Lernen lernen: Welche Lernmethode passt zu eurem Kind?

Euer Kind hat gelernt – und beim Abfragen ist plötzlich vieles wieder weg. Oder es sitzt vor den Aufgaben und weiß nicht, womit es anfangen soll. In solchen Momenten hilft ein „Du musst dich mehr anstrengen“ wenig. Wir zeigen euch, wie ihr passende Lernmethoden für euer Kind findet, den Stoff in kleine Portionen aufteilt und ihm nach und nach mehr selbst überlassen könnt.
Vielleicht fragt ihr euch auch, warum das gemeinsame Lernen so schnell für beide Seiten anstrengend wird. Ihr möchtet bei den Hausaufgaben helfen, euer Kind möchte endlich fertig sein – und trotzdem kommt ihr nicht recht weiter. Ein guter Anfang ist, gemeinsam auf die Aufgabe zu schauen: Was genau ist gerade schwierig? Fehlt eine Erklärung, ist der Stoff zu viel oder braucht euer Kind Hilfe beim Anfangen?
Welcher Lerntyp ist mein Kind?
Manche Kinder lassen sich gern etwas erklären, andere wollen es lieber selbst ausprobieren. Diese Vorlieben könnt ihr aufgreifen. Ein fester Lerntyp lässt sich daraus aber nicht zuverlässig bestimmen.
Vielleicht habt ihr schon einmal gelesen, dass ein Kind besonders gut über das Hören, Sehen oder Anfassen lernt. Häufig tauchen dabei vier Begriffe auf:
- Visuell: Ein Kind lernt mit Bildern, Texten oder Zeichnungen.
- Auditiv: Es hört sich etwas an, etwa eine Erklärung.
- Haptisch oder motorisch: Es beschäftigt sich mit dem Stoff, indem es etwas anfasst oder praktisch ausprobiert.
- Kommunikativ: Es spricht über das Thema, stellt Fragen oder erklärt jemand anderem etwas.
All das können sinnvolle Wege sein, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Die Behauptung dahinter geht aber weiter: Man müsse nur den Lerntyp eines Kindes kennen und den Stoff passend anbieten, dann lerne es besser. Dafür gibt es keine ausreichend verlässlichen wissenschaftlichen Belege.
Euer Kind kann gern zuhören und beim Rechnen trotzdem eine Zeichnung brauchen. Und wer begeistert mit Bildern arbeitet, kann beim Vokabellernen von einer kleinen mündlichen Abfrage profitieren. Welche Hilfe passt, hängt auch davon ab, was gerade gelernt wird.
Nehmt die Vorlieben eures Kindes ernst und lasst verschiedene Wege offen. Probiert gemeinsam aus, welche Methode ihm bei der jeweiligen Aufgabe hilft.
Welche Lernmethode passt zur Aufgabe?
Eine Vokabel behalten, eine Rechnung verstehen und einen Text zusammenfassen sind unterschiedliche Aufgaben. Deshalb lohnt es sich, die Lernmethode danach auszuwählen, was euer Kind am Ende können soll.
Ihr braucht dafür keine große Sammlung an Lerntricks. Sucht euch zunächst eine Methode aus und zeigt eurem Kind, wie es damit arbeiten kann. Hier sind einige Möglichkeiten für den Alltag:
Vokabeln: erst erinnern, dann nachschauen
Beim Lesen einer Vokabelliste kann ein Wort schon vertraut wirken. Ob euer Kind es selbst weiß, merkt ihr eher, wenn die Antwort verdeckt ist. Schreibt zum Beispiel das deutsche Wort auf die Vorderseite einer Karte und die englische Übersetzung auf die Rückseite. Euer Kind nennt die Übersetzung und dreht die Karte anschließend um.
Was noch nicht stimmt, schaut ihr euch gemeinsam an. Wenn die Antwort gar nicht einfällt, gebt einen Hinweis oder schaut euch das Wort noch einmal zusammen an. Später könnt ihr es erneut versuchen. Die kleine Abfrage ist eine Übung und bekommt keine Note. Dieses Erinnern mit anschließender Rückmeldung ist gut untersucht – auch bei Grundschulkindern.
Texte: mit eigenen Worten erzählen
Lest einen kurzen Abschnitt und sprecht anschließend darüber. Worum ging es? Was war wichtig? Euer Kind muss den Text dabei nicht Wort für Wort wiedergeben. Es versucht, das Gelesene mit eigenen Worten zu erklären. Danach könnt ihr gemeinsam nachschauen, ob es etwas übersehen oder anders verstanden hat.
Wenn das noch schwerfällt, macht es an einem Abschnitt vor. Zeigt, welche Gedanken ihr wichtig findet und wie ihr daraus eine kurze Zusammenfassung macht. Auch eine Frage zum Inhalt kann weiterhelfen, etwa warum eine Figur etwas getan hat.
Mathe: einen Rechenweg gemeinsam anschauen
Wenn euer Kind bei einer Rechnung nicht weiterweiß, schaut euch eine bereits gelöste Aufgabe aus dem Unterricht an. Besprecht die Schritte: Was wurde hier gemacht und warum? Anschließend versucht euer Kind eine ähnliche Aufgabe selbst. So könnt ihr auch sehen, an welcher Stelle noch eine Erklärung fehlt, oder warum es hier jetzt leicht anders ist, als bei der Aufgabe aus dem Unterricht.
Manchmal lässt sich eine Rechnung mit einer Zeichnung oder mit Material aus dem Unterricht verständlicher machen. Verbindet beides miteinander: Was zeigt das Bild und wo findet sich das in der Rechnung wieder?
Sachthemen: eine Skizze zu Hilfe nehmen
Beim Wasserkreislauf könnte euer Kind zum Beispiel Sonne, Wasser und Wolken zeichnen und mit Pfeilen verbinden. Anschließend erklärt es euch, was auf dem Bild passiert. Es kommt dabei auf den Zusammenhang an. Die Zeichnung darf ganz einfach sein.
Fragt bei Bedarf nach: „Wie kommt das Wasser wieder nach unten?“ So merkt ihr gemeinsam, was schon verstanden wurde und was ihr noch einmal nachlesen möchtet. Eine Zeichnung und die passende Erklärung können sich beim Lernen ergänzen.
Portionenlernen: Der nächste Schritt darf klein sein
Ein ganzer Stapel Aufgaben kann erst einmal (verständlicherweise) ziemlich viel wirken. Teilt ihn gemeinsam so auf, dass euer Kind weiß, womit es anfangen kann und wann die nächste Pause kommt.
„Du musst noch Sachkunde lernen“ lässt vieles offen. Schaut lieber gemeinsam, was ansteht. Geht es zum Beispiel um den Winterschlaf, könnte die erste Portion daraus bestehen, einen kurzen Abschnitt über den Igel zu lesen und die unbekannten Wörter zu klären.
So könnte eine kleine Lernportion aussehen:
- Einen überschaubaren Abschnitt lesen.
- Besprechen, was darin noch unklar ist.
- Mit eigenen Worten erzählen, was der Igel im Winter macht.
- Danach eine Pause machen.
Auch bei Wochenaufgaben könnt ihr erst einmal gemeinsam sortieren: Was muss bis wann fertig sein? Welche Teile passen auf die einzelnen Tage? Hakt Erledigtes ab, wenn das eurem Kind hilft, den Überblick zu behalten. Weitere Anregungen dazu findet ihr in unseren Tipps für den Lernalltag.
Gelerntes an mehreren Tagen wiederholen
Zum Portionenlernen gehört auch, bereits Gelerntes später noch einmal aufzugreifen. Gerade bei Vokabeln und Fakten hilft es dem längerfristigen Behalten, wenn das Üben auf mehrere Gelegenheiten verteilt wird. Alles an einem Nachmittag durchzugehen und danach wegzulegen, ist dafür weniger günstig.
Bei den Vokabeln könnt ihr so vorgehen: Heute übt euer Kind eine kleine Auswahl und prüft seine Antworten. An einem folgenden Tag versucht es die Wörter erneut, bevor es nachschaut. Die unsicheren Wörter schaut ihr euch noch einmal an und greift sie später wieder auf.
Wie viele Wörter ihr nehmt und welche Abstände passen, richtet sich nach dem Stoff und eurem Kind. Ein schwieriges neues Thema braucht außerdem erst einmal eine verständliche Erklärung. Wiederholen allein hilft wenig, wenn der Inhalt noch gar nicht verstanden wurde.
Wie lang sollte eine Lernportion sein?
Eine passende Lernportion ist so groß, dass euer Kind sie gerade bewältigen kann. Wie viel Zeit und Hilfe es braucht, hängt auch von der Aufgabe ab.
Gerade beim Schulstart sind kurze Arbeitsphasen mit Pausen sinnvoll. Ihr könnt euch zum Beispiel zunächst einen Abschnitt oder eine kleine Auswahl an Aufgaben vornehmen. Beobachtet, wie euer Kind damit zurechtkommt, und passt die Menge gemeinsam an.
