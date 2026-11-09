Siraj: Bedeutung „Leuchte“, Herkunft und Aussprache

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Siraj bedeutet „Lampe“ oder „Leuchte“. Der arabische Jungenname beschreibt damit etwas, das Licht spendet. Diese konkrete Bedeutung unterscheidet ihn von Namen, die direkt „Licht“ heißen. Zur Aussprache gehören ein langes A und am Ende ein Laut wie DSCH.

Neben Nour und Nuri eröffnet Siraj eine weitere Möglichkeit, einen arabischen Namen mit Lichtbezug zu wählen. Sein Bild ist besonders anschaulich: eine Leuchte, die ihre Umgebung hell macht. In unserer Auswahl von Jungennamen rund um Licht und Leuchten unterscheiden wir direkte Lichtbedeutungen und Namen für Lichtquellen.

Vorname Siraj Geschlecht Jungenname Herkunft Arabisch Bedeutung Lampe; Leuchte Aussprache Arabisch ungefähr si-RAADSCH Namenstag Kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt

Was Siraj bedeutet und woher der Name kommt

Siraj geht auf das arabische Wort sirāj für eine Lampe oder Leuchte zurück.

Islamic Relief führt Siraaj mit der Bedeutung „Lampe, Licht“ in seiner Sammlung muslimischer Jungennamen. Die längere Schreibweise macht in lateinischen Buchstaben das lange A sichtbar. Im Deutschen trifft „Leuchte“ die konkrete Wortbedeutung gut.

Die arabische Form lautet سراج. Licht ist also das gemeinsame Thema, doch Siraj benennt die Lichtquelle. Wenn euch gerade dieses Bild gefällt, ist es bei der Auswahl hilfreicher als eine sehr allgemeine Übersetzung mit „strahlend“.

Aussprache und die Schreibweise Siraaj

Arabisch wird Siraj ungefähr „si-RAADSCH“ gesprochen.

Die zweite Silbe trägt ein langes A. Das J entspricht in dieser Lesehilfe dem DSCH-Laut wie am Anfang von „Dschungel“. Die genaue Aussprache kann sich regional unterscheiden; die Hilfe orientiert sich an der arabischen Wörterbuchform.

Siraaj und Seraj begegnen als weitere lateinische Wiedergaben. Siraj bleibt besonders knapp, während Siraaj die Länge des A erkennen lässt. Für deutschsprachige Leser ist das J oft die Stelle, die beim ersten Vorstellen eine kurze Erklärung braucht.

Kosenamen, verwandte Formen und Zweitnamen

„Siri“ wäre unsere persönliche Kosenamenidee für Siraj.

Längere Namen wie Sirajuddin verbinden Siraj mit einem weiteren Bestandteil. Sie haben dadurch eine erweiterte Bedeutung und sind keine bloßen anderen Schreibweisen desselben kurzen Vornamens.

Als Zweitnamenideen schlagen wir Siraj Omar und Siraj Samuel vor. Omar setzt einen neuen Vokalanfang, Samuel fügt einen längeren zweiten Teil hinzu. Wenn euer Familienname ebenfalls mit einem Zischlaut anfängt, hört euch besonders den Übergang nach dem Schlusslaut von Siraj an.

Verwendung und Namenstag

Siraj wird als männlicher Name im muslimischen Namensgebrauch geführt.

Auch in Südasien begegnet euch der Vorname. Ein Beispiel aus dem indischen Fernsehen ist der Schauspieler Siraj Mustafa Khan. Eine aktuelle deutsche Vergabezahl für genau Siraj haben wir nicht zuverlässig ermittelt.

Einen eigenen christlichen Namenstag konnten wir für Siraj nicht verlässlich finden.

Bekannter Namensträger: Siraj Mustafa Khan

Ein Namensträger ist aus indischen Fernsehproduktionen bekannt.

Siraj Mustafa Khan Der Schauspieler spielte unter anderem Ram in „Jai Hanuman“. Zu seinen weiteren Fernsehrollen gehört Shakti Singh Oberoi in „Ishqbaaz“.

Stand: 9. November 2026. Kosenamenideen, Klangvergleiche und Zweitnamenkombinationen sind redaktionelle Vorschläge.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann