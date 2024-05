Teile diesen Beitrag Messenger Pinterest WhatsApp Share



Rheda-Wiedenbrück, 13.05.2024: Die Firma Paul Daut GmbH & Co. KG, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes Tiefkühl-Knusper-Dinos zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Metallsplitter im Produkt befinden.

Betroffen ist das Tiefkühlprodukt “GUT&GÜNSTIG Knusper Dinos” in einer 400 Gramm Packung. Ihr erkennt die vom Rückruf betroffenen Packungen am Mindesthaltbarkeitsdatum. Das wäre der 03.04.2025.

Laut Rückruf können sich in einzelnen Dino-Schnitzeln Fremdkörper aus Metall befinden. Daher bitten wir euch, kein Risiko einzugehen, und die Packungen in keinem Fall mehr verwenden. Bitte geht nicht nach Zubereitung auf die Suche nach eventuellen Metallsplittern. Solche Fremdkörper können enorm klein sein – und schlichtweg übersehen werden. Auch kleinste Metallsplitter können im Körper enormen Schaden verursachen.

Weitere Artikel und Mindesthaltbarkeitsdaten, sind laut Hersteller nicht betroffen. Die Knusper-Dinos wurden in erster Linie bei EDEKA und Marktkauf zum Kauf angeboten. Vereinzelt wohl aber auch bei anderen Handelsunternehmen. Also bitte generell das Datum des Rückrufs mit der Verpackung abgleichen. Auch wenn ihr es in einem anderen Geschäft gekauft habt.

Folgende Bundesländer sind zur Vorsicht aufgerufen: Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Hessen, Teile von Thüringen und Nordrhein-Westfalen.

Mittlerweile sind die betroffenen Knusper-Dinos bereits durch den Handel aus den Regalen genommen worden. Es besteht also nicht mehr die Gefahr, dass ihr jetzt noch verunreinigte Ware kaufen könntet.

Falls ihr eine Packung mit dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben solltet, bekommt ihr den Kaufpreis in den Geschäften erstattet. Auch ohne Vorlage eines Kassenbons.