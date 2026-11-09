Ziya: Bedeutung, arabische Herkunft und türkische Aussprache

© 1-2-family.de – KI-gestützte Illustration

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Ziya ist ein Jungenname arabischer Herkunft, der auch im Türkischen verwendet wird. Seine Bedeutung liegt bei „Licht“, „Glanz“ und „Leuchten“. Im türkischen Alltag klingt der Anfang wie ein weiches S; die arabische Ausgangsform hat dagegen einen eigenen Laut, der sich im Deutschen nur ungefähr wiedergeben lässt.

Wenn euch kurze Namen mit Lichtbezug gefallen, könnt ihr Ziya mit Nuri vergleichen. Beide sind auch im türkischen Sprachraum gebräuchlich, gehen aber auf unterschiedliche arabische Wörter zurück. Für weitere Ideen könnt ihr unsere Jungennamen mit Lichtbedeutung nach Herkunft und Klang vergleichen.

Vorname Ziya Geschlecht Jungenname Herkunft Arabisch; auch türkisch gebräuchlich Bedeutung Licht; Glanz; Leuchten Aussprache Türkisch ungefähr si-ja, mit stimmhaftem S Namenstag Kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt

Herkunft: arabisches Lichtwort, türkischer Vorname

Ziya geht auf das arabische Wort ḍiyāʾ zurück, das Licht und Glanz bezeichnet.

Die Herkunft des Wortes ist arabisch, die Verwendung des Vornamens reicht unter anderem ins Türkische. Diese Unterscheidung hilft, wenn ihr wissen möchtet, aus welcher Sprache die Bedeutung stammt und in welcher Form der Name in eurer Familie gesprochen werden soll.

Die arabische Schreibweise lautet ضياء. Diya und Zia sind weitere lateinische Wiedergaben. Bei Diya und Zia kann die Verwendung je nach Sprachraum anders sein als bei der hier beschriebenen männlichen Form Ziya.

Aussprache und das türkische İ

Für die türkische Form ist „si-ja“ mit stimmhaftem S eine ungefähre deutsche Lesehilfe.

Das Z wird also nicht wie in „Zeit“ gesprochen. Das Y verbindet sich mit dem folgenden A ungefähr wie ein deutsches J. In arabischer Aussprache beginnt die Ausgangsform mit einem besonderen D-Laut und endet nach dem langen A mit einem kurzen Stimmverschluss.

Beim Schreiben in türkischen Großbuchstaben heißt der Name ZİYA, mit einem Punkt über dem İ. Die Kleinbuchstabenform lautet ziya. Gerade für eine persönliche Karte oder einen Namensschriftzug in Versalien ist diese Besonderheit nützlich.

Kosenamen, Varianten und passende Zweitnamen

Zia und Diya sind sprachlich verwandte Schreibformen; „Zi“ ist unsere persönliche Kosenamenidee.

Wenn ihr vor allem die Bedeutung vergleichen möchtet, findet ihr mit Nour einen weiteren arabischen Lichtnamen. Der Klang und die zugrunde liegende Wortform unterscheiden sich deutlich.

Wir haben Ziya Samuel und Ziya Noah als Zweitnamenideen ausgewählt. Samuel verlängert die kurze Form, Noah lässt die ganze Kombination offen und vokalreich klingen. Sprecht besonders die beiden aufeinanderfolgenden Vokale am Übergang einmal langsam und einmal im normalen Tempo.

Verwendung und Namenstag

Ziya wird als arabischer und türkischer männlicher Vorname geführt.

Eine aktuelle deutsche Häufigkeit für genau diese Schreibweise können wir nicht zuverlässig beziffern. Ein bekannter türkischer Namensträger ist der Schauspieler und Sprecher Ziya Kürküt.

Einen eigenen christlichen Namenstag haben wir für Ziya nicht verlässlich gefunden.

Bekannter Namensträger: Ziya Kürküt

Der Vorname begegnet euch im türkischen Fernsehen und bei Sprecherarbeiten.

Ziya Kürküt Der türkische Schauspieler arbeitet auch als Sprecher. In seiner Filmografie findet sich unter anderem die Serie „Kara Melek“; der türkische Rundfunk TRT führt ebenfalls ein Künstlerprofil von ihm.

Stand: 9. November 2026. Kosenamenideen, Klangvergleiche und Zweitnamenkombinationen sind redaktionelle Vorschläge.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann