Bild: © 1-2-family.de (KI-generiert nach Produktabbildung von JoiTale)

Ein achtteiliges LED-Badespielzeug der Marke JoiTale wird zurückgerufen. Einzelne Figuren können aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit die Atemwege von Kleinkindern blockieren. Wenn das Set bei euch zu Hause liegt, nehmt es bitte sofort aus der Badewanne und aus der Reichweite eurer Kinder.

Amazon informiert betroffene Kundinnen und Kunden derzeit direkt über den Rückruf. Die öffentliche Warnung wurde am 23. November 2026 bekannt. Das Spielzeug war allerdings auch über andere Verkaufskanäle erhältlich. Deshalb lohnt sich ein Blick auf das Produktfoto auch dann, wenn ihr das Set nicht bei Amazon gekauft habt.

Welches JoiTale-Badespielzeug ist betroffen?

Der Rückruf betrifft ein Set mit acht leuchtenden Badefiguren. Eine Artikelnummer, ASIN, EAN, Chargennummer oder ein genauer Verkaufszeitraum wurden in der veröffentlichten Warnung bislang nicht genannt.

So erkennt ihr das zurückgerufene Set Marke: JoiTale

JoiTale Produkt: leuchtendes Badespielzeug für Kinder

leuchtendes Badespielzeug für Kinder Umfang: acht verschiedene Figuren

acht verschiedene Figuren Ausstattung: LED-Beleuchtung

LED-Beleuchtung Vertrieb: unter anderem über Amazon sowie weitere Verkaufskanäle

Ohne Produktnummer lässt sich das Set leider nicht so eindeutig abgleichen, wie man es sich bei einem Rückruf wünschen würde. Orientiert euch deshalb an der Marke, den acht Figuren mit LED-Beleuchtung und dem Produktbild. Wenn euer Set ähnlich aussieht und ihr unsicher seid, verwendet es vorsichtshalber nicht weiter und fragt beim jeweiligen Händler nach.

Warum kann das Badespielzeug gefährlich werden?

Einige Figuren sind offenbar so klein und geformt, dass Kleinkinder sie in den Mund nehmen können. Blockiert eine Figur dabei die Atemwege, besteht Erstickungsgefahr.

In der veröffentlichten Warnung wird die Größe und Beschaffenheit der Figuren als Grund genannt. Ein Problem mit der LED-Beleuchtung oder den Batterien wird dort nicht beschrieben. Trotzdem gilt der Rückruf für das gesamte achtteilige Set und nicht nur für eine einzelne Figur.

Eine ähnliche Gefahr kann entstehen, wenn sich kleine Teile von Spielzeug lösen. Erst vor wenigen Tagen wurde deshalb auch die Helene-Fischer-Hörfigur von Tonies zurückgerufen.

Wichtig: Lasst euer Kind auch dann nicht mehr mit den Figuren spielen, wenn bisher nichts passiert ist und das Set unbeschädigt aussieht.

Was solltet ihr jetzt mit dem Set tun?

Verwendet das Badespielzeug nicht mehr und legt alle acht Figuren so weg, dass Kinder sie nicht erreichen können.

Set vollständig einsammeln: Kontrolliert auch Badewanne, Spielzeugkorb und Wickeltasche. Amazon-Konto prüfen: Schaut in euren Nachrichten, Bestellungen und bei den persönlichen Produktsicherheitswarnungen nach. Hinweise zur Rückgabe beachten: Folgt dem Rückgabe- oder Erstattungsweg, den Amazon für eure Bestellung anzeigt. Bei einem anderen Händler gekauft? Wendet euch direkt an diese Verkaufsstelle und verweist auf den JoiTale-Rückruf.

Amazon bündelt Hinweise zu betroffenen Bestellungen auf der persönlichen Seite „Meine Rückrufe und Warnungen zur Produktsicherheit“. Dort müsst ihr euch in euer eigenes Konto einloggen. Klickt bei einer Rückrufmail im Zweifel nicht auf unbekannte Links, sondern ruft Amazon direkt über die App oder die bekannte Internetadresse auf.

Denkt auch an Großeltern, Kita oder Freunde

Badespielzeug wandert schnell von einer Familie zur nächsten. Falls ihr das Set verschenkt oder weitergegeben habt, informiert die Empfänger bitte direkt.

Das gilt ebenso, wenn einzelne Figuren bei den Großeltern, in einer Ferienwohnung oder in der Kita liegen. Gerade weil keine Chargen- oder Artikelnummer veröffentlicht wurde, sollte das achtteilige JoiTale-Set überall vollständig aus dem Verkehr gezogen und mit dem jeweiligen Händler geklärt werden.

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