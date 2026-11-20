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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

„Pipi!“, sagt euer Kind mitten beim Spielen. Als ihr zusammen im Bad ankommt, ist die Windel schon nass. Beim nächsten Mal merkt es vielleicht früher, dass es muss. Mit 28 Monaten kann das Töpfchen interessant werden. Hier lest ihr, welche kleinen Schritte beim Trockenwerden helfen und wie ihr euer Kind dabei unterstützt.

Mit vollendeten 28 Monaten ist euer Kind zwei Jahre und vier Monate alt. Im 27. Monat ging es um vertraute Bilderbücher und darum, wie kleine Geschichten zum Mitmachen einladen. Diesmal geht es darum, wie euer Kind merkt, wann es Pipi muss, und wie es euch Bescheid sagen kann. Alle Beiträge der Reihe findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Woran ihr merkt, dass euer Kind fürs Töpfchen bereit sein könnte

Vielleicht zeigt euer Kind auf die Windel, wenn sie nass ist, oder möchte zuschauen, wenn ihr zur Toilette geht. Solche Momente können eine Gelegenheit sein, ihm das Töpfchen zu zeigen.

Manchmal merkt ein Kind erst beim Wickeln, was passiert ist. Später hält es vielleicht mitten im Spiel kurz inne, sagt etwas oder zeigt Richtung Bad. Das Wahrnehmen, das Bescheidsagen und der rechtzeitige Weg zum Töpfchen sind einzelne Schritte. Auch wenn euer Kind schon oft merkt, dass es muss, kann die Hose im nächsten spannenden Spiel nass werden.

Mitunter seht ihr das Signal erst an der Bewegung. Euer Kind kneift vielleicht die Beine zusammen oder bleibt mitten im Spiel plötzlich stehen. Ihr könnt fragen, ob es ins Bad möchte, und kurz abwarten. Ein Nicken, ein Griff nach eurer Hand oder ein Kopfschütteln kann als Antwort reichen. Für das Bescheidsagen darf eure Familie ein Wort oder Zeichen verwenden, das euer Kind schon gern benutzt.

Schaut darauf, was euer Kind von sich aus ausprobiert. Vielleicht holt es seinen Hocker, ahmt das Spülen nach oder bleibt eine Weile bequem auf dem Töpfchen sitzen. Bei den ersten Versuchen kann es helfen, wenn ihr die Hose herunterzieht oder beim Hinsetzen eine Hand anbietet. Im Beitrag zur Entwicklung mit zwei Jahren findet ihr weitere Beispiele für erste Begegnungen mit dem Töpfchen.

Wenn euer Kind gerade wenig Interesse hat oder beim Angebot gleich wieder aufsteht, könnt ihr es wie gewohnt wickeln. Das Töpfchen darf an einem vertrauten Platz stehen bleiben. Vielleicht entscheidet es an einem anderen Tag, dass es sich kurz daraufsetzen möchte. Mit 28 Monaten brauchen viele Kinder noch eine Windel. Für den Start sind eure Beobachtungen hilfreicher als das Datum im Kalender.

So kann der erste Versuch zu Hause aussehen

Wählt einen ruhigen Moment, in dem ihr Zeit habt. Euer Kind kann das Töpfchen erst anschauen, es mit Kleidung ausprobieren oder mit eurer Hilfe zur Toilette gehen.

Wenn ihr einen Einsatz für die Toilette nutzt, achtet auf einen festen Sitz und einen stabilen Hocker, auf dem beide Füße Halt finden. Ein kleines Töpfchen, auf dem die Füße den Boden erreichen, kann für manche Kinder vertrauter sein. Wenn euer Kind zur Toilette möchte, könnt ihr es beim Aufsteigen festhalten. Vielleicht will es erst einmal nur sehen, wie das Wasser beim Spülen verschwindet.

Eine Hose mit Gummibund lässt sich meist leichter herunterziehen als eine mit Knopf und Gürtel. Manche Kinder können sie vorne schon greifen und brauchen hinten noch Hilfe. Wartet kurz, ob euer kleiner Schatz selbst weiterkommt, und helft dort, wo der Stoff hängen bleibt. Weitere Alltagssituationen, in denen euer Kind eigene Handgriffe ausprobiert, findet ihr im Beitrag über Selbermachen mit 20 Monaten.

Eine einfache Reihenfolge fürs Bad

Euer Kind zeigt oder sagt Bescheid. Ihr könnt zusammen ins Bad gehen.

Helft beim Herunterziehen der Hose und beim Hinsetzen, wenn euer Kind euch braucht.

Helft nach dem Aufstehen beim Abwischen und Anziehen. Danach wascht ihr zusammen die Hände.

Wenn euer Kind nach einem kurzen Versuch wieder aufstehen will, könnt ihr zum Händewaschen übergehen. Vielleicht möchte es euch den Seifenspender zeigen oder das Handtuch zurückhängen. So lernt es auch an Tagen, an denen das Töpfchen leer bleibt, einen Teil des Ablaufs kennen.

Für einen entspannten Versuch reicht oft ein Moment, den ihr sowieso zusammen im Bad verbringt. Vielleicht fragt ihr morgens beim Umziehen einmal, ob euer Kind das Töpfchen ausprobieren möchte. Schüttelt es den Kopf, könnt ihr mit dem Anziehen weitermachen. An einem anderen Tag bittet es womöglich schon selbst darum. So bekommt euer Kind Gelegenheit zum Ausprobieren und kann sich in seinem Tempo mit dem Ablauf vertraut machen.

Wenn die Hose nass wird oder dein Kind wieder eine Windel möchte

Beim Spielen oder in einer fremden Umgebung kann dein Kind erst spät merken, dass es muss. Dann hilft ein kurzer Satz und trockene Kleidung. „Deine Hose ist nass. Komm, wir holen dir eine trockene.“

Wenn ihr ohnehin schon spät dran seid, genügt es, die Kleidung zu wechseln. Vielleicht kann euer Kind die trockene Hose festhalten, während ihr ihm beim Anziehen helft. Falls es dabei erzählt, dass es gerade zu vertieft ins Spielen war, könnt ihr ihm zuhören. Danach darf es wieder zu dem zurück, was ihm gerade wichtig ist.

Wenn etwas im Töpfchen landet, reicht ein freundlicher Satz über das, was gerade geklappt hat. „Du hast gemerkt, dass du Pipi musst. Dann sind wir zusammen ins Bad gegangen.“ Vielleicht freut sich euer Kind mehr darüber, dass es den Hosenbund selbst heruntergezogen hat. Ihr könnt wahrnehmen, welcher Teil ihm gerade wichtig ist, und beim nächsten Mal dort anknüpfen.

Manche Kinder gehen für Pipi schon aufs Töpfchen und möchten für den Stuhlgang noch eine Windel. Ihr könnt ihnen die Windel geben und schauen, ob sie für diesen Moment gern an einem bestimmten Ort sind. Wenn euer Kind sich zurückzieht, könnt ihr ihm ein wenig Ruhe lassen und in der Nähe bleiben. Beobachtet, wie es sich dabei fühlt und ob der Stuhlgang bequem klappt.

Wenn Pipi oder Stuhlgang wehtun Harter Stuhl, häufiges starkes Pressen oder Schmerzen beim Stuhlgang sind ein Grund, in der Kinderarztpraxis nachzufragen. Auch Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen solltet ihr zeitnah abklären lassen, besonders wenn Fieber dazukommt. Erzählt, wann die Beschwerden begonnen haben und was ihr beobachtet.

Vielleicht möchte euer Kind nach ein paar Versuchen wieder eine Windel tragen. Das kann nach einer vollen Woche, bei einem Infekt oder bei einer Veränderung im Alltag vorkommen. Wickelt euer Kind wie gewohnt und lasst das Töpfchen erreichbar. Wie ihr bei starken Gefühlen in der Nähe bleibt, findet ihr im Ratgeber zur Autonomiephase.

Trockenwerden in der Kita, unterwegs und nachts

Zu Hause findet euer Kind den Weg ins Bad vielleicht schon gut. In der Kita oder bei einem Besuch hilft es, wenn es weiß, wo die Toilette ist und wer ihm beim Gang dorthin hilft.

Sprecht mit der Kita ab, wie euer Kind Bescheid sagt. Vielleicht benutzt es nur ein kurzes Wort oder zeigt auf die Hose. Erzählt auch, ob es lieber ein Töpfchen oder einen kleinen Toilettensitz nutzt. Wenn ihr euch auf ein paar vertraute Handgriffe einigt, findet euer Kind auch im Bad der Kita etwas Vertrautes wieder. Eine lockere Hose und ein Satz Wechselkleidung können in die Tasche für die Kita.

Zeigt eurem Kind bei den Großeltern, im Café oder am Spielplatz, wo es Hilfe bekommen kann. Manche Kinder erschrecken sich in fremden Toiletten vor einem lauten Händetrockner oder einer Spülung. Dann könnt ihr kurz erklären, was gleich zu hören ist. Vielleicht möchte euer Kind erst wieder auf dem Flur stehen, wenn ihr spült. Für längere Wege kann eine Windel die passende Wahl sein, bis ihr gemeinsam eine Lösung für unterwegs gefunden habt.

Bei einem ersten Versuch ohne Windel kann ein vertrauter Weg helfen. Auf dem Spielplatz in der Nähe wisst ihr, wo die Toilette ist, und kommt bei Bedarf schnell nach Hause. Für einen längeren Ausflug könnt ihr Wechselwäsche, einen Beutel für nasse Sachen und die Windeln einpacken, die ihr sonst auch benutzt. Vielleicht zeigt sich unterwegs, dass euer Kind bisher lieber zu Hause aufs Töpfchen geht. Das könnt ihr in eure nächste Planung einbeziehen.

Tagsüber und nachts trocken zu werden, sind zwei verschiedene Schritte. Viele Kinder tragen beim Schlafen länger eine Windel. Wenn sie morgens häufig trocken bleibt und euer Kind Lust darauf hat, könnt ihr irgendwann eine Nacht ohne Windel ausprobieren. Ein Matratzenschutz und griffbereite Bettwäsche können diesen Versuch entspannter machen. Euer gewohntes Einschlafritual darf dabei so bleiben, wie es euch guttut.

Auch der Mittagsschlaf kann eine eigene Etappe sein. Wenn euer Kind zu Hause am Nachmittag gern ohne Windel schläft, in der Kita aber noch eine braucht, könnt ihr beide Abläufe vorerst beibehalten. Sprecht darüber, was vor Ort klappt. Für den Abend genügt es, das Töpfchen anzubieten, wenn es zu eurem Ablauf passt.

Ratgeber zum Weiterstöbern

Was kann ein Kind mit 28 Monaten schon?

Ein kurzes „Hose nass“ oder eine Hand, die euch in Richtung Bad zieht, kann schon vieles ausdrücken. Vielleicht versteht euer Kind inzwischen auch zwei kleine Aufgaben hintereinander, wenn es die Situation gut kennt.

Probiert im Alltag aus, wie ihr euch gerade am besten versteht. „Hol den Hocker und stell ihn ans Waschbecken“ kann klappen, wenn euer Kind weiß, wo beides ist. Wenn es bei der ersten Aufgabe stehen bleibt, wartet kurz oder zeigt ihm, wo der Hocker stehen soll. Die US-Gesundheitsbehörde CDC nennt einfache Aufträge in zwei Schritten als Beispiel dafür, was viele Kinder bis 30 Monate verstehen.

Beim Anziehen könnt ihr beobachten, wie euer Kind die Hose festhält und gleichzeitig das Gleichgewicht sucht. Wenn es im Stehen Mühe hat, ein Hosenbein zu treffen, darf es sich hinsetzen. Vielleicht legt es die Hose schon selbst so herum, wie es sie braucht. Mehr Beispiele aus dem dritten Lebensjahr findet ihr in unserem Beitrag zur motorischen Entwicklung ab zwei Jahren.

Habt ihr den Eindruck, dass euer Kind einfache Bitten oft schwer versteht, oder macht ihr euch Sorgen um sein Hören oder Sprechen, erzählt der Kinderarztpraxis von euren Beobachtungen. Konkrete Situationen helfen, etwa wie es beim gemeinsamen Anziehen auf euch reagiert oder wie es sich beim Spielen mitteilt. Was bei einer weiterführenden Abklärung passieren kann, erklärt der Beitrag zur Logopädie bei Kindern.

Vielleicht geht euer Kind morgen wieder mitten aus dem Spiel mit euch Richtung Bad. Wenn es euch gezeigt hat, was es braucht, hat es schon einen Schritt geschafft. Beim nächsten Versuch hat es vielleicht früher gemerkt, wann es losgehen möchte.

Häufige Fragen zum Trockenwerden mit 28 Monaten

Muss ein Kind mit 28 Monaten schon trocken sein? Viele Kinder brauchen mit zwei Jahren und vier Monaten noch eine Windel. Euer Kind kann zuerst lernen, zu merken, wann die Windel nass ist. Später meldet es sich vielleicht schon vorher oder möchte das Töpfchen selbst ausprobieren. Woran erkenne ich, ob mein Kind aufs Töpfchen möchte? Vielleicht zeigt euer Kind auf die Windel, sagt beim Wasserlassen etwas oder schaut euch im Bad zu. Ihr könnt ihm einen kurzen Versuch anbieten und beobachten, ob es sich wohlfühlt und von sich aus wiederkommen möchte. Ist es in Ordnung, wenn mein Kind für den Stuhlgang eine Windel möchte? Ja. Manche Kinder machen schon Pipi ins Töpfchen und fühlen sich für den Stuhlgang mit der Windel wohler. Lasst ihm dafür Zeit. Bei hartem Stuhl, häufiger Verstopfung oder Schmerzen könnt ihr in der Kinderarztpraxis nachfragen. Soll ich mein Kind nachts wecken, damit es trocken wird? Nachts wecken beschleunigt das Trockenwerden laut BIÖG nicht. Ihr könnt die Nachtwindel weiter verwenden und später schauen, ob sie morgens regelmäßig trocken bleibt. Dann lässt sich in Ruhe eine Nacht ohne Windel ausprobieren.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann