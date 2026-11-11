Erstickungsgefahr: Tonies ruft Helene-Fischer-Hörfigur zurück

Produktfoto: © tonies GmbH

Steht bei euch der Helene-Fischer-Tonie neben der Toniebox? Dann legt die Figur bitte gleich außer Reichweite eurer Kinder. Der Hersteller hat am 11. November 2026 einen Rückruf für die Hörfigur „Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder“ gestartet. Teile der Schuhe können sich lösen. Für kleine Kinder besteht dadurch Erstickungsgefahr.

Welche Tonie-Figur ist betroffen?

Der Rückruf gilt für die Hörfigur mit der Artikelnummer 11003054. Auf der Verpackung steht die Artikelnummer neben dem Strichcode.

So erkennt ihr den zurückgerufenen Tonie Die Figur trägt eine rosa Jacke und rote Schuhe und sitzt auf einem Baumstumpf. Auf der Verpackung steht „Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder“. Die Nummer unter dem Strichcode lautet 4251192175175.

Die Figur war seit dem 7. Oktober 2026 online und im Laden erhältlich, unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tonies hat die Produktion und Auslieferung gestoppt. Laut Hersteller betrifft der Rückruf ausschließlich diese Hörfigur.

Warum ruft Tonies die Figur zurück?

Beim Spielen können sich kleine Teile der Schuhe lösen. Wenn ein Kind ein solches Teil einatmet, kann es die Atemwege blockieren.

Von außen lässt sich das Problem nicht immer erkennen. Gebt die Figur deshalb auch dann zurück, wenn die Schuhe noch fest aussehen. Falls ihr den Tonie verschenkt habt, sagt der Familie am besten direkt Bescheid.

Wie gebt ihr den Helene-Fischer-Tonie zurück?

Ihr könnt euch an den Händler wenden, bei dem ihr die Figur gekauft habt, oder die Rückgabe direkt bei Tonies anstoßen.

Über die Rückrufseite des Herstellers könnt ihr eine Erstattung des Kaufpreises oder einen Gutschein in gleicher Höhe für eine andere verfügbare Figur aus dem Tonies-Onlineshop wählen. Tonies übernimmt die Kosten für die Rücksendung. Habt ihr die Figur bei Müller gekauft, könnt ihr sie dort auch ohne Kassenbon zurückgeben.

Weitere Meldungen findet ihr in unserer Übersicht zu aktuellen Rückrufen.

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