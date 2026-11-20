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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Seifenblasen treiben über die Wiese. Dein Kind geht in die Hocke und zeigt auf eine, die dicht über dem Gras schwebt. „Da unten!“, ruft es und schaut, ob du sie auch siehst. Rund um den zweiten Geburtstag kann aus einem Blick, einem Fingerzeig und zwei Wörtern schon ein kleines Gespräch werden. Hier lest ihr, was ein Baby mit 24 Monaten schon versteht, wie erste Sätze entstehen und welche Beobachtungen euch bei der U7 weiterhelfen.

Mit vollendeten 24 Monaten ist euer Kind zwei Jahre alt. Mit dem zweiten Geburtstag beginnt das dritte Lebensjahr. Im 23. Monat ging es vor allem um Rennen, Klettern und klare Grenzen. Diesmal schauen wir genauer darauf, wie euer Kind sich verständigt, wie es spielt und was ihr davon mit zur U7 nehmen könnt. Alle bisherigen Folgen findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Was kann ein Kind mit 2 Jahren?

Mit zwei Jahren verbinden viele Kinder erste Wörter, rennen los und benutzen Spielzeug auf neue Weise. Vielleicht siehst du etwas davon beim Frühstück, wenn dein Kind „mehr Brot“ sagt, sich seinen Becher heranzieht und später den Teddy am Tisch mitessen lässt.

Was dein Kind schon versteht, fällt manchmal erst auf, wenn ihr etwas zusammen erledigt. „Hol bitte deine Schuhe“ kann es im vertrauten Flur vielleicht gut umsetzen. Wenn ihr bei anderen Leuten zu Besuch seid, braucht es womöglich erst deinen Fingerzeig. Beobachtet ruhig beides. Vertraute Abläufe geben eurem Kind Anhaltspunkte, und in einer anderen Umgebung muss es sich erst orientieren.

Beim Spielen zeigt sich auch, wie unterschiedlich Fähigkeiten zusammenwachsen. Ein Kind kann schon flott über die Wiese laufen und sitzt zu Hause lange am selben Puzzle. Ein anderes stapelt geschickt und traut sich beim Laufen auf unebenem Boden weniger zu. Entwicklungsschritte sind Orientierungspunkte. Spannend ist, was euer Kind im Lauf der Zeit dazulernt und wie es sich im Alltag verständigt und bewegt.

Sprachentwicklung mit 2 Jahren – vom Zeigen zum ersten Satz

„Papa raus“, „Ball weg“ oder „mehr Nudeln“ können schon ganze Geschichten erzählen. Wenn dein Kind zwei Wörter zusammenfügt, kann es damit sagen, was gerade passiert oder was es als Nächstes möchte.

Du kannst die Idee aufgreifen und mit einem kurzen Satz antworten. Auf „Ball weg“ passt etwa „Ja, der Ball ist unters Sofa gerollt“. Wenn dein Kind nur auf den Ball zeigt, funktioniert es genauso. Sag, was du siehst, und warte kurz. Vielleicht kommt noch ein Geräusch, ein Blick zum Sofa oder eine Hand, die nach deiner greift. Auch daraus kann sich ein kleines Gespräch entwickeln.

Beim gemeinsamen Anschauen von Bilderbüchern darf dein Kind die Seite auswählen. Wenn es immer wieder auf dieselbe Ente zeigt, entdeckt ihr mit ihr vielleicht etwas Neues. Erst schwimmt sie. Dann macht sie „quak“. Beim nächsten Durchblättern sitzt sie im Boot. Eine kurze Beschreibung und eine Pause reichen, damit dein Kind selbst etwas dazu beitragen kann.

Ein Satz, der ankommt. Wenn euer Kind beim Anziehen „Schuh“ sagt, könnt ihr antworten „Dein Schuh kommt an den Fuß“. Danach macht ihr zusammen weiter. So begegnet ihm das Wort in einem vollständigen Satz, während es erlebt, was ihr meint.

Wenn ihr mehrere Sprachen sprecht, erzählt der Praxis davon. Hört auch auf Wörter, die euer Kind in der Kita oder bei anderen Bezugspersonen verwendet. Vielleicht sagt es bei dir „Hund“ und benutzt bei den Großeltern ein anderes Wort für dasselbe Tier. Eine kleine Sammlung aus euren Alltagssprachen gibt ein besseres Bild als der Eindruck aus einem einzelnen Gespräch.

Mein Kind spricht mit 2 Jahren wenig – wann nachfragen?

Wenn dein Kind zum zweiten Geburtstag kaum verständliche Wörter benutzt oder noch keine Wörter kombiniert, sprich es in der Kinderarztpraxis an. Das gilt auch dann, wenn es sich mit Zeigen und Gesten schon gut verständigt.

Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit nennt weniger als 50 gesprochene Wörter oder ausbleibende Zweiwortsätze als Hinweise auf eine mögliche Verzögerung. Für das Gespräch in der Praxis ist auch wichtig, welche Wörter dazukommen, ob dein Kind einfache Aufforderungen versteht und wie es auf Stimmen und Geräusche reagiert. Wenn es den Hund seit Wochen von sich aus „Wauwau“ nennt, ist auch das für die Praxis ein konkretes Beispiel.

