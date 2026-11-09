Meir: Bedeutung, hebräische Herkunft und Aussprache

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Meir ist ein hebräischer Jungenname mit einer aktiven Lichtbedeutung: Gemeint ist jemand, der Licht gibt oder etwas erhellt. Seine vier Buchstaben werden im Hebräischen auf zwei Silben verteilt. Das geschriebene EI klingt also anders als im deutschen Wort „mein“.

Vielleicht habt ihr bereits die weibliche Form Meira entdeckt. Meir ist ihre männliche Ausgangsform. Wer sich einen kurzen Namen mit Lichtbezug wünscht, findet hier eine eigenständige Alternative zu Nour. Wenn euch dieser Bedeutungsbezug gefällt, findet ihr weitere Ideen unter unseren Jungennamen rund um Licht und Leuchten.

Vorname Meir Geschlecht Jungenname Herkunft Hebräisch Bedeutung Der Erhellende; der Licht gibt Aussprache Hebräisch me-IR, E und I getrennt Namenstag Kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt

Was bedeutet Meir?

Meir lässt sich mit „der Erhellende“ oder „der Licht gibt“ wiedergeben.

Die Bedeutung beschreibt im Hebräischen eine Tätigkeit. „Lichtgebend“ kommt dem Ausgangswort deshalb näher als eine bloße Übersetzung mit „Licht“. Die Union for Reform Judaism erklärt den Namen entsprechend als Bezeichnung für jemanden, der erhellt.

Zur Geschichte des Namens gehört Rabbi Meir, ein jüdischer Gelehrter des zweiten Jahrhunderts. Der Name hat damit einen langen Platz in der jüdischen Tradition und wird auch im Jiddischen verwendet.

Aussprache und andere Schreibweisen

Die hebräische Aussprache lautet ungefähr „me-IR“, mit Betonung auf der zweiten Silbe.

E und I werden getrennt gesprochen. Der Anfang klingt daher nicht wie „Mai“. Wenn ihr den Namen zum ersten Mal vorstellt, könnt ihr einfach die beiden Silben langsam vorsprechen und anschließend wieder zusammenziehen.

Meyer ist auch als hebräische Vornamensvariante belegt. In Deutschland kann diese Schreibweise zugleich wie ein Familienname wirken. Bei der Auswahl hilft es daher, nicht nur den Klang, sondern auch das Schriftbild des vollständigen Namens anzusehen.

Kosenamen und passende Zweitnamen

Meira und Meirit sind weibliche Formen aus derselben Namensfamilie.

Für die kurze Form Meir müsst ihr keinen Kosenamen suchen. „Mei“ wäre eine persönliche Idee von uns; dabei kann allerdings die hebräische Aussprache weniger deutlich erkennbar bleiben.

Als ähnlich kurze Namen mit hebräischen Wurzeln könnt ihr Levi und Orli kennenlernen. Levi hat eine andere Bedeutung, Orli verbindet ebenfalls Licht mit einer persönlichen Aussage.

Unsere Zweitnamenideen sind Meir Samuel und Meir Noah. Der längere Samuel gibt der Kombination mehr Silben, Noah hält sie insgesamt kurz. Sprecht besonders den Übergang vom R zum nächsten Namen und anschließend den Familiennamen mit.

Verwendung und Namenstag

Meir ist ein männlicher Name mit hebräischer und jiddischer Verwendung.

Eine belastbare aktuelle deutsche Vergabezahl für diese Schreibweise haben wir nicht ermittelt.

Einen eigenen christlichen Namenstag konnten wir Meir nicht verlässlich zuordnen.

Bekannter Namensträger: Meir Shalev

Auch im deutschsprachigen Buchhandel begegnet euch Meir.

Meir Shalev Der israelische Schriftsteller lebte von 1948 bis 2023. Zu seinen auf Deutsch erschienenen Büchern gehören „Judiths Liebe“ und „Der Junge und die Taube“.

Stand: 9. November 2026. Kosenamenideen, Klangvergleiche und Zweitnamenkombinationen sind redaktionelle Vorschläge.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann