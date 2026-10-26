Elia – Bedeutung, Herkunft und Besonderheiten des Vornamens

Elia kommt mit vier Buchstaben aus und hat trotzdem mehr als eine Namensgeschichte. In Italien ist er ein traditioneller Jungenname aus der Familie von Elias. Als spanischer Mädchenname kann Elia dagegen eine andere Wurzel haben – eine Verbindung zur Sonne.
Wer Elias mag, aber eine kürzere Schreibweise sucht, begegnet schnell Elia. Der Name wird für Jungen und Mädchen verwendet; dabei muss nicht immer dieselbe Herkunft dahinterstehen. Weitere Namensformen entdeckst du in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Elia auf einen Blick
Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Vorname
|Elia
|Geschlecht
|Unisexname – Verwendung je nach Sprache
|Herkunft
|Männlich: italienische Form von Elija/Elias, hebräisch; weiblich auch spanische Form von Elio
|Bedeutung
|Männliche Namenslinie: Mein Gott ist Jahwe; weibliche spanische Linie: zu Sonne
|Aussprache
|Italienisch: e-LI-a; im Spanischen anders, etwa E-lja
Was bedeutet Elia als Jungenname?
Die italienische männliche Form hat hebräische Wurzeln.
Elia entspricht dem biblischen Namen Elija beziehungsweise Elias. Dessen hebräische Bestandteile lassen sich als „Mein Gott ist Jahwe“ verstehen. Der Name verweist damit auf den Gottesnamen der hebräischen Bibel. Die italienische Form endet auf a, ist in dieser Tradition aber männlich – die Endung allein sagt über das Geschlecht also wenig aus.
Elia als Mädchenname
Im Spanischen gibt es auch eine weibliche Form mit anderer Herleitung.
Elia kann dort die weibliche Form von Elio sein. Diese Namenslinie wird mit dem griechischen Helios verbunden, dem Wort beziehungsweise Namen für Sonne. Die Sonnenbedeutung lässt sich deshalb nicht einfach jedem Elia zuschreiben. Ob die biblische oder diese weibliche Tradition gemeint ist, hängt von der jeweiligen Namensgeschichte ab.
Aussprache und verwandte Namen
Die italienische Form hat drei deutlich gesprochene Silben.
E-LI-a wird auf der mittleren Silbe betont. Die spanische weibliche Aussprache klingt anders und kann die letzten Vokale enger verbinden. Zur biblischen Namensfamilie gehören außerdem Elijah und Ilja. Sie teilen die hebräische Wurzel, haben sich aber in verschiedenen Sprachen unterschiedlich entwickelt.
Wie häufig ist Elia in Deutschland?
Die Vergabezahl umfasst beide Geschlechter.
Für 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld ungefähr 6.400 Vergaben von Elia als ersten Vornamen in Deutschland. In seiner Auswertung wird der Name überwiegend für Jungen vergeben. Die Zahl ist eine gerundete Hochrechnung, keine vollständige amtliche Zählung. Sie darf deshalb weder als reine Jungenzahl noch als Angabe über alle lebenden Namensträger verstanden werden.
Quellen und Datenstand
Behind the Name: Elia – italienischer Jungenname. Behind the Name: Elia – spanischer Mädchenname. Behind the Name: Elijah – hebräische Bedeutung. Beliebte Vornamen: Elia – Vergaben 2010–2025. Recherche und Abruf: 25. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zeitraum.
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