Sag in der Praxis, wenn du den Eindruck hast, dass dein Kind schlecht hört oder wenn dein Kind Wörter oder andere Fähigkeiten verliert, die es zuvor regelmäßig genutzt hat. Dann ist es sinnvoll, zeitnah nachzufragen. Die Kinderärztin oder der Kinderarzt kann entscheiden, ob etwa das Gehör genauer untersucht wird oder weitere Beratung zur Sprache passt.

U7 mit 24 Monaten – was ihr zum Termin erzählen könnt

Die U7 ist regulär für den 21. bis 24. Lebensmonat vorgesehen. Wenn sie rund um den Geburtstag noch aussteht, ruft am besten bei eurer Kinderarztpraxis an und fragt nach dem Termin.

Bei der U7 wird dein Kind körperlich untersucht. Die Praxis schaut unter anderem auf das Sehen und fragt nach Sprache, Spiel und Verhalten in der Familie. Nehmt das Gelbe Heft und den Impfpass mit. Wenn euer Kind im Untersuchungszimmer still bleibt, könnt ihr einfach erzählen, was es anderswo schon sagt und tut.

Drei Beobachtungen für eure Notizen

Sprechen und verstehen. Welche Worte benutzt dein Kind von sich aus? Was macht es, wenn du es bittest, den Becher auf den Tisch zu stellen?

Welche Worte benutzt dein Kind von sich aus? Was macht es, wenn du es bittest, den Becher auf den Tisch zu stellen? Bewegen und spielen. Zeigt dein Kind dir, wie es einen Ball tritt, oder versorgt es im Spiel seine Puppe? Was probiert es gerade besonders oft?

Zeigt dein Kind dir, wie es einen Ball tritt, oder versorgt es im Spiel seine Puppe? Was probiert es gerade besonders oft? Eine Frage aus dem Alltag. Was fällt zu Hause oder in der Betreuung wiederholt auf? Schreibt eine Situation auf, etwa wie euer Kind im ruhigen Zimmer und bei viel Hintergrundlärm auf Ansprache reagiert.

Falls euch etwas schwer zu beschreiben fällt, könnt ihr dazu sagen, wann es euch zum ersten Mal aufgefallen ist und ob es sich seitdem verändert hat. Auch zwei Worte im Handy reichen als Gedächtnisstütze. Wenn die U7 schon war und euch inzwischen etwas Neues Sorgen macht, könnt ihr euch damit wieder an die Praxis wenden.

Weiterlesen zu Vorsorge und Sprache

Spielen und Motorik mit 24 Monaten

Dein Kind führt vielleicht den Löffel zur Puppe oder fährt die Autos in eine selbst gebaute Garage. Dafür merkt es sich kleine Abläufe aus eurem Alltag und baut sie in sein Spiel ein.

Wenn die Puppe ein Lätzchen bekommt, haltet ihr vielleicht schon mal den Löffel bereit. Warte kurz ab, wie das Spiel weitergeht. Dein Kind möchte der Puppe womöglich erst etwas zu trinken bringen oder mit dem Tuch den ganzen Tisch abwischen. Wenn du diesen Einfall aufgreifst, kann es selbst bestimmen, was als Nächstes passiert.

Mit anderen Kindern spielt euer Kind vielleicht eine Weile nebeneinander her. Zwei Kinder schieben je ein Auto, schauen sich ab und zu an und fahren dann wieder weiter. Treffen sich beide an der Rampe, könnt ihr helfen, eine kurze Reihenfolge zu finden. „Du bist nach Lea dran. Ich warte mit dir.“ Ein zweites Fahrzeug kann das Warten leichter machen, wenn beide noch länger bei der Rampe bleiben möchten.

Für Bewegung reicht ein weicher Ball und ein bisschen Platz. Mal rollt er am Fuß vorbei, mal kommt ein Schuss zustande. Draußen könnt ihr am Spielplatz eine ruhige Strecke suchen, auf der euer Kind anläuft und wieder anhält. Drinnen kann es mit einem dicken Stift große Spuren auf Papier malen oder leichte Becher ineinanderstecken. Beim Übergang ins dritte Lebensjahr findet ihr in unserem Ratgeber zur motorischen Entwicklung ab zwei Jahren weitere Beispiele.

Wenn dein Kind selbst entscheiden will

„Ich mache das!“ kann morgens für den Ärmel gelten und abends für den letzten Lichtschalter im Flur. Euer Kind merkt immer besser, dass es etwas selbst anfangen kann. Ob es den Ärmel auch richtig erwischt oder euch das Licht noch wichtig ist, klärt sich erst mittendrin.

Wenn ihr beim Anziehen Zeit habt, kannst du die Jacke so hinlegen, dass dein Kind leicht in den ersten Ärmel kommt. Lass es danach weitermachen. Muss es heute schnell gehen, sag, wobei du hilfst. „Ich halte die Jacke. Deinen Arm steckst du selbst durch.“ Damit bleibt eine kleine Aufgabe bei deinem Kind, auch wenn der Bus in drei Minuten kommt.

