Produktfoto: © Parmentine (Presseinformation zum Rückruf) · Hintergrund: 1-2-family.de (KI-generiert)

Habt ihr bei Kaufland rote, festkochende Kartoffeln von Parmentine gekauft? Dann schaut auf die Losnummer. Der Hersteller ruft bundesweit eine Charge im 1,5-kg-Netz zurück. Die betroffenen Kartoffeln solltet ihr nicht essen.

Kaufland hat den Rückruf am 20. November 2026 bekannt gegeben und die Ware nach eigenen Angaben aus dem Verkauf genommen. Seit dem 21. November steht die Warnung auch auf dem amtlichen Portal Lebensmittelwarnung.de.

Welche Kartoffeln sind vom Rückruf betroffen?

Schaut auf das Etikett eures Kartoffelnetzes. Betroffen ist die Losnummer 26128774 mit dem Packdatum 4205 AF.

Produkt „Speisekartoffeln rot festkochend“ von Parmentine

„Speisekartoffeln rot festkochend“ von Parmentine Packungsgröße 1,5 kg

1,5 kg Herkunft Frankreich

Frankreich Barcode-Nummer (GTIN) 3360190017842

3360190017842 Weitere Kennnummer (GGN) 4050373936563

Vorn am rot-grünen Netz erkennt ihr die Aufschrift „Parmentine“ und „Salade Rissolée“.

Rückgabe in allen Kaufland-Filialen

Ihr könnt betroffene Packungen in jeder Kaufland-Filiale zurückgeben und bekommt den Kaufpreis auch ohne Kassenbon erstattet.

Wenn ihr die Kartoffeln schon ausgepackt habt oder die Losnummer unleserlich ist, fragt bei Kaufland nach. Die kostenlose Hotline erreicht ihr unter 0800 1528352. Entsorgt auch Gerichte, die ihr mit Kartoffeln aus der betroffenen Charge zubereitet habt.

Warum werden die Kartoffeln zurückgerufen?

In der betroffenen Charge wurden erhöhte Mengen an Glykoalkaloiden gefunden. Diese Stoffe kommen natürlicherweise in Kartoffeln vor und können in größeren Mengen Beschwerden auslösen.

Ein Beispiel für diese Pflanzenstoffe ist Solanin. Wer zu viel davon aufnimmt, kann laut Bundesinstitut für Risikobewertung Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall bekommen.

Was tun, wenn ihr schon davon gegessen habt?

Wenn nach dem Essen Beschwerden auftreten, holt ärztlichen Rat ein oder wendet euch an den regionalen Giftnotruf.

Haltet, wenn möglich, die Verpackung bereit und sagt dazu, wer wie viel gegessen hat und wann das war. Bei Anzeichen eines lebensbedrohlichen Notfalls wie Atemnot oder Bewusstlosigkeit wählt ihr 112. Wie ihr in einem Notfall die Lage einschätzt und Hilfe ruft, lest ihr in unserem Ratgeber zur Ersten Hilfe bei Kindern.

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