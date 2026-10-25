Schulreife fördern: 15 spielerische Ideen für den Alltag

Der Schulstart rückt näher, und vielleicht fragt ihr euch, wie ihr euer Kind gut darauf vorbereiten könnt. Vieles kann es im vertrauten Familienalltag ausprobieren: beim Erzählen, Spielen, Anziehen oder gemeinsamen Tischdecken. Hier findet ihr 15 spielerische Ideen für Vorschulkinder und vier kostenlose Vorlagen zum Ausdrucken. Ihr könnt auswählen, was zu eurem Kind passt.
Vielleicht beschäftigt euch die Frage auch nach der Schuleingangsuntersuchung. Falls dort eine bestimmte Unterstützung empfohlen wurde, lasst euch erklären, was im Alltag hilfreich sein kann. Die folgenden Anregungen geben euch Möglichkeiten zum gemeinsamen Ausprobieren; sie ersetzen keine individuell vereinbarte Förderung.
Auf einen Blick
- Euer Kind muss vor der Einschulung noch nicht lesen, schreiben oder rechnen können. Wenn es sich dafür interessiert, dürft ihr seine Fragen aufgreifen.
- Die Ideen lassen sich leichter oder anspruchsvoller gestalten. Ein einzelnes Spiel sagt nichts darüber aus, ob ein Kind bereit für die Schule ist.
- Die vier PDF-Vorlagen sind freiwillige Spielangebote. Alle Spiele funktionieren auch ohne Drucker.
- Freies Spielen, Erholung und gemeinsame Zeit dürfen ihren eigenen Platz behalten.
Was bedeutet Schulreife eigentlich?
Mit Schulreife meinen viele Eltern die Frage, ob ihr Kind mit dem neuen Schulalltag zurechtkommen kann. Fachlich wird häufig von Schulfähigkeit oder Schulbereitschaft gesprochen.
Dabei geht es um unterschiedliche Bereiche: sich verständigen, mit anderen zusammen sein, Dinge ausprobieren, Bewegungen koordinieren oder sich einer Beschäftigung zuwenden. Diese Fähigkeiten entwickeln sich nicht bei allen Kindern gleichzeitig und auch nicht überall auf dieselbe Weise.
Zum Schulstart gehört außerdem, wie Kita, Familie und Schule den Übergang begleiten. Ein Kind, das Unterstützung beim Sprechen, bei Bewegungen oder beim Umgang mit vielen Eindrücken braucht, benötigt passende Bedingungen. Das ist keine Aufgabe, die Eltern allein lösen müssen.
Schulfähigkeit lässt sich nicht an einer einzelnen Fertigkeit ablesen. Ob ein Kind eine Schleife bindet, lange still sitzt oder ein Bild genau ausmalt, sagt allein wenig darüber aus, wie es im Schulalltag zurechtkommen wird und welche Begleitung es braucht.
So wählt ihr passende Spielideen aus
Nehmt euch eine Idee heraus, die euer Kind gerade anspricht. Ihr müsst weder alle Spiele ausprobieren noch einen täglichen Übungsplan daraus machen.
Ein Dinosaurierfan kann Bildergeschichten über Dinos erfinden, ein Kind mit Freude an Fahrzeugen eine Garage bauen. Wenn ein Spiel nicht ankommt, dürft ihr es verändern oder wieder weglegen. Auch Bewegung beim Erzählen und Antworten durch Zeigen können dazugehören.
Für den Anfang genügt:
- Wenige Materialien bereitlegen und den ersten Schritt gemeinsam ausprobieren.
- Zeit zum Überlegen lassen und bei Bedarf etwas vormachen.
- Aufhören oder pausieren, wenn euer Kind müde wird, sich ärgert oder etwas anderes braucht.
Die Spielvorlagen sind als Karten gestaltet. Erwachsene können das Ausschneiden übernehmen; es ist keine zusätzliche Aufgabe für euer Kind. Geschichten-, Merk- und Gefühlskarten bleiben auch in Schwarz-Weiß gut erkennbar. Bei den Sortierkarten könnt ihr dann die Formen statt der Farben nutzen.