Wenn die Konzentration nachlässt, schaut auch auf den Grund. Ist euer Kind müde? Ist der Auftrag unklar oder fehlt ihm ein wichtiger Rechenschritt? Eine Pause kann entlasten. Bei einer Verständnisfrage braucht es zusätzlich eine Erklärung.
Wie euer Kind nach und nach selbstständig lernt
Selbstständig lernen zu können, muss ein Kind erst üben. Ihr könnt ihm zeigen, wie es anfängt, bei Schwierigkeiten weiterkommt und am Ende prüft, was es verstanden hat.
Die Aufforderung „Mach das jetzt allein“ sagt noch nicht, wie das gehen soll. Hilfreicher ist, zunächst gemeinsam zu arbeiten und dann kleine Teile abzugeben. So bekommt euer Kind Gelegenheit, selbst etwas zu versuchen, während Hilfe erreichbar bleibt.
Erst einmal gemeinsam anfangen
Schaut euch eine Aufgabe zusammen an und erklärt ruhig, was ihr gerade überlegt. Bei einer Rechenaufgabe könnte das so klingen: „Ich lese erst, was gefragt ist. Dann schaue ich, welche Zahlen ich dafür brauche.“ So zeigt ihr eurem Kind, wie ihr an die Aufgabe herangeht.
Beim nächsten Mal lasst ihr es den Anfang selbst beschreiben. Falls es noch nicht weiß, wie es loslegen soll, gebt ihr einen Hinweis oder zeigt den Schritt erneut. Das darf mehr als einen Versuch brauchen.
Einen kleinen Teil allein versuchen lassen
Wenn klar ist, was zu tun ist, könnt ihr eine kleine Aufgabe für das selbstständige Arbeiten vereinbaren. Besprecht auch, wann ihr wieder gemeinsam draufschaut und wie euer Kind euch bei Bedarf um Hilfe bitten kann.
Lasst ihm dann Gelegenheit, den Teil selbst zu bearbeiten. Wenn es nicht weiterkommt, fragt zunächst, an welcher Stelle es hängt. Vielleicht reicht ein Hinweis, vielleicht müsst ihr etwas noch einmal zusammen anschauen. Mit der Zeit könnt ihr mehr überlassen, wenn euer Kind damit zurechtkommt.
Selbstständig heißt auch, sich Hilfe holen zu können. Wenn euer Kind bei einer Aufgabe feststeckt, darf es euch fragen. Schaut gemeinsam, was es braucht, und lasst es danach den nächsten machbaren Schritt wieder selbst versuchen.
Am Ende kurz zusammen draufschauen
Fragt zum Beispiel: „Was hat dir heute geholfen?“ Oder lasst euch etwas erklären, das euer Kind gerade geübt hat. So könnt ihr überlegen, was es beim nächsten Mal wieder so machen möchte und was noch einmal gemeinsam angeschaut werden sollte.
Ein kurzes Gespräch reicht. Es soll für euch beide hilfreich bleiben. Euer Kind braucht daraus weder einen täglichen Bericht zu machen, noch muss es jede Antwort schon genau wissen.
Auch beim Wechsel auf die weiterführende Schule lohnt es sich, neu zu schauen: Was klappt inzwischen allein? Wobei braucht es noch Begleitung? Macht das daran fest, wie euer Kind mit den Aufgaben zurechtkommt, und nicht allein daran, welche Klasse es besucht.
Druck rausnehmen, wenn das Lernen schwierig wird
Wenn ihr euch beim Lernen immer wieder streitet oder euer Kind in Tränen ausbricht, braucht ihr Entlastung. Sprecht in einem ruhigen Moment darüber, was euch gerade so viel Kraft kostet.
Hört zunächst zu. Vielleicht versteht euer Kind eine Aufgabe nicht, weiß nicht, wie es anfangen soll, oder macht sich Sorgen wegen einer Arbeit. Auch die Angst, euch zu enttäuschen, kann Druck machen. Ihr müsst die Ursache nicht sofort kennen. Wichtig ist, dass ihr der Schwierigkeit gemeinsam nachgehen könnt.
Diese Dinge könnt ihr im Lernalltag aufgreifen:
- Das Ziel überschaubar halten. Vereinbart, was als Nächstes ansteht. Eine konkrete Aufgabe hilft mehr als ein allgemeines „Du musst noch mehr lernen“.
- Fehler zum Erklären nutzen. Fragt, wie euer Kind auf seine Antwort gekommen ist. Dann könnt ihr gemeinsam schauen, wo etwas durcheinandergeraten ist. Beim Üben darf es noch unsicher sein.
- Fortschritte wahrnehmen. Vielleicht hat euer Kind heute selbst angefangen oder bei einer schwierigen Stelle nachgefragt. Sagt ihm ruhig, dass ihr das bemerkt habt. Anerkennung braucht es auch auf dem Weg zu einem Ergebnis.
- Erholung mit einplanen. Lernen braucht Platz im Alltag. Spielen, Bewegung, Freundschaften und freie Zeit brauchen ihn ebenfalls.
Wenn ihr beide gerade genervt seid, könnt ihr zum Beispiel sagen: „Wir kommen gerade nicht gut weiter. Lass uns eine Pause machen. Danach schauen wir zusammen, woran es hängt.“
Wenn das immer wieder passiert, besprecht mit der Schule, welche Entlastung möglich ist. Das gilt auch, wenn euch die fehlende Lust am Lernen Sorgen macht. Ihr müsst euch zu Hause nicht durch jeden Nachmittag kämpfen, bevor ihr Hilfe ansprechen dürft.
Wenn euer Kind mehr Unterstützung braucht
Manche Schwierigkeiten lassen sich mit einer anderen Lernmethode allein nicht lösen. Wenn euer Kind regelmäßig überfordert ist oder sehr lange an den Aufgaben sitzt, holt die Lehrkraft mit ins Gespräch.
Beschreibt möglichst konkret, was euch auffällt: Versteht es den Auftrag nicht? Bleibt es bei bestimmten Rechenschritten hängen? Oder klappt die Arbeit nur, wenn ihr die ganze Zeit daneben sitzt? Solche Beobachtungen helfen dabei, gemeinsam nach passender Unterstützung zu suchen.
Klärt auch, wie viel Zeit für die Hausaufgaben vorgesehen ist und was ihr tun sollt, wenn euer Kind deutlich länger braucht. Ihr könnt mit der Schule absprechen, wann ihr aufhört und wie ihr zurückmeldet, was noch nicht geschafft wurde.
Je nach Schwierigkeit können schulische Förderung, eine schulpsychologische Beratung oder gezielte Lernunterstützung und Nachhilfe weiterhelfen. Wiederkehrende körperliche Beschwerden solltet ihr ärztlich abklären lassen. Sie lassen sich nicht allein damit erklären, dass das Lernen gerade schwierig ist.
Vorlage: Unser Lernversuch
Mit unserem Blatt könnt ihr gemeinsam festhalten, was euer Kind ausprobieren möchte und wobei es eure Hilfe braucht.
Nehmt euch dafür einen kleinen Lernschritt vor. Später könnt ihr zusammen schauen, was geklappt hat und was ihr anders versuchen möchtet. Euer Kind kann schreiben, zeichnen oder euch seine Antworten erzählen. Das Blatt soll euer Gespräch erleichtern. Es gibt keine Punkte und keine Bewertung.
Unser Lernversuch zum Ausdrucken
Vorlage als PDF herunterladen – eine A4-Seite zum gemeinsamen Planen und Zurückschauen.
Euer Kind muss seinen Lernweg nicht auf Anhieb kennen. Ihr könnt ihm zeigen, wie es an eine Aufgabe herangeht, kleine Teile selbst versuchen lassen und bei Bedarf wieder helfen. So übt ihr gemeinsam genau das, was es später selbst können soll.
Häufige Fragen zum Lernen lernen
Quellen und fachliche Grundlagen
- Education Endowment Foundation: Lernstile und Grenzen der Zuordnung
- Clinton-Lisell & Litzinger (2024): Metaanalyse zur Anpassung an Lernstile
- Karpicke, Blunt & Smith (2016): Abrufübungen mit Grundschulkindern
- Institute of Education Sciences: Lernorganisation, Beispiele und Darstellungen
- Institute of Education Sciences: Zusammenfassen und Nacherzählen
- AERO: Verteiltes Lernen, Erinnern und hilfreiche Rückmeldung
- Education Endowment Foundation (2025): Selbstreguliertes Lernen
- Leibniz-IPN: Wann Hausaufgabenhilfe hilfreich ist
- Schulpsychologie.de: Lernen, Leistung und selbstständiges Arbeiten
- Pro Juventute: Hausaufgaben aufteilen und Unterstützung zurücknehmen
- Bayerischer Erziehungsratgeber: Hausaufgaben beim Schulstart
- Familienportal NRW: Schulstress erkennen und abbauen
- Österreichisches Gesundheitsportal: Stress bei Kindern und Jugendlichen
Die Beispiele und unsere Vorlage zeigen, wie ihr die beschriebenen Ansätze zu Hause ausprobieren könnt. Welche Methode passt und wie viel Hilfe nötig ist, hängt von eurem Kind und der Aufgabe ab.
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