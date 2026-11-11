Onni – Bedeutung, finnische Herkunft und Aussprache

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Onni heißt auf Finnisch „Glück“. Der Jungenname hat vier Buchstaben und zwei Silben. In Finnland hat er eine eigene Geschichte als Vorname und einen festen Platz im Namenskalender.

Onni auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Finnisch Bedeutung Glück, gutes Geschick Aussprache ON-ni, mit deutlich hörbarem doppeltem N Silben 2 Verwandte Formen Onnimanni (längere Namensform) Namenstag 28. Februar (finnischer Namenskalender)

Vom finnischen Wort zum Vornamen

Onni gehört zu den finnischen Vornamen, die direkt aus dem alltäglichen Wortschatz kommen.

Das finnische Sprachinstitut Kotus führt den Namen auf die Zeit im 19. Jahrhundert zurück, in der finnischsprachige Namen gezielt gefördert wurden. Ein Kalender von 1882 verzeichnet Onni bereits. Wer sich für die Bedeutung interessiert, kann sie also bis zu einem gewöhnlichen finnischen Wort zurückverfolgen, das schon vor seiner Verwendung als Vorname da war.

Kotus stellt auch eine Verbindung zu Makarios her. Dieser griechische Name bedeutet etwa „glücklich“ oder „selig“. Die Verbindung beruht auf dem gemeinsamen Sinn. Wenn euch dieser Wunsch für euer Kind gefällt, könnt ihr auch Felix vergleichen. Dort steckt das Glück in einem lateinischen Namen.

Wie sprecht ihr Onni aus?

Der Akzent liegt auf der ersten Silbe. Ungefähr ON-ni gibt die Aussprache für deutsche Ohren wieder.

Das doppelte N dauert im Finnischen etwas länger. Sprecht zuerst „on“ und lasst das N in die nächste Silbe übergehen. Im Finnischen findet ihr auch die längere Namensform Onnimanni. Der kürzere Onni steht heute eigenständig und ist im Alltag bereits eine kompakte Rufnamensform.

Namenstag am 28. Februar

Onni steht seit 1910 am 28. Februar im finnischen Namenskalender.

In Finnland führt der Kalender neben Vornamen aus der Heiligentradition auch Namen aus der finnischen Sprache. Der 28. Februar ist dort zugleich der Kalevala-Tag, der an das finnische Nationalepos erinnert. Damit hat der Name in Finnland einen festen Platz im Kalender.

Ein Onni auf dem Fußballplatz

Onni Valakari ist ein finnischer Fußballspieler. Der Mittelfeldspieler hat für Finnland in der Nations League gespielt. Sein Profil bei der UEFA führt die Einsätze für die finnische Nationalmannschaft auf.

Zweitnamen und kurze Alternativen

Onni Paul und Onni Matteo sind zwei Ideen für den Zweitnamen.

Paul hält den Doppelnamen kompakt. Matteo greift die weichen Vokale auf und verlängert den Rhythmus. Wenn euch an Onni zuerst das Ende auf I auffällt, könnt ihr in unserer Auswahl der kurzen Jungennamen nach weiteren Rufnamen mit zwei Silben stöbern.

Wer neben Onni einen Namen mit etwas mehr Klang sucht, kann sich den baskischen Zorion anhören. Beide stehen mit Aussprachehilfe in unserer Auswahl der Jungennamen mit der Bedeutung Glück.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann