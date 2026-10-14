Bleifund: Jollyroom ruft Barbie- und Pokémon-Blinkschuhe zurück

Leuchten bei euch zu Hause Barbie- oder Pokémon-Schuhe an den Kinderfüßen? Dann prüft bitte das Modell: Jollyroom ruft zwei blinkende Sneaker wegen eines Bleifunds zurück. Kinder sollten die betroffenen Schuhe nicht weiter tragen.
Die Warnung betrifft die unten aufgeführten Modelle in allen Größen. Auch verschenkte oder gebraucht gekaufte Paare können noch im Umlauf sein. Eine weitere Warnung zur Babyausstattung betrifft den zurückgerufenen Zeeman-Babyschlafsack.
Welche Barbie- und Pokémon-Schuhe sind betroffen?
Vergleicht die Artikelnummer oder EAN mit den Angaben zu eurem Kauf.
Das Motiv allein reicht zur eindeutigen Zuordnung nicht aus. Sucht auch in der Bestellbestätigung oder auf der Verpackung nach der passenden Nummer. Die folgenden Angaben entsprechen der Rückrufliste von Jollyroom, die auch Produktwarnung.eu wiedergibt.
Barbie Blinkende Sneaker – Fuchsia
|Artikelnummer
|EAN / Strichcode
|10253504
|5401160011649
|10253505
|5401160011656
|10253506
|5401160011663
|10253507
|5401160011670
|10253508
|5401160011687
|10253509
|5401160011694
|10253510
|5401160011700
|10253511
|5401160011717
|10253512
|5401160011724
Pokémon Blinkende Sneaker – White/Black
|Artikelnummer
|EAN / Strichcode
|10253681
|5401160007581
|10253682
|5401160007598
|10253683
|5401160007604
|10253684
|5401160007611
|10253685
|5401160007628
|10253686
|5401160007635
|10253687
|5401160007642
|10253688
|5401160007659
|10253689
|5401160007666
Warum werden die Blinkschuhe zurückgerufen?
Die schwedische Chemikalienbehörde fand laut Jollyroom Blei im Lötmaterial der Leuchtelektronik.
Bei den Pokémon-Schuhen wurde der zulässige Wert überschritten. Für die Barbie-Schuhe greift laut offizieller Kundeninformation eine Ausnahme der Elektronikvorschriften; Jollyroom ruft sie freiwillig ebenfalls zurück.
Wichtig zur Einordnung: Der Fund betrifft ein Bauteil der Elektronik. Die Mitteilung nennt keine Messwerte zur Aufnahme beim Tragen. Aus dem Rückruf lässt sich deshalb keine individuelle Bleibelastung eines Kindes ableiten.
Blei kann die Gesundheit schädigen. Kinder sind besonders empfindlich; das Metall kann unter anderem die Entwicklung von Gehirn und Nervensystem beeinträchtigen. Das erläutert die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Rückrufempfehlung sollte deshalb ernst genommen werden, ohne daraus eine Diagnose abzuleiten.
Was solltet ihr jetzt tun?
Legt betroffene Schuhe außer Reichweite von Kindern und kontaktiert den Kundenservice.
- Auf der Jollyroom-Website: Kundendienst → Briefsymbol → Rücksendung & Umtausch → Rückruf auswählen.
- Jollyroom erstattet den Kaufpreis gegen einen Foto- oder Videonachweis, dass die Schuhe unbrauchbar gemacht wurden. Klärt vorab, wie der Nachweis aussehen soll.
- Anschließend sollen die Schuhe sachgerecht recycelt werden. Fragt auch die passende Entsorgung an, statt sie einfach in den Restmüll zu geben.
Telefonischer Kontakt an Werktagen: +49 40 2999 7999. Ein gewünschtes Ersatzprodukt könnt ihr ebenfalls mit dem Service besprechen.
Habt ihr das Paar weiterverkauft oder verschenkt, informiert bitte die neue Besitzerfamilie. So erreicht die Warnung auch Kinder, deren Eltern keine Bestellnachricht von Jollyroom erhalten.
Quellen und Stand
- Jollyroom: Offizielle Kundeninformation zum Rückruf, Oktober 2026
- Produktwarnung.eu: Rückrufmeldung vom 14. Oktober 2026
- WHO: Gesundheitsinformationen zu Blei, 10. Juni 2026
Recherchestand: 15. Oktober 2026. Der Beitrag bezieht sich auf die genannten Modelle und Artikelnummern; er ist keine allgemeine Warnung vor sämtlichen Blinkschuhen.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