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Der Preis ist herrlich niedrig, die Bestellung abgeschickt und das Geld schon weg. Eigentlich könnte jetzt Vorfreude einziehen. Stattdessen kommt eine Mail vom Händler: „Leider ein Preisfehler.“ Das Schnäppchen sei gar keines gewesen. Schade, schade. Aber darf sich ein Shop wirklich so einfach aus dem Geschäft verabschieden?

Rund um den Black Friday passiert das immer wieder. Ein Angebot läuft offenbar prächtig, bis im Hintergrund jemand nachrechnet. Plötzlich ist von einer technischen Panne, einem falschen Preis oder einem bedauerlichen Irrtum die Rede.

Manchmal stimmt das tatsächlich. Manchmal wirkt die Erklärung allerdings verdächtig bequem.

Das Wort „Preisfehler“ ist schließlich kein magischer Radiergummi, mit dem sich eine Bestellung einfach wegwischen lässt.

Erst bezahlt, dann plötzlich viel zu billig

Wie ärgerlich solche Fälle werden können, zeigen zwei aktuelle Beschwerden beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Dabei geht es nicht um einen Toaster für 12,99 Euro, sondern um Möbel, die ein ordentliches Loch ins Familienkonto reißen können.

Ein deutscher Kunde bestellte am Black Friday 2025 bei einem italienischen Onlineshop ein Designerbett für knapp 3.900 Euro. Das Geld war bereits bezahlt, als sich der Händler kurz vor Weihnachten meldete.

Bei der Preisangabe sei etwas schiefgelaufen. Das Bett koste eigentlich 8.930 Euro. Man könne es dem Kunden aber großzügigerweise für 6.690 Euro überlassen. Sonst gebe es eben das Geld zurück.

Aus einem Kauf wurde damit plötzlich eine eher einseitige Nachverhandlung. Der Kunde hatte allerdings wenig Interesse daran, noch einmal fast 2.800 Euro auf den Tisch zu legen. Er wollte schlicht das Bett, das er bestellt und bezahlt hatte.

Ähnlich erging es einem Kunden aus Berlin. Er hatte bei einem französischen Anbieter vier Stühle für jeweils 79 statt 369 Euro bestellt. Die Stühle waren schon unterwegs und hatten Berlin beinahe erreicht. Dann ließ der Händler sie zurückholen. Begründung: technischer Preisfehler.

Bestellt, bezahlt, verschickt – und trotzdem wieder weg. Das muss man erst einmal schaffen.

Bezahlt ist gekauft – oder etwa nicht?

Leider ist die Sache nicht ganz so einfach. Beim Einkauf im Onlineshop entsteht der Kaufvertrag nicht immer genau in dem Moment, in dem ihr auf den Bestellbutton klickt.

Mit eurer Bestellung gebt zunächst ihr ein verbindliches Kaufangebot ab. Der Händler muss dieses Angebot noch annehmen. Wann das passiert, hängt vom Bestellablauf, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und vom genauen Wortlaut der E-Mails ab.

Die erste Nachricht nach dem Einkauf ist häufig nur eine Eingangsbestätigung. Sie sagt dann im Grunde: „Ja, eure Bestellung ist bei uns angekommen.“ Das ist noch nicht zwingend dasselbe wie: „Ja, wir verkaufen euch die Ware zu diesem Preis.“

Ein Vertrag kann beispielsweise entstehen, wenn der Shop:

die Bestellung ausdrücklich annimmt,

eine verbindliche Auftragsbestätigung verschickt,

euch zur Zahlung auffordert,

die Zahlung entsprechend seinen Vertragsbedingungen ausführt,

den Versand verbindlich bestätigt oder

die Ware losschickt.

Auch eine E-Mail mit der Überschrift „Bestellbestätigung“ kann bereits eine Annahme sein. Entscheidend ist, was tatsächlich darin steht. Onlineshops können sich also nicht allein mit einer geschickt gewählten Betreffzeile aus der Verantwortung ziehen.

„Preisfehler“ ist kein rechtlicher Löschknopf

Ist noch kein Kaufvertrag entstanden, kann der Shop die Bestellung meistens ablehnen. Wurde die Bestellung bereits angenommen, wird es für den Händler schwieriger – aber nicht automatisch unmöglich.

Bei einem echten Irrtum kann ein bereits geschlossener Vertrag angefochten werden. Das gilt zum Beispiel, wenn jemand 89 statt 890 Euro eingetragen hat oder eine Software aus einem korrekten Preis digitalen Käse gemacht hat.

Die Anfechtung muss allerdings zu einem tatsächlichen Irrtum passen. Der Händler kann nicht einfach zurückrudern, weil ihm der Preis im Nachhinein zu niedrig erscheint oder er merkt, dass sich das Geschäft für ihn nicht lohnt.

Auch eine schlechte Kalkulation ist nicht automatisch ein anfechtbarer Preisfehler. Hat der Shop den Preis bewusst festgelegt und lediglich falsch gerechnet, liegt die Sache anders als bei einem Tipp- oder Übertragungsfehler.

Spätestens wenn es zum Streit kommt, muss der Händler nachvollziehbar erklären, was schiefgelaufen ist. Ein knappes „technischer Fehler, sorry“ beantwortet diese Frage noch nicht besonders überzeugend.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch muss die Anfechtung außerdem unverzüglich erfolgen, sobald der Händler den Irrtum entdeckt. Er darf die Bestellung also nicht wochenlang weiterlaufen lassen, in Ruhe abwarten und sich erst dann an einen vermeintlichen Preisfehler erinnern, wenn die Lieferung unbequem wird.

Kurz-Check: Darauf kommt es an Ist bereits ein Kaufvertrag zustande gekommen?

Kann der Händler einen konkreten Irrtum nachvollziehbar erklären?

Hat er die Anfechtung unverzüglich erklärt?

Das Paket ist unterwegs – darf es zurückgeholt werden?

Eine Versandbestätigung ist ein ziemlich starkes Zeichen dafür, dass der Händler eure Bestellung angenommen hat. Eine Garantie, dass das Paket tatsächlich an eurer Haustür klingelt, ist sie leider trotzdem nicht.

Auch ein bereits geschlossener Vertrag kann durch eine wirksame Anfechtung wegen Irrtums rückwirkend zu Fall gebracht werden. Dann darf der Händler grundsätzlich versuchen, die Ware noch beim Paketdienst zu stoppen.

Ob das im Einzelfall rechtmäßig ist, hängt wieder von zwei Punkten ab:

War bereits ein Vertrag geschlossen? Lag wirklich ein anfechtbarer Irrtum vor?

Der Paketstatus allein löst die Rechtsfrage also nicht. Er kann aber ein wichtiges Puzzlestück sein. Deshalb solltet ihr Versandbestätigungen, Sendungsverläufe und Mitteilungen des Paketdienstes unbedingt sichern.

Muss ein Preisfehler offensichtlich sein?

Nein. Ein echter Irrtum kann auch dann zur Anfechtung berechtigen, wenn ihr beim Bestellen nichts davon bemerkt habt. Am Black Friday ist ein ungewöhnlich hoher Rabatt schließlich nicht automatisch verdächtig.

Wenn überall mit 50, 70 oder sogar 80 Prozent Nachlass geworben wird, muss niemand bei jedem günstigen Preis vorsorglich die Rechtsabteilung anrufen.

Anders sieht es aus, wenn ein neuer Fernseher statt 2.000 Euro plötzlich zwei Euro kostet. Dann dürfte der Gedanke „Das kann unmöglich stimmen“ zumindest kurz vorbeischauen.

Ob ihr den Fehler erkennen konntet, entscheidet nicht darüber, ob der Händler einen echten Irrtum anfechten darf. Es kann aber wichtig werden, wenn ihr Schadenersatz verlangt.

Wer genau wusste, dass da offensichtlich eine Null oder gleich mehrere fehlen, kann später schlecht erklären, er habe fest auf das Jahrhundertgeschäft vertraut. Schnelles Klicken wird vom Gesetz leider nicht mit einem Gratisfernseher belohnt.

Gibt es wenigstens Schadenersatz?

Nach einer wirksamen Anfechtung muss der Händler den bereits gezahlten Kaufpreis vollständig zurückzahlen. Unter bestimmten Voraussetzungen können zusätzlich Kosten ersetzt werden, die euch nur wegen der Bestellung entstanden sind.

Das könnten beispielsweise bereits bezahlte Transportkosten für ein großes Möbelstück sein. Solche Ausgaben müsst ihr belegen können. Außerdem dürft ihr den Preisfehler weder gekannt haben noch leichtfertig übersehen haben.

Was es nicht gibt, ist der erhoffte Schnäppchennachlass als Auszahlung. Kostete das Bett vermeintlich 3.900 statt 8.930 Euro, bekommt ihr die Differenz nicht einfach überwiesen. Ein falscher Preis ist rechtlich kein Rubbellos.

Die Möglichkeit, solche nutzlos gewordenen Ausgaben ersetzt zu bekommen, ergibt sich aus § 122 BGB.

Was gilt bei einem ausländischen Onlineshop?

Bei einem Shop aus Frankreich, Italien oder einem anderen europäischen Land gilt nicht automatisch nur das Recht am Firmensitz. Wichtig ist, ob der Händler sein Angebot gezielt an Kundinnen und Kunden in Deutschland richtet.

Eine deutsche Shopversion, Lieferungen nach Deutschland oder Werbung für den deutschen Markt können dafür sprechen. Ist der Shop eindeutig auf Deutschland ausgerichtet, gelten ohne eine andere wirksame Rechtswahl grundsätzlich die Regeln am Wohnort des Verbrauchers.

Steht in den AGB beispielsweise, dass italienisches Recht gelten soll, dürfen euch dadurch zwingende deutsche Verbraucherschutzrechte nicht einfach genommen werden. Ganz so leicht lässt sich der rechtliche Koffer also nicht ins Ausland tragen.

Bei Problemen mit einem Unternehmen aus einem anderen EU-Land, Island oder Norwegen hilft das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland kostenlos weiter.

Preisfehler oder nur ein sehr hübsch geschminkter Rabatt?

Ein versehentlich falscher Preis ist etwas anderes als ein Scheinrabatt. Beim Scheinrabatt stimmt der angezeigte Verkaufspreis – nur die angeblich riesige Ersparnis sieht bei genauerem Hinsehen plötzlich etwas müde aus.

Wer öffentlich eine Ware reduziert, muss grundsätzlich auch den niedrigsten Preis angeben, der innerhalb der vergangenen 30 Tage verlangt wurde. Der Händler kann den Preis also nicht kurz vor dem Black Friday kräftig anheben und anschließend so tun, als habe er gerade die Spendierhose an.

Ausnahmen gibt es unter anderem bei individuellen Rabatten und bestimmten schnell verderblichen Waren.

Vorsicht ist auch bei Vergleichen mit der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers angebracht. Die UVP kann deutlich über dem Preis liegen, den andere Shops längst verlangen. Aus „50 Prozent günstiger“ wird beim Preisvergleich dann womöglich ein eher überschaubares „Na ja“.

Schaut deshalb nicht nur auf den durchgestrichenen Preis. Vergleicht den tatsächlichen Endpreis inklusive Versandkosten und prüft nach Möglichkeit die Preisentwicklung der vergangenen Wochen.

Das könnt ihr nach einer Stornierung tun

Wenn ein Shop eure Bestellung wegen eines angeblichen Preisfehlers absagt, müsst ihr die Erklärung nicht einfach mit einem traurigen Schulterzucken hinnehmen. Sichert zuerst alles, was später wichtig werden könnte.

Macht Screenshots von der Produktseite, dem Warenkorb und dem Preis. Speichert Bestell-, Zahlungs- und Versandbestätigungen. Sichert die AGB, die beim Kauf galten. Fragt schriftlich nach, wann und wodurch der angebliche Preisfehler entstanden ist. Verlangt die vollständige Rückzahlung, wenn bereits Geld abgebucht wurde. Bewahrt Belege über zusätzliche Ausgaben auf. Holt euch bei einem hohen Warenwert rechtliche Unterstützung.

Bei einem deutschen Händler könnt ihr euch an eine Verbraucherzentrale wenden. Sitzt das Unternehmen in einem anderen europäischen Land, ist das Europäische Verbraucherzentrum eine gute Anlaufstelle.

Ein echter Preisfehler kann passieren. Auch einem Onlineshop rutscht gelegentlich eine Zahl durch die Finger. Das Wort „Preisfehler“ darf aber nicht zur bequemen Ausstiegstür werden, sobald ein Angebot besser läuft als geplant. Wer eure Bestellung angenommen, das Geld kassiert und vielleicht sogar schon die Ware verschickt hat, sollte ziemlich ordentlich erklären können, warum das Geschäft plötzlich doch nicht gelten soll.

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