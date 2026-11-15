Bild: © 1-2-family.de (KI-generiert)

Vielleicht seht ihr auf dem ersten Ultraschallbild nur einen kleinen dunklen Fleck. Wenn ihr euch schon auf den ersten Herzschlag gefreut habt, kann das verunsichern. Hier erfahrt ihr, was ein früher Ultraschall zeigen kann und wie eure Praxis einen unklaren Befund abklärt.

Wann findet ein früher Ultraschall statt?

Bei der regulären Vorsorge ist der erste Basisultraschall in der 9. bis 12. Schwangerschaftswoche vorgesehen. Bei einem medizinischen Grund kann schon vorher ein Ultraschall sinnvoll sein.

Wenn ihr zum Beispiel Blutungen oder Schmerzen habt, kann die Ärztin oder der Arzt mit einem frühen Ultraschall nachsehen, wo die Schwangerschaft liegt. Wie der erste reguläre Termin abläuft und was später untersucht wird, lest ihr im Überblick zum Ultraschall in der Schwangerschaft.

Was sind Fruchthöhle und Dottersack?

Auf einem sehr frühen Bild ist oft zuerst die Fruchthöhle zu erkennen. Sie ist der kleine, flüssigkeitsgefüllte Raum, in dem sich der Embryo entwickelt.

Etwas später kann darin der Dottersack sichtbar werden. Er sieht meist aus wie ein winziger heller Ring und hilft, den Embryo in der ersten Zeit zu versorgen. Der Embryo selbst kann anschließend als kleine Struktur neben dem Dottersack sichtbar werden. Was sich in dieser Zeit entwickelt, könnt ihr in der 5. SSW und der 6. SSW nachlesen.

Vereinfachte Skizze. Bild: © 1-2-family.de

Beim frühen Ultraschall untersucht die Ärztin oder der Arzt häufig über die Scheide. Die kleine Ultraschallsonde ist dabei näher an der Gebärmutter. Dadurch sind feine Strukturen oft besser zu erkennen als bei einer Untersuchung über den Bauch. Wenn euch die Untersuchung unangenehm ist, könnt ihr das vorher sagen und nach der Möglichkeit eines Bauchultraschalls fragen.

Ab wann ist der Herzschlag im Ultraschall sichtbar?

Etwa sechs Wochen nach Beginn der letzten Regel kann auf dem Bildschirm schon ein feines Flimmern zu sehen sein. Dieses Flimmern nennt eure Praxis Herzaktivität.

Wann die Herzaktivität sichtbar wird, hängt davon ab, wie weit die Schwangerschaft tatsächlich ist und wie gut sich der Embryo darstellen lässt. Die Schwangerschaftswochen werden ab dem ersten Tag der letzten Regel gezählt. War der Eisprung später als angenommen, kann die Schwangerschaft jünger sein, als euer SSW-Rechner anzeigt.

Die 7. SSW und die 8. SSW geben euch einen Überblick darüber, was sich in diesen Wochen entwickelt. Wenige Tage können am Anfang einen sichtbaren Unterschied machen. Fragt beim Termin, wie eure Praxis das Bild und die Messwerte einordnet.

Was passiert, wenn der erste Befund offenbleibt?

Manchmal lässt sich erst bei einem zweiten Ultraschall einschätzen, wie sich die Schwangerschaft entwickelt. Wann dieser Termin sinnvoll ist, hängt davon ab, was beim ersten Ultraschall zu sehen war.

Wenn beim Ultraschall über die Scheide bereits ein sehr kleiner Embryo zu sehen ist und sich noch keine Herzaktivität erkennen lässt, kann die Praxis eine Kontrolle nach mindestens einer Woche ansetzen. Die Ärztin oder der Arzt vergleicht dann, ob der Embryo gewachsen ist und ob Herzaktivität zu sehen ist.

Nach einem positiven Test kann im Ultraschall auch die Lage der Schwangerschaft zunächst unklar bleiben. Dann vereinbart die Praxis weitere Kontrollen. Dafür kann sie zusätzlich das Schwangerschaftshormon hCG im Blut messen und den Wert nach etwa zwei Tagen erneut prüfen. Die Blutwerte, der Ultraschall und eure Beschwerden helfen zusammen bei der Einordnung. So prüft die Praxis auch, ob sich die Schwangerschaft möglicherweise außerhalb der Gebärmutter entwickelt, zum Beispiel im Eileiter.

Bei Blutungen oder neuen Unterbauchschmerzen meldet euch am selben Tag in eurer Frauenarztpraxis. Bei plötzlich starken Bauchschmerzen, einer starken Blutung oder Anzeichen einer Ohnmacht ruft den Notruf 112.

Was könnt ihr beim Termin fragen?

Die Zeit bis zur nächsten Untersuchung kann sich lang anfühlen. Lasst euch am Ende des Termins erklären, was auf dem Bild zu sehen war und wie es für euch weitergeht.

Diese Fragen könnt ihr euch für den Termin notieren.

Was war heute zu sehen und was ist noch offen?

Wann soll ich zur Kontrolle kommen und was wird dann untersucht?

Bei welchen Beschwerden soll ich mich vorher melden und wen erreiche ich außerhalb der Sprechzeiten?

Wenn im Gespräch Begriffe oder Abkürzungen fallen, könnt ihr sie euch aufschreiben lassen. Im Ratgeber zum Mutterpass findet ihr Erklärungen zu den Einträgen der Vorsorge. Was euch neben den Untersuchungen in den ersten Wochen beschäftigen kann, steht im Überblick zum ersten Trimester. Im Schwangerschaftskalender findet ihr alle Wochen im Überblick.

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