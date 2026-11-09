Lior: Bedeutung „mein Licht“, Herkunft und Aussprache

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Lior bedeutet „mein Licht“ und wird für Jungen und Mädchen verwendet. Der hebräische Vorname besteht aus nur vier Buchstaben, hat aber zwei deutlich hörbare Silben. Sein persönlicher Lichtbezug macht ihn zu einer schönen Möglichkeit, wenn euch eine kurze Form mit klarer Bedeutung gefällt.

Bei Orli begegnet euch ebenfalls der Gedanke „Licht für mich“. Lior ordnet die hebräischen Bestandteile anders an. Die gemeinsame Herkunft erklärt die Nähe der Bedeutungen. Weitere kurze und längere Jungennamen rund um Licht findet ihr in unserer Auswahl.

Vorname Lior Geschlecht Unisex-Name für Jungen und Mädchen Herkunft Hebräisch Bedeutung Mein Licht Aussprache Hebräisch li-OR Namenstag Kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt

Was hinter der Bedeutung „mein Licht“ steckt

Lior verbindet im Hebräischen den Bestandteil li mit or für „Licht“.

Li bedeutet wörtlich „für mich“. Daraus ergibt sich die geläufige Wiedergabe „mein Licht“. Die Union for Reform Judaism führt Lior als alternative Schreibweise zu Leor und ordnet den Namen ausdrücklich Mädchen und Jungen zu.

Der Name enthält in dieser Form keinen ausdrücklichen Gottesbezug. Wenn ihr genau den persönlichen Gedanken des Lichts ausdrücken möchtet, lässt sich seine Bedeutung deshalb gut von längeren hebräischen Lichtnamen unterscheiden.

So sprecht ihr Lior aus

Die hebräische Aussprache klingt ungefähr „li-OR“, mit Betonung auf der zweiten Silbe.

I und O bleiben getrennt hörbar. Der Name wird also nicht zu einer einzigen Silbe zusammengezogen. Das R kann je nach sprechender Person anders klingen, als ihr es aus eurem eigenen Deutsch kennt.

Leor ist eine weitere lateinische Schreibweise. Welche Form euch besser gefällt, könnt ihr auch daran prüfen, wie vertraut euch das Schriftbild vorkommt. Lior zeigt das I unmittelbar, während Leor beim ersten Lesen zu anderen Lautvorstellungen führen kann.

Verwandte Formen und passende Namensideen

Liora und Liorit gehören zur selben hebräischen Namensfamilie.

„Li“ wäre unsere persönliche Kosenamenidee. Bei einem so kurzen Vornamen braucht es allerdings keine zusätzliche Kurzform, damit er im Alltag leicht zu rufen ist.

Wenn ihr eine andere Sprache mit ähnlicher Bedeutung sucht, könnt ihr Nour vergleichen: Auch dieser Name ist unisex, kommt aber aus dem Arabischen. Mika bietet euch einen weiteren kurzen Unisex-Namen mit anderer Bedeutung.

Als redaktionelle Zweitnamenideen haben wir Lior Samuel und Lior Eliora ausgewählt. Samuel ergänzt einen längeren, vertrauten Klang; Eliora nimmt den Lichtgedanken mit ausdrücklich religiösem Bezug auf. Prüft dabei auch, ob euch die wiederkehrende Lautfolge „li-or“ gefällt.

Verwendung und Namenstag

Lior ist ein hebräischer Unisex-Name und auch außerhalb Israels anzutreffen.

Einen eigenen christlichen Namenstag haben wir für Lior nicht verlässlich gefunden. Wenn eure Familie Namenstage feiert, könnt ihr die Frage nach einem persönlichen Namenspatron gemeinsam in eurer Gemeinde besprechen.

Bekannter Namensträger: Lior Raz

Viele Serienfans kennen den Vornamen durch „Fauda“.

Lior Raz Der Schauspieler gehört zur Hauptbesetzung der Serie „Fauda“. Gemeinsam mit Avi Issacharoff ist er außerdem einer ihrer Schöpfer.

Stand: 9. November 2026. Kosenamenideen, Klangvergleiche und Zweitnamenkombinationen sind redaktionelle Vorschläge.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann