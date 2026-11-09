Elior: Bedeutung „mein Gott ist mein Licht“ und Herkunft

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Bei Elior gehört Gott ausdrücklich zur Bedeutung: Der hebräische Jungenname wird als „mein Gott ist mein Licht“ erklärt. Seine drei Silben verbinden einen weichen Beginn mit dem betonten Schluss OR. Wenn euch ein Name mit religiösem Hintergrund wichtig ist, lohnt sich ein genauer Blick auf diese Form.

Die weibliche Form Eliora trägt denselben Grundgedanken. Elior ist die männliche Form dazu. Beide gehören zu den hebräischen Namen, in denen or für Licht steht. In unserer Auswahl von Jungennamen mit der Bedeutung Licht könnt ihr religiöse Namen und andere Lichtnamen vergleichen.

Vorname Elior Geschlecht Jungenname Herkunft Hebräisch Bedeutung Mein Gott ist mein Licht Aussprache Hebräisch ungefähr e-li-OR Namenstag Kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt

Die Bedeutung von Elior verständlich erklärt

Elior verbindet „mein Gott“ mit dem hebräischen Wort für „Licht“.

In lateinischer Schrift könnt ihr euch die Bestandteile als Eli und or merken. Der ganze Name wird als „mein Gott ist mein Licht“ wiedergegeben. Das „ist“ ergänzt im Deutschen den Satz; die hebräische Namensform braucht dafür kein eigenes entsprechendes Wort.

Die religiöse Aussage ist damit Teil des Namens selbst. Das unterscheidet Elior etwa von Orli, dessen Bedeutung den Gedanken „Licht für mich“ ausdrückt. So könnt ihr bei der Auswahl überlegen, welche Botschaft euer Wunschname tragen soll.

Aussprache und Schreibweise

Für die hebräische Aussprache ist „e-li-OR“ eine ungefähre Lesehilfe.

Der Name hat drei Silben, wobei der Schluss OR hervorgehoben wird. E, I und O sollen dabei hörbar bleiben. In englischen Aussprachehilfen findet ihr teilweise eine Betonung auf der ersten Silbe; die jeweilige Sprachumgebung macht also einen Unterschied.

In hebräischer Schrift lautet der Name אֱלִיאוֹר. Bei der lateinischen Form Elior braucht ihr keine zusätzlichen Akzente oder Sonderzeichen. Für Menschen, die den Namen noch nicht kennen, ist eine kurze mündliche Aussprachehilfe meist hilfreicher als eine lange Lauterklärung.

Kosenamen, ähnliche Namen und Zweitnamen

Eliora ist die weibliche Entsprechung; „Eli“ ist unsere persönliche Idee für eine kurze Anrede.

Wenn euch vor allem der Anfang gefällt, könnt ihr auch Elias kennenlernen. Elias hat ebenfalls hebräische Wurzeln und einen Gottesbezug, bedeutet aber etwas anderes. Für den Vergleich lohnt es sich deshalb, Klang und Bedeutung getrennt anzusehen.

Wir schlagen euch Elior Noah und Elior Levi als Zweitnamenkombinationen vor. Noah gibt dem betonten Ende einen neuen Vokalanfang, Levi führt die hellen Vokale weiter. Probiert beide Varianten auch mit eurem Familiennamen aus.

Verwendung und Namenstag

Elior wird als männlicher hebräischer Vorname geführt.

Eine verlässlich geprüfte aktuelle deutsche Vergabezahl liegt uns für diese Schreibweise nicht vor.

Auch einen eigenen christlichen Namenstag konnten wir nicht sicher zuordnen.

Kennt ihr jemanden namens Elior?

Kennt ihr eine bekannte Person oder eine Figur aus einem Buch, Film oder einer Serie namens Elior? Dann schreibt uns gerne einen Kommentar – wir freuen uns über euren Tipp.

Stand: 9. November 2026. Kosenamenideen, Klangvergleiche und Zweitnamenkombinationen sind redaktionelle Vorschläge.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann