viele Eindrücke können einen Nachmittag ebenfalls anstrengend machen. Vergleicht ein paar Tage, die halbwegs ähnlich ablaufen.

Schlafzeiten und Nachmittag kurz notieren Notiert ungefähr, wann euer Kind morgens wach war, ob und wann es mittags geschlafen hat und wann es abends eingeschlafen ist. Ergänzt jeweils ein kurzes Stichwort zum Nachmittag. „Beim Einkaufen fast eingeschlafen“ hilft beim Vergleichen oft mehr als eine genaue Minutenzahl.

Ein später oder langer Mittagsschlaf kann dazu führen, dass euer Kind abends erst später müde wird. Schaut über mehrere Tage, ob sich genau dieses Muster bei euch zeigt.

Wenn ihr etwas ausprobieren möchtet, ändert zunächst eine Sache. Vielleicht bietet ihr die Pause ein bisschen früher an, wenn euer Kind ohnehin müde wirkt. Lässt sich der Schlaf in der Kita kaum verschieben, besprecht gemeinsam, ob die Dauer zu seinem Nachmittag passt. Wenn euer Kind nach einer kürzeren Pause jedes Mal erschöpft wirkt, könnt ihr wieder zu dem Rhythmus zurückkehren, mit dem es besser durch den Tag kam.

Wenn ihr euren Versuch beurteilen wollt, schaut auch auf die Zeit direkt nach dem Aufwachen. Manche Kinder brauchen eine Weile, bis sie wieder spielen möchten. Vielleicht reicht ein ruhiger Moment mit euch und etwas zu trinken. Wenn euer Kind nach dem Kürzen noch bis zum Abend immer wieder müde wirkt, war die Pause für diesen Tag wahrscheinlich zu kurz.

Umgekehrt kann euer Kind an einem Tag ohne Mittagsschlaf schon beim Zähneputzen fast einschlafen. Dann dürft ihr den Abend etwas früher beginnen. Schaut, welche vertrauten Handgriffe euch in kurzer Zeit guttun. Vielleicht liest du eine Seite vor und singst dasselbe Lied wie sonst. Wenn dein Kind den Wechsel zum Bett schwer findet, können euch die Ideen aus dem Beitrag zu Übergängen mit 25 Monaten helfen.

Fällt der Schlaf einmal ganz ans Ende des Nachmittags, etwa auf der Rückfahrt, könnt ihr den Abend daran anpassen. Vielleicht bleibt nach dem Essen noch Zeit für ein ruhiges Spiel, und ihr geht erst ins Bad, wenn euer Kind wieder müde wirkt. Am nächsten Tag könnt ihr erneut schauen, ob eine frühere Pause möglich ist. Mit der Zeit merkt ihr, welche kleinen Änderungen für eure Familie funktionieren.

Ein Wochenende gibt euch Gelegenheit, das in Ruhe auszuprobieren. Wenn ihr am Samstagmorgen viel draußen wart und euer Kind schon vor dem Essen gähnt, kann die Pause früher liegen. Beginnt der Sonntag später und euer Kind bleibt lange munter, passt vielleicht erst nach dem Essen eine ruhige Zeit. Plant für solche Tage nach Möglichkeit etwas Spielraum vor der nächsten Verabredung ein.

Ratgeber für die Mittagsruhe und den Abend

Plant nach dem Essen etwas Ruhiges ein, bei dem euer Kind einfach wach bleiben darf. Ein vertrauter Platz und eine kleine Auswahl an Beschäftigungen können den Wechsel vom Spielen erleichtern.

Wenn es gut zu euch passt, legt nach dem Essen zwei Bilderbücher oder ein paar große Puzzleteile bereit. Vielleicht möchte dein Kind erst neben dir sitzen und ein Buch anschauen. Wenn es nach ein paar Seiten selbst blättern will, könnt ihr einfach so weitermachen. Im 27. Monat findet ihr Ideen dafür, wie sich auch mit demselben vertrauten Buch ein ruhiger Moment gestalten lässt.

Drei Ideen für eine ruhige Pause

Dein Kind sucht sich einen Platz auf dem Sofa aus. Ein Kissen und ein vertrautes Buch reichen oft für den Anfang.

Ihr hört gemeinsam ein kurzes Lied oder erzählt euch, was ihr am Vormittag gesehen habt.

Ihr holt ein einfaches Puzzle hervor. Vielleicht möchte euer Kind nur die Teile sortieren oder dir eines geben.

Lasst euer Kind selbst entscheiden, wie lange es bei euch sitzen möchte. Manchmal steht es nach wenigen Minuten wieder auf. An einem anderen Tag bleibt es von sich aus länger. Der Rahmen darf vertraut sein, auch wenn die Pause jedes Mal etwas anders aussieht. Weitere Ideen für solche Abläufe findet ihr bei den Familienritualen.

Euer Kind kann in der Kita leichter einschlafen als zu Hause. Es kann dort auch wach bleiben und sich am Wochenende nach dem Essen von selbst hinlegen. Vertraute Abläufe und die Eindrücke des Vormittags machen einen Unterschied.

Fragt die Betreuung, wann euer Kind tatsächlich einschläft und wie es sich nach dem Aufwachen verhält. Erzählt auch, was ihr abends zu Hause beobachtet. Euer Eindruck und die Erfahrung aus der Kita ergeben zusammen ein besseres Bild. Vielleicht startet ihr mit einer einfachen Absprache. Wenn euer Kind sich im Ruheraum entspannt, darf es dort bleiben. Ist es weiter hellwach, könnt ihr mit dem Team nach einer passenden ruhigen Beschäftigung suchen.

Wenn euer Kind müde aus der Kita kommt, muss der Nachmittag nicht sofort weitergehen. Vielleicht trinkt es erst etwas, isst bei Hunger eine Kleinigkeit und setzt sich eine Weile zu euch. Falls genug Kraft da ist, kann es sich danach selbst etwas zum Spielen aussuchen. Bei einem Besuch helfen manchmal ein vertrautes Tuch und ein Platz, an dem es eine kurze Pause machen kann.

Manchmal hilft es, die Heimfahrt genauer anzuschauen. Schläft euer Kind jeden Nachmittag schon auf dem kurzen Weg ein, könnt ihr das beim nächsten Gespräch in der Kita erwähnen. Vielleicht stellt sich heraus, dass es dort gerade regelmäßig lange wach liegt oder früher aus der Ruhezeit aufsteht. Gemeinsam könnt ihr schauen, ob es mittags früher einen ruhigen Platz braucht oder ob der restliche Nachmittag kürzer werden darf.

Wann ihr in der Praxis nachfragen könnt Wenn euer Kind tagsüber über längere Zeit auffallend müde ist oder nachts regelmäßig schnarcht, sprecht das in der Kinderarztpraxis an. Beobachtete Atempausen solltet ihr zeitnah abklären lassen. Erzählt, wie häufig sie vorkommen und was euch beim Atmen im Schlaf aufgefallen ist.

Was euer Kind mit 29 Monaten im Alltag ausprobiert

Viele Kinder wollen beim Spielen und im Alltag schon selbst etwas entscheiden. Vielleicht sagt dein kleiner Schatz, welche Figur mit ins Bett soll, oder zeigt dir, wo die Decke liegen muss.

Beim gemeinsamen Wegräumen fallen euch vielleicht kleine Sätze oder Gesten auf. Euer Kind zeigt auf das Kissen und sagt „Teddy schlafen“. Ihr könnt aufgreifen, was es meint. „Der Teddy schläft auf dem Kissen.“ Vielleicht legt es ihm danach noch ein Tuch über die Beine. Beim Erzählen im Spiel könnt ihr so an seinen Ideen anknüpfen. In unserem Ratgeber zur Sprachanregung im Alltag findet ihr weitere Anlässe zum Zuhören und Antworten.

Beim Anziehen oder Aufräumen könnt ihr auch ausprobieren, wie euer Kind sich selbst hilft, wenn etwas herunterfällt oder klemmt. Vielleicht rückt es den Korb näher heran oder bittet dich, den Deckel festzuhalten. Überlasst ihm einen Teil der Aufgabe, der mit seiner Energie gerade gut klappt. An einem müden Tag kann es schon reichen, dass es euch zeigt, wo der Deckel hingehört.

Auch das Mithelfen liefert Gesprächsstoff. Vielleicht möchte euer Kind einen leichten Stapel Waschlappen tragen und weiß schon, in welche Schublade sie kommen. Vielleicht versteht es in einer vertrauten Situation schon zwei kleine Aufgaben hintereinander. An einem müden Nachmittag hilft es, erst einmal nur zu sagen, wohin es etwas bringen soll. Lasst ihm Zeit, euch zu zeigen, welchen Teil es selbst übernehmen möchte. Bei vielen Kindern lässt sich das bis ungefähr zweieinhalb Jahre beobachten, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC in ihrer Übersicht beschreibt.

Wenn euer Kind sich nach der Pause bewegen mag, könnt ihr im Garten oder auf einem ebenen Weg ein kleines Ziel aussuchen. Vielleicht möchte es einen Ball bis zur Bank tragen oder neben euch eine kurze Strecke laufen. Beim nächsten Mal gibt es womöglich vor, wann ihr losgeht. Welche Bewegungen Kinder im dritten Lebensjahr im Alltag üben, findet ihr im Beitrag zur motorischen Entwicklung ab zwei Jahren.

Morgen sieht die Mittagszeit vielleicht schon wieder anders aus. Wenn ihr wisst, wie euer Kind einen vollen Nachmittag erlebt, könnt ihr leichter entscheiden, ob heute ein Bett, ein Bilderbuch oder ein etwas früherer Abend passt.

Häufige Fragen zum Schlaf mit 29 Monaten

Braucht mein Kind mit 29 Monaten noch Mittagsschlaf? Viele Kinder schlafen mit zwei Jahren mittags noch, bei anderen reicht an manchen Tagen eine ruhige Pause. Beobachtet, wie euer Kind nachmittags zurechtkommt und wie müde es am Abend ist. Was hilft, wenn mein Kind nach dem Mittagsschlaf abends lange wach bleibt? Schaut ein paar Tage darauf, wann der Mittagsschlaf endet und wann euer Kind abends einschläft. Wenn er regelmäßig spät liegt und sich der Abend dadurch weit verschiebt, könnt ihr eine frühere oder kürzere Pause ausprobieren. Wie viel Schlaf braucht ein Kind mit 29 Monaten? Die American Academy of Sleep Medicine empfiehlt für Ein- bis Zweijährige regelmäßig 11 bis 14 Stunden Schlaf in 24 Stunden. Der Mittagsschlaf zählt mit. Schaut auch darauf, ob euer Kind tagsüber meist wach und zufrieden ist. Was können wir anbieten, wenn unser Kind mittags wach bleiben möchte? Eine ruhige Pause kann helfen. Euer Kind kann sich zu euch aufs Sofa setzen, ein Bilderbuch anschauen, ein Puzzle legen oder einer kurzen Geschichte zuhören. Wenn es dabei doch müde wird, darf es einschlafen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann