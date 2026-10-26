Anne – Bedeutung, Herkunft und Besonderheiten des Vornamens

Anne ist kurz, vertraut und schnell geschrieben. Trotzdem steckt in den vier Buchstaben mehr, als man zunächst vermutet: Neben dem bekannten Mädchennamen gibt es einen friesischen Jungennamen Anne. Die beiden haben unterschiedliche Wurzeln.
Im deutschsprachigen Alltag wird Anne meist als weiblich verstanden und zur Familie von Anna gezählt. Für unser Babynamen-Verzeichnis von A bis Z ist aber auch die männliche friesische Form wichtig. Sie erklärt, weshalb Anne als Unisexname eingeordnet werden kann.
Anne auf einen Blick
Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Vorname
|Anne
|Geschlecht
|Unisexname – Verwendung je nach Sprache
|Herkunft
|Weiblich: hebräische Wurzeln über Anna; männlich: friesisch
|Bedeutung
|Weiblich: Gnade, Anmut; männlich: zu Namen mit dem Bestandteil Adler
|Aussprache
|Deutsch: AN-ne; Englisch und Französisch meist einsilbig
Was bedeutet der Mädchenname Anne?
Die weibliche Form gehört zur Namensfamilie von Hanna und Anna.
Über Anna geht Anne auf den hebräischen Namen Channa zurück. Dessen Wortwurzel steht für Gnade oder Gunst; „die Begnadete“ und „die Anmutige“ sind geläufige sinngemäße Wiedergaben. Hanna und Hannah gehören damit ebenfalls zur näheren Verwandtschaft des Namens.
Anne als friesischer Jungenname
Die männliche Form hat eine eigene Geschichte.
Im Friesischen kann Anne eine Kurzform von Namen mit dem germanischen Bestandteil arn für Adler sein. Diese Form ist also nicht einfach die männliche Variante des hebräischen Mädchennamens. Wer Anne für einen Jungen auswählt, kann genau auf diese friesische Tradition verweisen.
Wie wird Anne ausgesprochen?
Im Deutschen hört man normalerweise zwei Silben.
AN-ne hat ein kurzes a und ein hörbares, unbetontes Schluss-e. Im Englischen und Französischen wird der weibliche Name dagegen meist einsilbig gesprochen. Die Schreibweise bleibt dieselbe. Verwandte weibliche Formen sind beispielsweise Annette und Anouk; auch Annelie steht in der größeren Anna-Namensfamilie.
Wie häufig ist Anne bei Neugeborenen?
Die bekannten Erwachsenen im eigenen Umfeld erzählen nur einen Teil der Geschichte.
Knud Bielefelds Auswertung nennt für den Mädchennamen Anne ungefähr 3.600 Vergaben als ersten Vornamen in Deutschland zwischen 2010 und 2025. Das ist eine gerundete Hochrechnung, keine vollständige amtliche Zählung. Die Zahl bezieht sich auf die weibliche Auswertung und lässt sich nicht einfach auf den friesischen Jungennamen übertragen.
Quellen und Datenstand
Behind the Name: Anne – weibliche Form und Aussprache. Behind the Name: Anne – friesischer Jungenname. Behind the Name: Hannah – hebräische Bedeutung. Beliebte Vornamen: Anne – weibliche Vergaben 2010–2025. Recherche und Abruf: 25. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zeitraum.
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