Sprache, Erzählen und Zuhören spielerisch aufgreifen
Geschichten und kleine Wortspiele bieten viele Gelegenheiten, eigene Gedanken mitzuteilen. Dabei darf euer Kind mitbestimmen, was es erzählen möchte.
1. Aus Bildern eine Geschichte erfinden
Legt zwei oder drei Bilder hin, etwa eine Katze, einen Rucksack und eine Regenwolke. Überlegt gemeinsam: Was könnte die Katze vorhaben? Ihr beginnt mit einem Satz, euer Kind ergänzt eine Idee. Daraus kann eine winzige Geschichte oder ein längeres Abenteuer werden. Dabei lassen sich Wörter finden und Ereignisse miteinander verbinden.
Einfacher starten: Ein Bild reicht. Euer Kind darf darauf zeigen oder die Geschichte mit einer Spielfigur vormachen, während ihr erzählt. Ohne Ausdruck nehmt ihr ein Bilderbuch oder Gegenstände aus der Wohnung. Wie daraus ein kleines Stück wird, zeigt unser Ratgeber zum Theaterspielen mit Kindern.
Spielvorlage zum Ausdrucken: Geschichtenkarten herunterladen (PDF, eine A4-Seite). Sechs Motive mit Spielanleitung und einer leichteren Variante. Die Reihenfolge und die Geschichte bestimmt ihr selbst.
2. Beim Vorlesen gemeinsam überlegen
Sucht ein Bilderbuch aus, das euer Kind mag. An einer spannenden Stelle könnt ihr fragen: „Was könnte jetzt passieren?“ Oder ihr schaut, was eine Nebenfigur auf dem Bild macht. Lasst eurem Kind Zeit, zu erzählen oder selbst etwas zu fragen. Wenn es lieber zuhört, könnt ihr einfach weiterlesen.
Einfacher starten: Beschreibt selbst, was euch auffällt, und wartet ab, ob euer Kind etwas ergänzen möchte. Weitere Anregungen findet ihr in unseren Tipps zum gemeinsamen Vorlesen.
3. Mit Reimen und Rhythmen spielen
Probiert beim Anziehen oder unterwegs ein kleines Quatschspiel: Was reimt sich auf Haus? Maus, raus – oder ein erfundenes Wort? Ihr könnt auch einen Namen klatschen und hören, wie er klingt. So richtet ihr die Aufmerksamkeit auf Sprache und Klänge, ohne Buchstaben abzufragen.
Einfacher starten: Nehmt einen vertrauten Kinderreim und lasst das letzte Wort offen. Euer Kind kann mitsprechen, klatschen oder nur zuhören. Unser Beitrag über Musik im Familienalltag bietet weitere Ideen.
Aufmerksamkeit und Erinnern im Spiel ausprobieren
Wie lange ein Kind bei einer Sache bleibt, hängt auch von Interesse, Umgebung und Tagesform ab. Die folgenden Spiele brauchen keine Stoppuhr und keinen Vergleich mit anderen Kindern.
4. Gemeinsam entdecken: Was fehlt?
Legt drei vertraute Gegenstände oder Bildkarten auf den Tisch und schaut sie euch an. Euer Kind schaut kurz weg, während ihr eines der Dinge entfernt. Was fehlt jetzt? Anschließend tauscht ihr die Rollen. Das Spiel bietet Anlass, genau hinzuschauen und sich eine kleine Auswahl zu merken.
Einfacher starten: Beginnt mit zwei Dingen. Wenn Benennen schwerfällt, legt die entfernte Karte neben eine unbenutzte und lasst euer Kind auf das gesuchte Bild zeigen. Ohne Ausdruck eignen sich etwa ein großer Löffel, eine Tasse und ein Spielzeugauto.
Spielvorlage zum Ausdrucken: Was-fehlt-Karten herunterladen (PDF, eine A4-Seite). Sechs unterschiedliche Bilder. Für den Einstieg braucht ihr nur zwei oder drei davon; ein Ausdruck genügt.
5. Als Geräuschedetektive unterwegs sein
Haltet auf einem Spaziergang oder zu Hause kurz inne. Was hört ihr gerade: Wasser, einen Vogel oder Schritte? Ihr könnt auch hinter eurem Rücken Papier rascheln lassen und gemeinsam überlegen, was das Geräusch macht. Dabei bekommt genaues Zuhören einen spielerischen Anlass.
Einfacher starten: Zeigt zwei mögliche Gegenstände und macht mit einem davon ein leises Geräusch. Euer Kind darf darauf zeigen. Augen schließen oder unerwartet laute Töne gehören nicht dazu; wählt Geräusche, die sich angenehm anfühlen.
6. Einen kleinen Auftrag merken
Bezieht euer Kind in einen echten Alltagsschritt ein: „Bringst du bitte die Servietten zum Tisch?“ Wenn das gut passt, könnt ihr später zwei Dinge nennen. Ihr könnt auch gemeinsam einen kleinen Bildzettel malen. So übt euer Kind, sich zu merken, was als Nächstes zu tun ist.
Einfacher starten: Geht mit und sucht zusammen. Zeigt auf den Gegenstand oder nennt nur einen Schritt. Eine vergessene Bitte ist kein Beweis für fehlende Aufmerksamkeit oder mangelnde Schulbereitschaft.
Hände und Körper auf unterschiedliche Weise bewegen
Beim Kneten, Gestalten und Bewegen kann euer Kind ausprobieren, was es mit Händen und Körper alles machen kann. Ihr könnt die Spiele so verändern, dass es gut mitmachen kann.
7. Eine kleine Knetbäckerei eröffnen
Aus Knete entstehen Brötchen, Schlangen oder Fantasiekekse. Euer Kind kann drücken, rollen und Stücke teilen; ihr bestellt vielleicht ein besonders langes Knetbrot. Dabei werden Hände und Finger auf verschiedene Weise eingesetzt. Das Ergebnis muss weder gleichmäßig noch einem echten Gebäck ähnlich sein.
Einfacher starten: Beginnt mit einem großen weichen Stück und drückt gemeinsam eine flache Form. Wenn euer Kind Knete unangenehm findet, könnt ihr stattdessen mit großen Papierstücken gestalten.
8. Eine Schnipselcollage gestalten
Sammelt Papierreste und reißt daraus Streifen oder kleine Stücke. Auf einem Blatt können sie zu einem Tier, einer Landschaft oder einem ganz freien Bild werden. Wer möchte, nutzt eine geeignete Kinderschere unter Begleitung. Reißen und Kleben sind genauso willkommen.
Einfacher starten: Ihr bereitet große Stücke vor; euer Kind wählt sie aus und entscheidet, wohin sie kommen. Mehr zur Materialauswahl findet ihr im Beitrag über Basteln und Gestalten zu Hause.
9. Einen eigenen Bewegungsparcours erfinden
Ein Klebebandstreifen wird zur Linie, um die man herumgeht, und ein Kissen zur Insel. Überlegt gemeinsam, wie ihr euren Weg bewältigen möchtet: langsam, seitwärts oder mit kleinen Schritten. Nutzt einen freien, rutschfesten Bereich und bleibt bei Hindernissen am Boden. Dabei könnt ihr Bewegungen planen und verändern.
Einfacher starten: Eine kurze Linie reicht. Wer den Weg im Sitzen spielen möchte, lässt eine Figur mit der Hand darüberwandern oder bewegt einen Ball zu einem nahen Ziel. Ihr könnt Handlungen anpassen, statt eine bestimmte Bewegung zu verlangen. Weitere Anregungen findet ihr in unseren Ideen für einen Hindernisparcours zu Hause.
Passt Material und Begleitung an euer Kind an. Verwendet große, gut greifbare Teile, wenn kleine Dinge schwierig sind oder noch in den Mund genommen werden. Bei Schere und Bewegungsspielen bleibt ihr dabei und helft so viel wie nötig.
Mengen, Formen und Unterschiede im Alltag entdecken
Beim Verteilen und Ordnen begegnen euch mathematische Fragen ganz nebenbei: Was passt zusammen, was ist mehr und was fehlt noch?
10. Für jeden Platz etwas bereitlegen
Beim Tischdecken bekommt jeder Platz eine Serviette oder einen Löffel. Reicht die Menge, oder fehlt noch etwas? Ihr könnt gemeinsam zuordnen und bei Interesse zählen. Das Kind erlebt dabei, was „für jeden eins“ bedeutet. Zahlen aufschreiben oder Rechenaufgaben lösen ist dafür nicht nötig.