Es kann trotzdem zu Tränen kommen. Sag kurz, was ihr als Nächstes macht, und bleib in der Nähe. Du kannst dein Kind trösten und beim Aufbruch bleiben. Wenn es wieder zuhören kann, findet ihr vielleicht gemeinsam den zweiten Handschuh. Mehr Beispiele für solche Momente stehen in unserem Ratgeber zur Autonomiephase.

Schlaf mit 2 Jahren – was tun, wenn der Abend länger wird?

Schaut zuerst auf den ganzen Tag, wenn dein Kind gerade abends lange wach liegt. Ein später Mittagsschlaf, ein aufregender Besuch oder ungewohnte Betreuung können sich am Abend bemerkbar machen.

Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit nennt für Kinder um den zweiten Geburtstag durchschnittlich etwa 12 bis 13 Stunden Schlaf in 24 Stunden. Der Mittagsschlaf zählt dazu. Manche Kinder brauchen mehr, andere weniger. Wenn ihr euren Rhythmus besser verstehen wollt, notiert ein paar Tage lang, wann dein Kind morgens wach wird, wie lange es mittags schläft und wann es abends einschläft. Schaut auch, wann es tagsüber müde und wann es munter wirkt.

Wenn sich mittags etwas ändert, könnt ihr zunächst einen vertrauten Teil des Abends beibehalten. Vielleicht schaut ihr nach dem Zähneputzen zusammen aus dem Fenster und lest danach ein paar Seiten. Weitere Anregungen findet ihr bei den Einschlafritualen für Kinder. Wenn ihr euch beim Zubettbringen abwechselt, könnt ihr ein kleines Element wählen, das sich für alle gut in den Abend einbauen lässt.

Am Familientisch und beim Trockenwerden

Mit zwei Jahren gibt es beim Essen und im Bad viele kleine Gelegenheiten zum Selbermachen. Dein Kind kann vielleicht einen Löffel auf den Tisch legen, einen Becher festhalten oder beim Wickeln zeigen, welche Hose es danach anziehen möchte.

Am Tisch kann euer Kind eine kleine Portion bekommen und nachnehmen. Bei weichen Nudeln mit Soße probieren manche Kinder lieber zuerst die Nudel und dann die Soße. Ihr könnt die Bestandteile nebeneinander anbieten und gemeinsam essen. Wenn dein Kind den Löffel lieber selbst hält, gib ihm etwas Zeit zum Probieren. Vielleicht klappt es mit einem Schälchen besser, das beim Löffeln stabil stehen bleibt.

Vielleicht erzählt euer Kind schon, dass die Windel nass ist, oder möchte mit ins Bad und schauen, was ihr dort macht. Dann könnt ihr ihm das Töpfchen zeigen oder einen passenden Toilettensitz und einen sicheren Fußtritt anbieten. Ob es sich heute setzen möchte, kann dein Kind entscheiden. Ein Versuch mit Kleidung kann erst einmal reichen. Sagt es nach dem Spielen, dass die Hose nass ist, könnt ihr zusammen trockene Sachen holen und dann wieder zur Eisenbahn zurückgehen.

Was beim Trockenwerden hilft. Wenn dein Kind Bescheid sagt, kann ein einfaches „Danke, ich hab dich gehört“ genügen. So kann es sich auch beim nächsten Mal melden, wenn es etwas bemerkt. Manche Kinder melden sich erst, wenn es schon passiert ist. Mit der Zeit spüren sie vielleicht früher, wann sie zur Toilette müssen.

So passt der zweite Geburtstag zu eurem Kind

Ein Stück Kuchen mit vertrauten Menschen oder eine Runde Seifenblasen auf der Wiese kann für dein Kind schon ein richtiges Fest sein. Plant gern etwas ein, bei dem es selbst mitmachen und zwischendurch eine Pause machen kann.

Vielleicht möchte euer Kind beim Auspacken noch lange mit dem ersten Geschenk spielen, während auf dem Tisch schon das nächste liegt. Lasst das Papier ruhig liegen und setzt euch dazu. Falls es beim Singen erst einmal auf deinen Schoß klettert, könnt ihr das Lied auch dort zu Ende hören. Wenn ihr für den Nachmittag etwas zum gemeinsamen Essen vorbereiten wollt, passen unsere Quarkbrötchen ohne Zucker gut auf den Tisch.

Wenn ihr etwas aus diesen Wochen festhalten möchtet, notiert ein Wort, das dein Kind gerade oft sagt, oder macht ein Foto von seinem Lieblingsspiel. Vielleicht erinnert ihr euch später schon beim Anblick des Fotos daran, wie euer kleiner Schatz mit hochkonzentriertem Gesicht den Teddy gefüttert hat.

Wenn die letzte Seifenblase platzt, schaut dein Kind vielleicht noch einmal zu dir. Warte kurz ab. Vielleicht zeigt es auf die Flasche oder sagt „Noch mal!“. Schon beginnt eure nächste Runde.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann