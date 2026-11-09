Zohar: Bedeutung, Herkunft und Aussprache des Unisex-Namens

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Zohar bedeutet im Hebräischen „Licht“ oder „Glanz“ und wird für Jungen und Mädchen verwendet. Beim Lesen auf Deutsch ist vor allem der Anfang wichtig: Das Z steht hier nicht für den deutschen Z-Laut, sondern für ein stimmhaftes S. So klingt der Name weicher, als sein Schriftbild zunächst vermuten lässt.

Über die Lichtbedeutung könnt ihr Zohar mit Orli vergleichen. Wenn ihr auch andere Sprachräume kennenlernen möchtet, bietet Nour einen weiteren Unisex-Namen mit Lichtbezug. Auch unsere Auswahl von Jungennamen mit Lichtbedeutung enthält Unisex-Namen wie Zohar und Nour.

Vorname Zohar Geschlecht Unisex-Name für Jungen und Mädchen Herkunft Hebräisch Bedeutung Licht; Glanz Aussprache Hebräisch so-HAR, mit stimmhaftem S Namenstag Kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt

Herkunft und Bedeutung von Zohar

Zohar ist ein eigenständiger hebräischer Vorname für beide Geschlechter.

Das zugrunde liegende Wort lässt sich als „Licht“, „Glanz“ oder „Strahlen“ wiedergeben. Der Name bezeichnet also das Helle selbst; ein Gottesbezug ist in dieser kurzen Form nicht ausdrücklich enthalten.

In hebräischer Schrift lautet die Form זֹהַר. Das H bleibt in der lateinischen Schreibweise erhalten und wird auch mitgesprochen.

Wie Zohar ausgesprochen wird

Die hebräische Aussprache lässt sich ungefähr als „so-HAR“ notieren.

Das S am Anfang ist stimmhaft, wie häufig am Beginn des deutschen Wortes „Sonne“. Die Betonung liegt auf der zweiten Silbe. Das H wird mitgesprochen und verbindet die beiden Teile des Namens.

Wer den Namen zum ersten Mal liest, könnte das Z zunächst wie in „Zebra“ aussprechen. Wenn euch die hebräische Form wichtig ist, könnt ihr beim Vorstellen kurz sagen: „Zohar, mit weichem S am Anfang.“ Das erklärt die wichtigste Besonderheit ohne Lautschrift.

Varianten, Kosenamen und ähnliche Namen

Zahara ist eine weibliche Form aus derselben hebräischen Namensfamilie.

Zohar selbst bleibt eine Möglichkeit für beide Geschlechter. Wenn euch für ein Mädchen die zusätzliche Endung auf A besser gefällt, könnt ihr deshalb auch Zahara in eure Auswahl aufnehmen.

„Zo“ oder „Zohi“ sind persönliche Kosenamenideen unserer Redaktion. Wenn euch der zweisilbige Klang gefällt, könnt ihr außerdem Nuri entdecken. Nuri kommt aus einer anderen Namensfamilie, berührt aber ebenfalls das Thema Licht.

Zweitnamen, Verwendung und Namenstag

Zohar kann als Jungenname und als Mädchenname stehen.

Unsere Zweitnamenideen sind Zohar Samuel und Zohar Meira. Samuel bringt einen längeren Rhythmus hinzu, Meira führt die Lichtbedeutung auf einem anderen Weg weiter.

Einen eigenen christlichen Namenstag haben wir für Zohar nicht verlässlich gefunden. Auch eine aktuelle deutsche Vergabezahl für die genaue Schreibweise liegt uns nicht belastbar vor.

Bekannter Namensträger: Zohar Strauss

Im Kino lässt sich der Vorname bei einem israelischen Schauspieler entdecken.

Zohar Strauss Der Schauspieler spielte Aaron im Film „Eyes Wide Open“. Das Drama wurde 2009 in der Reihe „Un Certain Regard“ beim Filmfestival von Cannes gezeigt.

Stand: 9. November 2026. Kosenamenideen, Klangvergleiche und Zweitnamenkombinationen sind redaktionelle Vorschläge.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann