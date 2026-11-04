Eymen: Bedeutung, türkische Herkunft und Aussprache

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Eymen verbindet einen kurzen Klang mit einer Bedeutung rund um Glück und Segen. Der Jungenname ist die türkische Form von Ayman. Wenn ihr einen Namen mit türkischem Bezug sucht, bei dem die Aussprache auch im Deutschen gut zugänglich ist, könnt ihr Eymen auf eure Liste setzen.

Eymen auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Türkische Form eines arabischen Namens Bedeutung glücklich, gesegnet; ursprünglich auch rechtshändig Namenstag Kein eigener christlicher Termin gesichert

Woher kommt Eymen und was bedeutet der Name?

Die Geschichte von Eymen führt über die Türkei in die arabische Sprache.

Dort ist Ayman mit dem Wort für die rechte Hand verbunden. Der Name wird mit „rechtshändig“, zugleich aber auch mit „glücklich“ oder „gesegnet“ erklärt. Im Türkischen hat sich daraus die Form Eymen entwickelt.

Für Familien kann gerade diese Verbindung interessant sein: Die Schreibweise gehört zum türkischen Namensgebrauch, während die Wortwurzel arabisch ist. Ayman und Eymen erzählen deshalb dieselbe Namensgeschichte in zwei unterschiedlichen Sprachformen.

Aussprache und Schreibweise von Eymen

Als deutsche Aussprachehilfe könnt ihr EI-men verwenden.

Das EY klingt ungefähr wie EI in „Eis“. Der Name hat zwei Silben; beide Vokale bleiben gut hörbar.

Kosenamen und verwandte Formen Ayman und Aiman sind verwandte Schreibformen aus dem arabischen Namensumfeld. Eymen ist die türkische Form. Eymi wäre unsere persönliche Idee für einen Kosenamen zu Hause.

Welche Namen passen zu Eymen?

Wenn euch Eymen gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Elias hat ebenfalls einen weichen Anfang und einen religiösen Namenshintergrund. Rayan bietet einen weiteren kurzen Namen mit arabischen Wurzeln. Milan endet wie Eymen auf einen weichen N-Laut. Felix führt ebenfalls zur Bedeutung „glücklich“, hat aber lateinische Wurzeln.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Eymen Can: Der einsilbige Zweitname hält die Kombination kurz.

Der einsilbige Zweitname hält die Kombination kurz. Eymen Elias: Die beiden E-Anfänge schaffen einen hörbaren Zusammenhang.

Die beiden E-Anfänge schaffen einen hörbaren Zusammenhang. Eymen Jakob: Die kräftigen Konsonanten im Zweitnamen setzen einen deutlichen neuen Anfang. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Eymen Namenstag?

Für Eymen ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Eymen

Eymen Kaan Dipçin ist ein türkischer Schauspieler. Er war unter anderem in den Serien „Ah Neriman“ und „O Hayat Benim“ zu sehen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann