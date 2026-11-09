Lucius: Bedeutung, lateinische Herkunft und Aussprache

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Lucius bringt eine alte römische Namensgeschichte und eine helle Bedeutung mit: Er gehört zur lateinischen Familie um das Wort für „Licht“. Wer den Namen auswählt, sollte auch seine verschiedenen Aussprachen kennen. Im klassischen Latein wird das C wie ein K gesprochen.

Vielleicht kennt ihr bereits Lucian oder Lucien. Lucius ist die ältere Ausgangsform dieser Namensfamilie. Mit seiner Endung auf -ius behält er einen deutlich römischen Klang. Weitere Formen aus der lateinischen Namensfamilie könnt ihr in unserer Auswahl von Jungennamen mit Lichtbedeutung vergleichen.

Vorname Lucius Geschlecht Jungenname Herkunft Lateinisch Bedeutung Licht; sinngemäß der Leuchtende Aussprache Klassisch lateinisch LU-ki-us Namenstag 4. März (Lucius I.); 2. Dezember (Lucius von Chur, Bistum Augsburg)

Woher Lucius kommt und was der Name bedeutet

Lucius war schon im alten Rom ein eigenständiger Vorname.

Die Namenberatungsstelle der Universität Leipzig verbindet ihn mit dem lateinischen Wort lux, das „Licht“ bedeutet. „Der Leuchtende“ ist eine verständliche sinngemäße Wiedergabe. Die ebenfalls verbreitete Erklärung „der bei Tageslicht Geborene“ beschreibt eine traditionelle Deutung des Namens.

Lucian geht über die lateinische Form Lucianus auf Lucius zurück. Auch die französische Form Lucien gehört dazu. Wenn ihr zwischen diesen Namen schwankt, vergleicht ihr also verschiedene Formen derselben Familie.

Aussprache: Was passiert mit dem C?

Im klassischen Latein wird Lucius ungefähr „LU-ki-us“ gesprochen.

Die drei Silben bleiben hörbar, die Betonung liegt am Anfang. Im Englischen sind dagegen andere Aussprachen üblich, darunter eine verkürzte Form mit SCH-Laut. Wenn ihr Lucius aus englischsprachigen Filmen kennt, kann euch daher eine andere Lesart vertraut sein.

Für die Namenswahl lohnt es sich, eure bevorzugte Aussprache einmal ohne Erklärung vorlesen zu lassen. So hört ihr, welche Lesart Menschen in eurem Umfeld zuerst wählen und ob ihr sie gegebenenfalls kurz erläutern möchtet.

Varianten, Kosenamen und Ideen für Zweitnamen

Luzius ist eine Schreibvariante; Lucio und Lucian sind verwandte Namensformen.

Als persönliche Kosenamen können wir uns „Lu“ oder „Luci“ vorstellen. Das sind Anregungen für eure Familie. Die vollständige Form Lucius lässt sich natürlich ebenso gut im Alltag verwenden.

Unsere Zweitnamenideen sind Lucius Noah und Lucius Samuel. Noah setzt nach dem dreisilbigen Vornamen einen kürzeren Abschluss, Samuel führt den weichen Klang weiter. Sprecht die Kombinationen auch zusammen mit eurem Familiennamen aus.

Namenstage und heutige Verwendung

Für Lucius gibt es mehrere christliche Zuordnungen mit unterschiedlichen Namenspatronen.

Der 4. März erinnert an Papst Lucius I. Das Bistum Augsburg führt Lucius von Chur am 2. Dezember. Andere Kalender können für den Heiligen von Chur abweichende Termine nennen; maßgeblich ist dann die Tradition, an der ihr euch orientiert.

Lucius begegnet euch heute unter anderem im englischsprachigen Raum. Eine aktuelle deutsche Rangplatzangabe übernehmen wir hier nicht, weil uns dafür keine hinreichend belastbare Zahl für genau diese Schreibweise vorliegt.

Bekannter Namensträger: Lucius Shepard

In der Literatur findet sich Lucius bei einem Autor von Science-Fiction und Fantasy.

Lucius Shepard Der amerikanische Schriftsteller schrieb unter anderem „Life During Wartime“ und „Green Eyes“. Seine Geschichten verbinden fantastische Elemente mit sehr konkreten menschlichen Konflikten.

Stand: 9. November 2026. Kosenamenideen, Klangvergleiche und Zweitnamenkombinationen sind redaktionelle Vorschläge.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann