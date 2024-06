Teile diesen Beitrag Messenger Pinterest WhatsApp Share



Weil es einen Verdacht auf den Befall durch Salmonellen gibt, wird eine italienische Salami bei REWE zurückgerufen. Der Verzehr könnte ernsthafte gesundheitliche Folgen haben.

Der ausgegebene Rückruf einer italienischen Salami der REWE Eigenmarke “Rewe Feine Welt”, gilt bundesweit. Betroffen ist das Produkt Salame Felino. Verkauft wurde sie in einer 80-Gramm-Packung. Ob ihr eine der zurückgerufenen Packungen im Kühlschrank haben könntet, erkennt ihr am Mindesthaltbarkeitsdatum. Der Rückruf gilt für Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 14.07.2024 bis einschließlich zum 21.07.2024. Also sind auch alle Daten betroffen, die zwischen dem 14.07. und 21.07. liegen.

Der Fund von Salmonellen habe sich bei einer routinemäßigen Prüfung des Produkts gezeigt. Darüber informierte die Gabel Vertriebsgesellschaft aus dem westfälischen Lünen.

Was macht Salmonellen so unangenehm?

Für gesunde Menschen, mit einem fitten Immunsystem, sind Salmonellen zwar nicht lebensbedrohlich, allerdings extrem unangenehm. Eine Infektion zeigt sich relativ schnell durch das Auftreten von Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen (und gelegentlich) leichten bis mäßigem Fieber.

Nicht unterschätzen sollte man allerdings eine Salmonellen-Infektion bei Säuglingen, Kleinkindern, älteren Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Für diese Menschen ist der Salami-Rückruf eine besonders ernsthafte Angelegenheit. Denn in solche Fällen ist davon auszugehen, dass eine Infektion mit Salmonellen, potenziell wesentlich schwerere Krankheitsverläufe zeigen kann.

Solltet ihr eine vom Rückruf betroffene Salami-Packung gekauft haben, dürft ihr sie (auch ohne die Vorlage eines Kassenbons) in eurem REWE-Markt zurückgeben. Der Kaufpreis wird euch ganz unkompliziert erstattet.

Hygienehinweis:

💡 Falls ihr eine betroffene Packung bereits geöffnet habt, ist es wichtig zu wissen, dass sich Salmonellen nicht mit Wasser und Seife abwaschen lassen. Dazu bedürfte es einer Temperatur von mindestens 70 Grad Celsius (über eine Zeit von 10 Minuten). Das wäre also keine Option. Es gibt allerdings handelsübliche Desinfektionsmittel, mit denen man Salmonellen abtöten kann.