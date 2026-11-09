Prakash: Bedeutung, Sanskrit-Herkunft und Aussprache

© 1-2-family.de – KI-gestützte Illustration

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Prakash ist ein Jungenname mit Wurzeln im Sanskrit. Hinter ihm steht ein Wort für Licht, Helligkeit und Strahlen. Heute wird der Name in mehreren Sprachen Südasiens verwendet. Für deutschsprachige Familien ist besonders die Verbindung SH am Ende wichtig: Sie klingt ungefähr wie SCH.

Zum Vergleich könnt ihr Kiran entdecken. Auch Kiran führt in den südasiatischen Sprachraum, trägt mit „Strahl“ aber einen eigenen Bedeutungsakzent. Bei Prakash steht das Licht beziehungsweise das Helle selbst im Mittelpunkt. Weitere Jungennamen mit Lichtbedeutung aus unterschiedlichen Sprachen könnt ihr in unserer Auswahl entdecken.

Vorname Prakash Geschlecht Jungenname Herkunft Sanskrit; in mehreren südasiatischen Sprachen gebräuchlich Bedeutung Licht; hell; strahlend Aussprache Hindi ungefähr pra-KAASCH Namenstag Kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt

Woher Prakash kommt

Prakash geht auf das Sanskritwort prakāśa zurück.

Behind the Name gibt dafür die Bedeutungen „Licht“, „hell“ und „strahlend“ an. Das Wort beschreibt somit sowohl Helligkeit als auch das Leuchten. Aus der älteren Form prakāśa entstand die heute gebräuchliche Namensschreibweise Prakash.

Der Name wird unter anderem im Hindi, Marathi, Nepali, Kannada, Tamil und Telugu verwendet. Je nach Sprache wird er in einer anderen Schrift geschrieben. In Devanagari, beispielsweise im Hindi, lautet die Form प्रकाश.

Aussprache: das lange A und der Schluss SCH

Für die Hindi-Form ist „pra-KAASCH“ eine ungefähre deutsche Lesehilfe.

Das zweite A klingt lang, das erste deutlich kürzer. SH wird wie ein SCH-Laut gesprochen. Die Wörterbuchaussprache im Hindi hat zwei Silben; die Sanskrit-Ausgangsform prakāśa besitzt noch einen zusätzlichen Vokal am Ende.

Die Verbindung PR am Anfang wird zusammen gesprochen. Wenn ihr den Namen ausprobiert, hilft es, den Anfang nicht mit einem zusätzlichen Vokal zu trennen. Für andere Familiensprachen kann sich eine etwas andere Aussprache ergeben.

Kosenamen, Schreibformen und ähnliche Namen

„Prak“ oder „Kash“ wären persönliche Kurzformen, die wir uns für den familiären Alltag vorstellen können.

In wissenschaftlichen Texten begegnet euch die Umschrift prakāśa mit Strich über dem A und Akzent über dem S. Diese Zeichen geben Laute der Sanskrit-Ausgangsform genauer wieder; im heutigen Vornamen Prakash stehen dafür die vertrauten lateinischen Buchstaben.

Wenn euch vor allem die Lichtbedeutung gefällt, könnt ihr auch Nour vergleichen. Der arabische Name ist kürzer und klingt anders. Für die Auswahl könnt ihr so prüfen, ob euch die Bedeutung, der Anfang PR oder gerade das lange A an Prakash besonders anspricht.

Zweitnamen, Verwendung und Namenstag

Prakash ist als männlicher Vorname in zahlreichen südasiatischen Sprachen belegt.

Unsere Zweitnamenideen sind Prakash Noah und Prakash Samuel. Noah beginnt nach dem SCH-Laut mit einem weichen N; Samuel nimmt einen weiteren Zischlaut auf und hat einen längeren Rhythmus. Sprecht die ganze Folge mit eurem Familiennamen aus.

Eine aktuelle deutsche Vergabezahl für Prakash haben wir nicht zuverlässig ermittelt. Einen eigenen christlichen Namenstag konnten wir ebenfalls nicht verlässlich zuordnen.

Bekannter Namensträger: Prakash Raj

Ein bekannter Träger des Vornamens arbeitet im indischen Kino.

Prakash Raj Der Schauspieler ist unter anderem aus „Iruvar“ und „Kanchivaram“ bekannt. Für beide Filme erhielt er Auszeichnungen bei den indischen National Film Awards.

Stand: 9. November 2026. Kosenamenideen, Klangvergleiche und Zweitnamenkombinationen sind redaktionelle Vorschläge.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann