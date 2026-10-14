Erstickungsgefahr: Zeeman ruft Babyschlafsäcke zurück

Produktabbildungen: Zeeman / Hintergrund und Bildmontage: 1-2-family.de (KI-gestützt). Maßgeblich für den Rückruf ist die Artikelnummer 78021-123445.

Habt ihr einen Babyschlafsack von Zeeman zu Hause? Dann schaut bitte auf das Etikett: Der Händler ruft das Modell mit der Artikelnummer 78021-123445 zurück. Ein möglicher Defekt am Reißverschluss kann dazu führen, dass ein Baby in den Schlafsack hineinrutscht und Mund oder Nase bedeckt werden. Es besteht Erstickungsgefahr. Betroffene Schlafsäcke bitte ab sofort nicht mehr verwenden.

Die Warnung betrifft Produkte, die im Sommer 2026 in Zeeman-Filialen und im Onlineshop verkauft wurden. Zeeman hat den Rückruf auf seiner eigenen Website veröffentlicht. Die Verbraucherinformation ist vom 8. Oktober; die Rückgabe ist auch ohne Kassenbon möglich.

So erkennt ihr den betroffenen Babyschlafsack

Entscheidend ist die Artikelnummer auf dem Pflegeetikett im Inneren des Schlafsacks. Ihr findet sie auch auf dem Kassenbon.

Produkt Babyschlafsack von Zeeman Artikel-Nr. 78021-123445 Verkauft 16. Juni bis einschließlich 25. September 2026 Verkauft bei Zeeman-Filialen und Zeeman-Onlineshop Rückruf vom 8. Oktober 2026

Der Warnhinweis zeigt zwei gestreifte Schlafsäcke mit langen Ärmeln und einem Reißverschluss in der Mitte. Verlasst euch bei der Prüfung auf die Artikelnummer, nicht allein auf die Farbe oder das Aussehen.

Auch gebraucht gekaufte, geschenkte oder weitergegebene Schlafsäcke können betroffen sein. Prüft deshalb das Etikett, auch wenn ihr selbst nicht bei Zeeman eingekauft habt.

Warum Zeeman vor Erstickungsgefahr warnt

Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass sich eine Verbindung im Bereich des Reißverschlusses lösen kann.

Dadurch kann die Halsöffnung größer werden. Das Baby könnte tiefer in den Schlafsack rutschen, bis Stoff seine Nase oder seinen Mund bedeckt. Zeeman erklärt im Originalwarnhinweis, dass der Artikel deshalb nicht den Sicherheitsanforderungen entspricht.

Wartet mit der Rückgabe bitte nicht darauf, dass sich ein sichtbarer Schaden zeigt. Die Aufforderung, das Produkt nicht weiter zu verwenden, gilt für den zurückgerufenen Artikel.

Zurückgeben: Kaufpreis oder Ersatzprodukt

Bringt den betroffenen Schlafsack in eine Zeeman-Filiale. Ihr könnt zwischen der Erstattung des Kaufpreises und einem Ersatzprodukt wählen.

Aus dem Gebrauch nehmen: Legt den Schlafsack getrennt von den übrigen Schlafsachen ab, damit er nicht versehentlich wieder benutzt wird.

Legt den Schlafsack getrennt von den übrigen Schlafsachen ab, damit er nicht versehentlich wieder benutzt wird. Etikett prüfen: Vergleicht die Artikelnummer mit der Rückrufangabe.

Vergleicht die Artikelnummer mit der Rückrufangabe. Zur Filiale bringen: Laut Zeemans allgemeinen Rückrufhinweisen braucht ihr dafür keinen Kassenbon.

Laut Zeemans allgemeinen Rückrufhinweisen braucht ihr dafür keinen Kassenbon. Andere Betreuungspersonen informieren: Denkt auch an Schlafsäcke bei Großeltern oder anderen Personen, die euer Baby betreuen.

Habt ihr den Schlafsack weitergegeben, weist die neue Besitzerin oder den neuen Besitzer bitte auf den Rückruf hin.

Rückfragen zum Zeeman-Rückruf

Wenn ihr bei der Zuordnung oder Rückgabe unsicher seid, hilft der Zeeman-Kundenservice weiter.

Deutschland: 02821 3939 996

02821 3939 996 Österreich: 0800 10 25 16

0800 10 25 16 E-Mail: service@zeeman.com

service@zeeman.com Erreichbarkeit: an Wochentagen von 9 bis 17 Uhr

Beim Ersatz auf die passende Größe achten

Ein Babyschlafsack muss so sitzen, dass euer Baby nicht durch die Halsöffnung hineinrutschen kann.

Die BAG Mehr Sicherheit für Kinder empfiehlt, Schlafsäcke in passender Größe zu kaufen. Der Kopf darf nicht durch den Halsausschnitt passen. Ein Schlafsack sollte deshalb nicht auf Vorrat zu groß gewählt werden. Kontrolliert außerdem regelmäßig Nähte und Verschlüsse.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit empfiehlt für Babys eine feste Matratze, Rückenlage und einen passenden Schlafsack. Kissen, Nestchen und lose dicke Decken gehören nicht ins Babybett. Diese allgemeinen Hinweise ersetzen die Rückgabe des betroffenen Zeeman-Artikels nicht.

Eine weitere aktuelle Warnung betrifft Babynahrung: Kaufland hat bereits zurückgerufene Packungen von Aptamil, Milumil und BEBA verkauft. Die betroffenen Produkte und Chargen beim Kaufland-Rückruf haben wir separat zusammengestellt.

Eine weitere Sicherheitswarnung betrifft Kinderschuhe: Jollyroom ruft Barbie- und Pokémon-Blinkschuhe nach einem Bleifund zurück. Auch diese betroffenen Produkte sollten nicht weiter verwendet werden. Die Artikelnummern und Informationen zur Erstattung haben wir in der Rückrufmeldung zusammengestellt.

Prüft bitte auch die Schlafsachen, die gerade nicht im Einsatz sind. Ein Blick aufs Etikett hilft, den zurückgerufenen Schlafsack zu erkennen und aus dem Gebrauch zu nehmen.

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