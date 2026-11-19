Mit diesem Butterplätzchen-Rezept backt ihr mürbe Ausstechplätzchen, die sich mit Kindern gut vorbereiten und verzieren lassen. Der Teig braucht eine kurze Pause im Kühlschrank. Danach können die kleinen Bäckerinnen und Bäcker schon ihre Lieblingsformen aussuchen.
Die Plätzchen schmecken pur nach Butter und Vanille. Fürs Ausstechen mit Kindern sind einfache Sterne, Herzen und Kreise praktisch. Sie lassen sich leicht aus der Form lösen. Mit denselben Förmchen könnt ihr auch Zitronenplätzchen mit Zitronenguss backen.
Einfache Butterplätzchen zum Ausstechen
Utensilien
- 1 Küchenmesser
- 1 Nudelholz
- 1 Plätzchenausstecher
- Backblech (möglichst zwei)
- Backpapier (für Bleche und zum Ausrollen)
- 1 Kuchengitter
- 1 Teelöffel
Zutaten
Für den Mürbeteig
- 250 g Weizenmehl Type 405
- 125 g Butter kalt, ungesalzen
- 90 g Zucker
- 8 g Vanillezucker 1 Päckchen
- 1 Ei Größe M
Zum Verzieren
- 80 g Puderzucker optional
- 15 ml Wasser optional, zunächst weniger nehmen
- nach Bedarf Zuckerstreusel optional
Anleitungen
- Mehl, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel mischen. Die kalte Butter in kleinen Würfeln und das Ei dazugeben. Alles kurz zu einem glatten Teig verkneten.250 g Weizenmehl, 125 g Butter, 90 g Zucker, 8 g Vanillezucker, 1 Ei
- Den Teig halbieren und jede Hälfte flach drücken. Abgedeckt 45 Minuten in den Kühlschrank legen.
- Den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Zwei Bleche mit Backpapier belegen. Je eine Teighälfte zwischen zwei Bögen Backpapier etwa 4 mm dick ausrollen. Formen ausstechen und mit etwas Abstand auf die Bleche setzen.
- Die Bleche nacheinander auf mittlerer Schiene 8 bis 10 Minuten backen. Sobald die Ränder leicht goldgelb sind, die Plätzchen herausnehmen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.
- Für den optionalen Guss den Puderzucker nach und nach mit dem Wasser glatt rühren. Die abgekühlten Plätzchen dünn bestreichen, nach Lust mit Streuseln verzieren und den Guss trocknen lassen.80 g Puderzucker, 15 ml Wasser, nach Bedarf Zuckerstreusel
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
So lässt sich der Plätzchenteig gut ausrollen
Rollt den Teig portionsweise aus und lasst die zweite Hälfte so lange im Kühlschrank.
Zwischen zwei Bögen Backpapier braucht ihr meist kein zusätzliches Mehl. Wenn der Teig frisch aus dem Kühlschrank am Rand reißt, wartet ein paar Minuten. Klebt er beim Ausstechen wieder an den Formen, schiebt ihn kurz zurück in die Kälte.
Damit alles gleichmäßig backt
Legt ähnlich große Formen zusammen aufs Blech. Schmale Sternspitzen werden schneller goldgelb als dicke Tannen oder große Kreise.
Butterplätzchen mit Kindern verzieren
Lasst die Plätzchen ganz auskühlen, bevor ihr den Zuckerguss anrührt.
Ein Teelöffel reicht zum Verteilen. Wer weniger Süße mag, verziert nur eine Hälfte der Plätzchen oder zieht ein paar dünne Linien über die Sterne. Welche Aufgaben kleine und größere Kinder sonst schon übernehmen können, findet ihr unter Kochen und Backen mit Kindern.
Teig vorbereiten und Plätzchen aufbewahren
Der abgedeckte Teig kann über Nacht in den Kühlschrank. Die fertig gebackenen Plätzchen kommen erst ausgekühlt in die Dose.
Lasst den Guss vor dem Einpacken vollständig trocknen. Zwischen den Lagen hält ein Stück Backpapier die Verzierungen heil. Für einen weiteren Backnachmittag oder ruhige Stunden am Maltisch findet ihr Ideen auf unserer Seite Weihnachten mit Kindern.
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