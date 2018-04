Sicherlich kennt ihr den Begriff der „Helikopter-Eltern“. Aber wusstet ihr, dass es auch „Helikopter-Bodyguards“ gibt? Glaubt ihr nicht? Dann solltet ihr dieses Video in vollen Zügen genießen!

Man stelle sich vor, ein kleiner Mann (um die 3 Jahre) müsste seinen gesamten Tagesablauf an der Seite von zwei Bodyguards absolvieren. Im Fall von Prinz George, dem süßen Knirps von Prinz William und Herzogin Kate, kann man diesen für uns abstrakten Gedanken sicherlich gut nachvollziehen. Echte Sicherheitsbedenken sind im britischen Königshaus mitunter an der Tagesordnung. Aber selbst dort würden die Sicherheitskräfte im Rahmen ihrer Befugnisse ganz sicher – ein wenig – unauffälliger ihren Tageslohn bestreiten.

Eines ist sicher: Dieser Clip ist pure RealLife Comedy – also vollkommen überzogen. Trotzdem wird das eine (oder andere) Elternpaar schmunzelnd über sich selbst kichern müssen. Denn die Versuchung seinen kleinen Schatz in Watte zu packen, ist in manchen Situationen (speziell auf dem Spielplatz) einfach zu verlockend …





Aber vor allen Dingen ist dieses Video eines – Urkomisch! 🙂