Einfacher starten: Deckt zunächst nur zwei Plätze und legt die Dinge zusammen hin. Beim gemeinsamen Vorbereiten in der Küche finden sich weitere kleine Aufgaben; Hitze und scharfe Werkzeuge übernehmen Erwachsene.
11. Eine eigene Sortierregel finden
Legt Bausteine, große Fundstücke oder unsere Sortierkarten bereit. Was gehört für euer Kind zusammen? Vielleicht entstehen Gruppen nach Form, Farbe oder einer ganz eigenen Idee. Lasst euch zeigen, wie es sortiert hat. Ordnen, Vergleichen und Begründen stehen hier im Mittelpunkt.
Einfacher starten: Nehmt vier Karten mit zwei unterschiedlichen Formen und legt je ein Beispiel vor. Ohne Ausdruck könnt ihr etwa große Bausteine ordnen. Im Schwarz-Weiß-Ausdruck sortiert ihr die Karten nach ihren Formen.
Spielvorlage zum Ausdrucken: Sortierkarten herunterladen (PDF, eine A4-Seite). Zwölf Karten mit Kreisen, Dreiecken und Vierecken in vier Farben. Euer Kind kann die Formen zusammenlegen, auch wenn es ihre Namen noch nicht kennt.
Selbstständigkeit in kleinen Schritten begleiten
Selbstständigkeit kann heißen, einen Teil selbst zu übernehmen und für einen anderen Hilfe zu holen. Euer Kind muss dafür nicht alles allein schaffen.
12. Beim Anziehen einen Schritt übernehmen
Wählt einen überschaubaren Teil aus: die Jacke holen, den Arm in den Ärmel stecken oder den Klettverschluss schließen. Lasst euer Kind ausprobieren und helft dort, wo es noch Unterstützung braucht. So lässt sich eine alltägliche Handlung gemeinsam aufteilen, ohne dass der ganze Ablauf auf einmal gelingen muss.
Einfacher starten: Ihr bereitet den Schritt vor, etwa indem ihr die Jacke aufhaltet. Der Beitrag zum Weg zur Selbstständigkeit greift dieses Alltagsthema weiter auf. Unterstützung bleibt dabei erlaubt.
13. Einen Rucksack gemeinsam packen
Plant einen echten kleinen Ausflug. Was wollt ihr mitnehmen? Legt zum Beispiel Trinkflasche, Taschentücher und ein Kuscheltier bereit. Euer Kind entscheidet mit und packt ein. Ihr könnt eine kleine Bildliste malen und gemeinsam nachschauen, was schon im Rucksack liegt. Das macht eine Abfolge sichtbar.
Einfacher starten: Euer Kind wählt einen Gegenstand aus, und ihr übernehmt den Rest. Bleibt bei einem kleinen, leichten Gepäckstück. Die gemeinsame Vorbereitung soll den Ausflug erleichtern.
Über Gefühle sprechen und gemeinsam etwas schaffen
Freude, Ärger und Enttäuschung gehören zum Alltag. Kinder dürfen dabei Begleitung brauchen und Wege finden, sich mitzuteilen.
14. Mit Gefühlskarten ins Gespräch kommen
Sucht eine Karte aus und überlegt: Was könnte die Figur erlebt haben? Vielleicht ist ihr Turm umgefallen oder sie freut sich auf Besuch. Fragt anschließend, was ihr jetzt guttun könnte. So könnt ihr Wörter und Ideen für Gefühle sammeln, ohne eine persönliche Situation eures Kindes abzufragen.
Einfacher starten: Ihr erzählt zuerst von einer erfundenen Figur. Euer Kind darf zeigen, zuhören oder passen. Ohne Ausdruck schaut ihr gemeinsam eine Figur im Bilderbuch an. Aus einem Gesicht lässt sich nicht sicher ablesen, wie sich jemand fühlt; mehrere Deutungen sind möglich.
Spielvorlage zum Ausdrucken: Gefühlskarten herunterladen (PDF, eine A4-Seite). Sechs Gesichter als Gesprächsanlass. Die Wörter unter den Bildern sind Vorschläge und keine Antworten, die euer Kind erraten muss.
15. Zusammen einen Bauplan entwickeln
Baut mit großen Bausteinen eine Garage oder eine Höhle für ein Stofftier. Besprecht, wer was machen möchte, und probiert eure Ideen aus. Fällt etwas um oder habt ihr unterschiedliche Wünsche, könnt ihr zusammen nach einer Lösung suchen. Dabei entstehen echte Anlässe zum Absprechen, Helfen und Weiterprobieren.
Einfacher starten: Ihr baut zu zweit und wählt ein kleines gemeinsames Ziel. Bei Ärger dürft ihr unterbrechen und erst einmal beim Beruhigen helfen. Enttäuschungen müssen nicht absichtlich herbeigeführt werden, um damit umgehen zu lernen.
Ein möglicher Satz für einen schwierigen Moment: „Du wolltest, dass der Turm stehen bleibt. Das ist gerade ärgerlich. Möchtest du erst eine Pause oder sollen wir zusammen schauen, wie er stabiler wird?“
Was hilft, wenn euer Kind keine Lust auf die Spiele hat?
Eine abgelehnte Spielidee braucht keine Bewertung. Vielleicht passt gerade etwas anderes besser: Bewegung, Ruhe, ein vertrautes Spiel oder Nähe.
Schaut, ob ihr etwas verändern könnt: weniger Karten, eine ruhigere Umgebung, größere Gegenstände oder gemeinsam statt abwechselnd spielen. Manchmal hilft es, eine neue Idee zunächst nur selbst auszuprobieren und dem Kind die Entscheidung zum Mitmachen zu lassen.
Manche Kinder freuen sich auf die Schule und sind zugleich unsicher, was sich verändern wird. Unser Beitrag zur Wackelzahnpubertät und den großen Gefühlen rund um den Schulstart greift diese Veränderungen auf. Nicht jede Unlust und nicht jeder Ärger hängt allerdings mit dieser Phase zusammen.
Wann ist zusätzliche Unterstützung sinnvoll?
Wenn ihr Fragen zur Entwicklung habt oder etwas den Alltag eures Kindes wiederholt erschwert, könnt ihr euch gemeinsam mit Fachleuten anschauen, was es braucht.
Beschreibt der Kita oder Kinderarztpraxis konkrete Beobachtungen: Was gelingt gut? In welchen Situationen wird es schwierig? Was hilft bereits? Diese Beispiele helfen, die Situation eures Kindes zu verstehen. Bei Fragen zum Übergang könnt ihr auch die zukünftige Schule einbeziehen und notwendige Unterstützung besprechen.
Je nach Bedarf können weitere Beratung oder Angebote der Frühförderung infrage kommen. Welche Hilfe passt und wie ihr Zugang bekommt, klärt ihr mit den zuständigen Fachstellen. Die Spielideen können gemeinsame Zeit bereichern; eine vereinbarte Behandlung oder Förderung wird dadurch nicht ersetzt.
Ihr könnt euer Kind mit Neugier begleiten, ihm etwas zutrauen und zugleich Hilfe anbieten. Ein guter nächster Schritt darf klein sein: eine Geschichte, ein selbst gewählter Handgriff oder ein Spiel, das euch beiden Freude macht.
Häufige Fragen zur spielerischen Schulvorbereitung
Quellen und weiterführende Informationen
- BIÖG: Spielend fit für die Schule
- BIÖG: Spielen als Entwicklungsförderung und Raum für freies Spiel
- IFP-Familienhandbuch: Schulreife, Schulfähigkeit und gemeinsame Gestaltung des Übergangs
- BiSS: Dialogisches Lesen – gemeinsam Bilder betrachten und erzählen
- Stiftung Kinder forschen: mathematische Lerngelegenheiten im Alltag
- BIÖG: Kinder im Umgang mit Gefühlen begleiten
- BIÖG: Mehrsprachigkeit im Familienalltag unterstützen
Quellen zuletzt geprüft am 25. Oktober 2026. Die Spielvorlagen wurden von der Redaktion als Anregungen für den Familienalltag gestaltet.
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