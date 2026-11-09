Roshan: Bedeutung, persische Herkunft und Aussprache

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Roshan bedeutet auf Persisch „hell“ oder „leuchtend“ und kann als Vorname für Jungen und Mädchen stehen. Der Name ist auch in mehreren südasiatischen Sprachen gebräuchlich. Wie er klingt, hängt deshalb davon ab, ob ihr euch an der persischen Form oder beispielsweise an der Hindi-Aussprache orientiert.

Wenn ihr nach einem Unisex-Namen mit Lichtbezug sucht, könnt ihr auch Kiran kennenlernen. Kiran hat andere sprachliche Wurzeln; Roshan führt euch zur persischen Sprache. Weitere Jungennamen rund um Licht und Strahlen findet ihr mit Herkunft und genauer Bedeutung in unserer Auswahl.

Vorname Roshan Geschlecht Unisex-Name für Jungen und Mädchen Herkunft Persisch Bedeutung Hell; leuchtend Aussprache Persisch ungefähr rou-SCHÄN; Hindi etwa RO-schan Namenstag Kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt

Herkunft und Bedeutung: ein persisches Wort als Name

Roshan übernimmt die Bedeutung „hell“ beziehungsweise „leuchtend“ aus dem Persischen.

Die persische Schreibweise lautet روشن. Anders als bei einem Namen mit mehreren zusammengesetzten Bestandteilen steht hier ein beschreibendes Wort hinter dem Vornamen. „Der Leuchtende“ oder „die Leuchtende“ sind mögliche sinngemäße deutsche Wiedergaben.

Roshan wird neben dem Persischen unter anderem im Hindi, Marathi und Nepali verwendet. In diesen Sprachen kann die Schrift anders aussehen: Die Form रोशन findet ihr beispielsweise im Hindi. Die persische Herkunft der Bedeutung bleibt dabei erhalten.

Warum es mehrere Aussprachehilfen gibt

Im Persischen klingt Roshan ungefähr „rou-SCHÄN“, im Hindi eher „RO-schan“.

Die persische Aussprache betont die zweite Silbe; der Anfang enthält eine Verbindung, die sich ungefähr mit OU wiedergeben lässt. In der Hindi-Form liegt die Betonung vorn und das O wird lang gesprochen. Beide Hilfen bleiben Annäherungen mit deutschen Buchstaben.

Das SH gibt in beiden Fällen ungefähr unseren SCH-Laut wieder. Wenn in eurer Familie mehrere Sprachen gesprochen werden, könnt ihr überlegen, welche Form euch vertrauter ist. Für eine Namenskarte lässt sich neben Roshan eine kleine persönliche Aussprachehilfe notieren.

Verwandte Formen, Kosenamen und ähnliche Namen

Roshanak gehört zum persischen Namensumfeld; Roshni wird als verwandte weibliche Form in südasiatischen Sprachen geführt.

„Roshi“ oder „Ro“ sind persönliche Kosenamenideen unserer Redaktion. Roshan selbst kann für Jungen und Mädchen stehen.

Mit Nour könnt ihr einen kürzeren Unisex-Namen aus dem Arabischen vergleichen. Die gemeinsame Lichtbedeutung verbindet die Auswahl, während Klang und Herkunft unterschiedlich bleiben.

Zweitnamen, Verwendung und Namenstag

Roshan lässt sich mit kurzen und längeren Zweitnamen verbinden.

Unsere Ideen sind Roshan Levi und Roshan Meira. Levi setzt nach den zwei Silben einen kurzen zweiten Teil, Meira verlängert den Rhythmus und nimmt den Lichtgedanken auf. Prüft die Vorschläge mit der Aussprache, die ihr für Roshan verwenden möchtet.

Einen verlässlich belegten eigenen christlichen Namenstag haben wir nicht gefunden. Auch eine aktuelle deutsche Vergabezahl für die genaue Schreibweise können wir nicht sicher angeben.

Bekannter Namensträger: Roshan Mathew

Im indischen Film ist Roshan Mathew ein bekannter Namensträger.

Roshan Mathew Der Schauspieler arbeitet unter anderem im Malayalam- und Hindi-Kino. Zu seinen Filmen gehören „C U Soon“, „Choked“ und „Darlings“.

Stand: 9. November 2026. Kosenamenideen, Klangvergleiche und Zweitnamenkombinationen sind redaktionelle Vorschläge.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann