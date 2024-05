Teile diesen Beitrag Messenger Pinterest WhatsApp Share



Über uns Deutsche sagt man, dass wir nur ungerne altbewährtes aufgeben, wenn wir das Gefühl haben, dass die Dinge doch gut laufen. Manchmal ist diese Eigenschaft sicherlich auch heute noch von Vorteil. Aber an vielen Punkten stehen wir uns damit selber im Weg. So zu Beispiel bei der Stromrechnung. Da zahlen wir als Land nämlich in diesem Jahr eine schier unfassbare Summe zu viel.

Das Vergleichsportal Verivox hat eine Analyse durchgeführt, die den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorliegt. Beinahe 25 Prozent aller deutschen Haushalte bezieht offenbar ihren Strom weiterhin über den jeweils örtlichen Grundversorger. Ein zwiespältiger Luxus, denn Grundversorgungstarife sind laut “Verivox” die mit Abstand teuerste Tarifgruppe.

Diese knapp 10 Millionen Haushalte zahlen gemeinsam eine unglaubliche Summe von (Achtung) 5,5 Milliarden Euro zu viel für ihre Stromrechnungen. Durch den Wechsel vom Grundversorger zu einem alternativen Stromanbieter, oder durch einen Tarifwechsel beim aktuellen Anbieter, würden diese Haushalte ihre jeweiligen Stromkosten spürbar (teilweise drastisch) verringern.

💡 Als Vergleichsportal hat Verivox einen guten Einblick in das Verbraucherverhalten auf dem deutschen Strommarkt. Als Vermittler von alternativen Tarifen, erhält das Unternehmen üblicherweise eine Provision vom erwählten Stromanbieter.

Wenn ihr in ein Haus oder in eine Wohnung zieht, oder sogar in ein selbstgebautes Eigenheim, müsst ihr euch aktiv um einen Stromtarif bemühen. Tut ihr das nicht, fallt ihr automatisch in das Hoheitsgebiet des örtlichen Grundversorgers. Diese Grundversorgertarife haben zwar den Vorteil, dass ihr sie monatlich kündigen könnt, sind aber das Teuerste, was ihr euch auf dem Strommarkt anlachen könnt.

Wenn also auch ihr möglicherweise noch in den “Fängen” eures Grundversorgers steckengeblieben seid, und im Laufe des kommenden Abrechnungszeitraums um 550 Euro einsparen möchtet, dann scheut euch nicht, einfach mal bei verschiedenen Stromanbietern über den Tellerrand zu schnuppern. Es kann sich lohnen.