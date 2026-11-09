Uriel: Bedeutung, hebräische Herkunft und Namenstag

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Uriel bedeutet „Gott ist mein Licht“. Der hebräische Jungenname ist besonders durch die Überlieferung vom Erzengel Uriel bekannt. Seine religiöse Geschichte gehört deshalb ebenso zum Porträt wie die Aussprache mit drei Silben und der orthodoxe Gedenktag im November.

Wenn euch der Klang von Elias oder Samuel gefällt, bietet Uriel eine weitere Form mit hebräischen Wurzeln. Bei seiner Bedeutung steht das Licht im Mittelpunkt, verbunden mit einem ausdrücklichen Bezug auf Gott. Weitere Jungennamen mit Lichtbedeutung stellen wir euch mit ihren unterschiedlichen Namensgeschichten vor.

Vorname Uriel Geschlecht Jungenname Herkunft Hebräisch Bedeutung Gott ist mein Licht Aussprache Hebräisch u-ri-EL Namenstag 8. November: orthodoxer Gedenktag der Erzengel

Herkunft und Bedeutung von Uriel

Im Namen Uriel treffen die hebräischen Bestandteile für „Licht“ beziehungsweise „Flamme“ und „Gott“ zusammen.

Die übliche deutsche Wiedergabe lautet „Gott ist mein Licht“. Die Union for Reform Judaism nennt diese Bedeutung ebenfalls und verweist auf den Erzengel in der rabbinischen Literatur.

Uriel gehört zur jüdischen Überlieferung und begegnet auch in christlichen Traditionen. Besonders bekannt ist er aus außerbiblischen Schriften. Welche Engel namentlich verehrt werden, unterscheidet sich zwischen den Kirchen; deshalb sollte sein Gedenktag immer mit der jeweiligen Tradition genannt werden.

Aussprache: drei Silben mit betontem Schluss

Hebräisch klingt Uriel ungefähr „u-ri-EL“.

Die Betonung liegt auf EL. Das U am Anfang wird als eigener Laut gesprochen; auch I und E bleiben getrennt. Die hebräische Schreibweise lautet אוּרִיאֵל.

In englischer Umgebung kann der Name deutlich anders klingen, etwa mit einem J-ähnlichen Anlaut. Wenn ihr ihn mehrsprachig verwenden möchtet, sprecht am besten beide Formen einmal aus. Die hebräische Lesehilfe ist der Ausgangspunkt dieses Porträts.

Kosenamen, ähnliche Namen und Zweitnamen

„Uri“ wäre unsere persönliche Idee für eine kurze Anrede.

Bei ähnlichen Namen könnt ihr Eliora über den gemeinsamen Licht- und Gottesbezug entdecken. Die Namen sind unterschiedlich gebaut, auch wenn ihre Bedeutungen nah beieinanderliegen.

Unsere Kombinationen Uriel Noah und Uriel Levi verbinden den dreisilbigen ersten Namen mit einem kürzeren zweiten. Wenn euer Familienname mit L beginnt, probiert besonders den Übergang nach Uriel aus: Beim lauten Sprechen merkt ihr am besten, ob euch die beiden L direkt hintereinander gefallen.

Namenstag: der orthodoxe 8. November

In der orthodoxen Tradition wird Uriel am 8. November gemeinsam mit den anderen Erzengeln gedacht.

Die Orthodox Church in America nennt ihn ausdrücklich in der Versammlung der Erzengel und der übrigen himmlischen Mächte. Es ist also ein gemeinsamer Gedenktag, kein allgemeiner katholischer Namenstag für Uriel. Bei Kirchen, die dem alten julianischen Kalender folgen, kann die Feier im bürgerlichen Kalender auf ein anderes Datum fallen.

Uriel wird als männlicher hebräischer und biblisch geprägter Vorname verwendet. Einen aktuellen deutschen Häufigkeitsrang geben wir mangels sicherer Daten für genau diesen Namen nicht an.

Bekannter Namensträger: Uriel Herman

Der Name begegnet euch auch in der Musik.

Uriel Herman Der Pianist und Komponist verbindet seine klassische Ausbildung mit unterschiedlichen musikalischen Einflüssen. Sein Album „Face to Face“ erschien 2019 bei Laborie Jazz.

Stand: 9. November 2026. Kosenamenideen, Klangvergleiche und Zweitnamenkombinationen sind redaktionelle Vorschläge.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann