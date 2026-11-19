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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Auf halbem Weg bleibt der Arm im Jackenärmel stecken. Du willst kurz helfen, aber dein Kind zieht die Jacke wieder zu sich. Es möchte selbst herausfinden, wie die Hand da durchkommt. Mit 20 Monaten wollen viele Kinder solche Aufgaben selbst übernehmen. Hier lest ihr, was euer Kind beim Selbermachen lernt, wie ihr es bei Frust begleitet und worauf es bei Sprache, Schlaf und Essen ankommt.

Im Beitrag zum 19. Monat steht das Spielen im Mittelpunkt. Vielleicht beobachtet ihr jetzt öfter, dass euer Kind auch bei Dingen mitmachen will, die ihr sonst allein erledigt. Beim Ausräumen der Einkaufstasche gibt es zum Beispiel eine Menge zu entdecken. Alle bisherigen Folgen findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Mit 20 Monaten auf einen Blick Beim Anziehen und Aufräumen möchte euer Kind vielleicht schon selbst einen kleinen Schritt übernehmen.

Zeigen, Laute, einzelne Wörter und erste Wortkombinationen sind verschiedene Wege, euch etwas mitzuteilen.

Wenn ein Spiel enden soll oder etwas nicht klappt, darf euer Kind enttäuscht sein. Ein klarer nächster Schritt hilft ihm beim Wechsel.

Bei Fragen zum Hören, Sprechen oder zur Bewegung könnt ihr euch auch vor der nächsten Vorsorge an eure Kinderarztpraxis wenden.

Was kann ein Baby mit 20 Monaten?

Mit 20 Monaten weiß dein Kind bei vertrauten Abläufen oft schon, was als Nächstes kommt. Vielleicht bringt es dir seine Mütze, sobald du zur Tür gehst, oder holt ein Tuch, wenn Wasser auf dem Tisch steht.

Euer Kind erinnert sich daran, wofür das Tuch da ist, und probiert aus, was es bei euch gesehen hat. Beim Abwischen kann die Pfütze erst einmal größer werden. Ein zweites Tuch reicht meist schon. Dann wischt ihr zusammen weiter und euer Kind sieht, was mit dem Wasser passiert.

Manche Kinder gehen inzwischen sicher durch die Wohnung und versuchen, einen Ball mit dem Fuß anzustoßen. Andere verwenden gerade viel Zeit darauf, etwas mit beiden Händen zu tragen, beim Gehen stehen zu bleiben oder sich auf einen niedrigen Hocker zu setzen. Beim Gehen lernt es auch, sein Tempo zu ändern und sich zu drehen, ohne aus dem Gleichgewicht zu kommen. Legt zum Beispiel einen weichen Ball auf einen freien Weg und schaut, ob dein Kind ihn mitnimmt, wegrollt oder um ihn herumläuft.

Auch die Hände werden geschickter. Dein Kind hält vielleicht einen Becher fest und steckt mit der anderen Hand einen großen Baustein hinein. Oder es lässt sich beim Bilderbuch Zeit und versucht, eine einzelne dicke Seite umzublättern. Ein stabiles Buch aus Pappe, große Bausteine und eine leichte Schüssel reichen für vieles, was Kleinkinder gerade gern ausprobieren.

Anziehen und helfen – was kann euer Kind schon selbst machen?

Beim Anziehen könnt ihr euch die Arbeit teilen. Du hältst die Jacke offen, dein Kind steckt den ersten Arm hinein. So kann es den Teil übernehmen, den es gerade üben möchte.

Beobachtet kurz, wo es hängen bleibt. Ist die Socke zu eng, könnt ihr das Bündchen dehnen und euer Kind den Fuß hineinschieben lassen. Beim Reißverschluss könnt ihr beide Seiten unten zusammenstecken und ihm den kleinen Griff in die Hand geben. Wenn ihr es eilig habt, geht beim Anziehen vielleicht nur eine kleine Sache allein. Dein Kind kann sich zum Beispiel die Mütze aussuchen, während du die Schuhe anziehst.

Beim Wäschelegen kann euer Kind zwei Socken in den Korb legen oder euch nacheinander die Waschlappen reichen. Ein fester Platz für ein paar Lieblingssachen erleichtert auch das Aufräumen mit Kindern. Gebt eurem Kind eine Aufgabe, die es sofort ausprobieren kann. „Leg bitte den roten Ball in den Korb“ ist dafür ein guter Anfang. Bei der nächsten Runde kann dein Kind den Korb vielleicht schon selbst heranschieben.

Dein Kind darf auch wieder Hilfe wollen. Nach einem langen Tag kann das Anziehen zu viel sein, selbst wenn es gestern prima geklappt hat. „Heute ziehe ich dir den Pulli an“ nimmt euch beiden den Druck. Beim nächsten Mal möchte dein Kind vielleicht wieder selbst den Kopf durchstecken.

Du räumst die Einkaufstasche aus, dein Kind stellt eine leichte Packung auf den Tisch. Bei solchen kleinen Aufgaben im Haushalt sieht es sofort, was es geschafft hat. Wenn es danach zurück zu seinen Spielsachen möchte, kannst du den Rest ausräumen.

Wenn ihr Hilfe anbieten möchtet. „Soll ich dir die Socke festhalten?“ So bietest du eine konkrete Hilfe an und dein Kind kann den nächsten Handgriff noch selbst probieren.

Vielleicht teilt euer Kind seine Ideen auch ganz ohne Worte mit. Es stellt den Korb dorthin, wo ihr sonst die Wäsche sortiert, und zieht euch an der Hand mit. Dann könnt ihr kurz zeigen, was heute hineinkommt. Eine Aufgabe gemeinsam anzufangen ist oft einfacher, als sie aus dem anderen Zimmer zu erklären.

Wut mit 20 Monaten bei Frust und beim Aufbrechen

Der Bauklotzturm kippt um, und jetzt soll auch noch aufgeräumt werden. Da kommt schnell eins zum anderen. Für Kleinkinder ist es oft anstrengend, sich mitten in einer Beschäftigung auf etwas Neues einzustellen.

Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr das Spiel kurz zu Ende bringen. „Das Auto fährt noch einmal zur Garage, dann gehen wir essen.“ Das letzte Stück kann dein Kind selbst übernehmen. Beim nächsten Übergang hilft vielleicht ein anderer kleiner Auftrag, etwa den Becher mit an den Tisch zu nehmen. Am besten kündigt ihr an, was gleich tatsächlich passieren wird.

Und manchmal weint dein Kind trotzdem. Dann könnt ihr den Frust kurz benennen und bei der Entscheidung bleiben. „Du wolltest weiterbauen. Das ärgert dich. Jetzt gehen wir essen.“ Manche Kinder lassen sich in den Arm nehmen. Andere möchten erst etwas Platz. Wenn dein Kind Dinge wirft oder haut, räumt harte Gegenstände aus der Reichweite oder stoppt sanft seine Hand. Sobald dein Kind sich beruhigt hat, könnt ihr kurz sagen, was euch wichtig ist. „Wir bauen mit den Steinen. Zum Werfen nehmen wir den weichen Ball.“

Ob draußen eine Jacke nötig ist, entscheidet ihr. Welche von zwei passenden Jacken es wird, kann dein Kind aussuchen. In der Autonomiephase sind solche kleinen Entscheidungen eine Möglichkeit, den eigenen Willen auszuprobieren, während ihr für den Rahmen sorgt.

Hat euer Kind mit 20 Monaten einen Entwicklungsschub? Es kann sein, dass euch in wenigen Tagen mehrere Veränderungen auffallen. Vielleicht versteht es plötzlich, wo seine Schuhe hingehören, und versucht am selben Tag, sich selbst die Hausschuhe anzuziehen. Solche Fortschritte können in jedem Monat sichtbar werden. Auch ein paar wütende Tage allein geben euch keinen verlässlichen Hinweis auf einen Schub.

Wie viel spricht ein Kind mit 20 Monaten?

Mit 20 Monaten kann euer Kind euch auch mit wenigen Worten schon viel erzählen. Es zeigt auf die Tür, hält dir einen Schuh hin oder schaut dich an und sagt „raus“. Manche Kinder verbinden schon zwei Wörter, andere teilen sich vor allem mit einzelnen Wörtern, Lauten und Gesten mit.

Dein Kind sagt „auf“ und reicht dir die Brotdose? Du kannst antworten: „Ich mache deine Dose auf.“ So hört es sein Wort noch einmal und bekommt nebenbei einen ganzen Satz mit. Beim Sprechenlernen im Alltag helfen solche kurzen Gespräche über Dinge, die euer Kind gerade selbst anschaut oder macht. Lasst ihm nach eurer Antwort etwas Zeit. Vielleicht sagt dein Kind noch etwas oder zeigt euch, was in der Dose liegt.

Auch ein eigenes Wort kann etwas bedeuten. Wenn dein kleiner Schatz den Hund zuverlässig „Wau“ nennt, hat er dafür einen Ausdruck gefunden. Du kannst antworten: „Ja, der Hund bellt.“ Beim Bilderbuch funktioniert das genauso. Wenn dein Kind dreimal zur selben Seite blättert, könnt ihr bei dem Bild bleiben. Vielleicht entdeckt ihr diesmal, dass sich unter dem Stuhl noch eine Katze versteckt.

Was tun, wenn euer Kind mit 20 Monaten noch nicht spricht?

Wenn euer Kind mit 20 Monaten noch gar keine Wörter verwendet, sprecht es in der Kinderarztpraxis an. Zählt ruhig auch eigene Wörter mit, wenn dein Kind sie wiederholt für dieselbe Sache benutzt. Beschreibt auch, wie es euch im Alltag etwas zeigt, ob es auf vertraute Geräusche reagiert und was es von einfachen Bitten versteht. So bekommt die Praxis ein genaueres Bild und kann mit euch besprechen, ob zum Beispiel ein Hörtest sinnvoll ist.

Holt euch zeitnah Rat, wenn euer Kind Wörter oder andere Fähigkeiten verliert, die es vorher sicher genutzt hat. Schreibt am besten ein oder zwei Beispiele auf. Dann könnt ihr beim Termin leichter erzählen, was sich im Alltag verändert hat.

Spielideen mit 20 Monaten zum Nachmachen und Sortieren

Deckt euer Kind das Kuscheltier mit einem Waschlappen zu? Im Spiel kann es ausprobieren, was es bei euch gesehen hat. Vielleicht drückt es dir das Tier in den Arm und sucht unterdessen selbst eine Decke für das nächste.

Legt ein paar große, leichte Dinge in einen Korb und stellt eine zweite Schüssel daneben. Lässt dein Kind alles von einem Gefäß ins andere wandern, könnt ihr ihm einen Gegenstand reichen und abwarten, was passiert. Vielleicht will es euch bald etwas zurückgeben oder die volle Schüssel allein tragen. In einer freien Ecke kann es dabei prima ausprobieren, wie viel hineinpasst und wie sich die Schüssel anfühlt, wenn sie voller wird.

In der Nähe anderer Kinder kann euer Kind lange zuschauen und dann mit seiner eigenen Schaufel weiterspielen. Kleinkinder spielen oft nebeneinander und greifen zwischendurch nach denselben Dingen. Will dein Kind seine Schaufel behalten, könnt ihr das aussprechen und dem anderen Kind eine Alternative anbieten. Wenn beide dieselbe Schaufel wollen, bleibt kurz bei ihnen. Ihr könnt anbieten, euch abzuwechseln, oder eine zweite Schaufel holen. Zum Teilenlernen braucht euer Kind noch Zeit.

Draußen könnt ihr mit Kreide eine breite Linie auf den Boden malen. Vielleicht folgt dein Kind dem Strich erst im schnellen Schritt und probiert es später ganz langsam. Bleibt bei Treppen und erhöhten Flächen dicht bei eurem Kind. Wenn es drinnen gern zu den Dingen auf der Kommode will, lohnt sich ein Blick auf die Kindersicherheit in der Wohnung. Ein an der Wand gesichertes Regal und freie Wege am Boden lassen euer Kind mehr ausprobieren, während ihr in der Nähe seid.

Schlaf mit 20 Monaten – wann ist mein Kind abends müde?

Wenn euer Kind abends zur gewohnten Zeit noch hellwach ist, schaut auch auf den Mittagsschlaf. Liegt er später als sonst, wird dein Kind unter Umständen auch abends später müde.

Für Ein- bis Zweijährige empfiehlt die American Academy of Sleep Medicine 11 bis 14 Stunden Schlaf pro Tag. Der Mittagsschlaf zählt mit. Wie sich diese Zeit bei euch verteilt, kann von Tag zu Tag schwanken. Wichtig für euren Alltag ist auch, wie euer Kind tagsüber zurechtkommt. Ist es über längere Zeit sehr müde oder fällt euch nachts beim Atmen etwas auf, besprecht das in der Kinderarztpraxis.

Wenn dein Kind in der Betreuung erst spät einschläft, könnt ihr gemeinsam schauen, wann es dort tatsächlich zur Ruhe kommt. Vielleicht passt an diesen Tagen eine etwas spätere Bettzeit besser. Fällt der Mittagsschlaf aus und dein Kind reibt sich schon vor dem Essen die Augen, könnt ihr den Abend etwas früher ausklingen lassen. Gebt euch ein paar Tage Zeit, bevor ihr beurteilt, ob eine Änderung für euch funktioniert.

Es kann helfen, wenn der Abschluss des Abends vertraut bleibt, auch wenn sich die Uhrzeit verschiebt. Vielleicht sucht sich dein Kind ein Buch aus, ihr schaut zusammen ein oder zwei Seiten an und verabschiedet euch vom Licht. Wenn es nachts aufwacht und nach euch ruft, könnt ihr erst einmal leise zu ihm gehen. Euch hören und sehen zu können, kann ihm helfen, wieder zur Ruhe zu kommen.

Bewegung und Abendrituale

Essen mit 20 Monaten am Familientisch

Euer Kind kann sich beim Essen an kleinen Aufgaben beteiligen. Vielleicht legt es die Serviette hin oder schiebt den Teller zu euch, wenn es noch etwas möchte. Je nach Tag klappt das mit ganz viel Eifer oder mit einem klaren „Nein“.

Bietet erst einmal eine kleine Portion an und lasst euer Kind nachnehmen. Ein Löffel, den es gut halten kann, und ein Teller, der beim Schieben nicht ständig wegrutscht, machen das Selberessen leichter. Wenn dein Kind ein Gericht heute nur anschaut, darf es das. Beim nächsten Mal kann es wieder entscheiden, ob es davon probieren möchte.

Lasst euer Kind beim Essen sitzen und bleibt in der Nähe. Ganze Nüsse oder ungeschnittene Weintrauben können leicht in die Atemwege geraten. Wählt dafür kernlose Weintrauben und schneidet sie der Länge nach in Viertel. Für den Familientisch passen zum Beispiel weiche Zucchini-Kartoffel-Bratlinge, die ihr für euer Kind in gut greifbare Stücke teilen könnt.

Wie ihr euch auf die U7 vorbereiten könnt

Mit 20 Monaten könnt ihr schon nach einem Termin für die U7 schauen. Die reguläre Untersuchung ist im 21. bis 24. Lebensmonat vorgesehen.

Bei dieser Vorsorgeuntersuchung schaut die Praxis unter anderem auf Bewegung, Sprache, Hören und Sehen. Schreibt euch ruhig zwei oder drei Dinge auf, die ihr gern ansprechen möchtet. Vielleicht stolpert dein Kind auffallend oft oder versteht im Gespräch vieles, sagt aber selbst wenig. Auch Beobachtungen aus Krippe oder Tagespflege können helfen, weil euer Kind sich dort in anderen Situationen zeigt. Nehmt das Gelbe Heft und den Impfpass mit.

Wenn euch schon jetzt etwas Sorgen macht, ruft vorher an. Ihr könnt der Praxis kurz beschreiben, was ihr beobachtet habt und seit wann. Dann kann sie euch sagen, ob ein eigener Termin sinnvoll ist oder ob ihr eure Frage bei der U7 in Ruhe besprechen könnt.

Vielleicht steckt die Hand beim nächsten Anziehen schon ein Stück weiter im Ärmel. Lasst eurem Kind Zeit, wenn es gerade passt. Und wenn ihr losmüsst, zieht ihr die Jacke eben gemeinsam an.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann