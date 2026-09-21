7. SSW: Entwicklung, Ultraschall und starke Übelkeit

In der 7. SSW kann ein Geruch, den du gestern noch kaum bemerkt hast, plötzlich den ganzen Raum füllen. Kaffee, Parfüm, Kühlschrank oder das warme Essen der Familie werden für manche Nasen über Nacht zum persönlichen Härtetest. Gleichzeitig wird dein Baby im Ultraschall zunehmend erkennbar. Medizinisch heißt das kleine Pünktchen noch Embryo. Kopf, Körper und erste Armknospen lassen sich nun häufiger voneinander unterscheiden.
Falls du zwei Wochen zurückspringen möchtest: Die 5. SSW zeigt, warum im frühen Ultraschall manchmal noch kaum etwas zu sehen ist.
Die 7. SSW: Entwicklung auf einen Blick
Hier findest du die Entwicklung dieser Woche und die wichtigsten Eckdaten kompakt zusammengefasst.
- Die 7. SSW reicht von 6+0 bis 6+6.
- Der Embryo misst gegen Ende der Woche ungefähr zehn Millimeter von Scheitel bis Steiß.
- Gehirn, Gesicht, Arme und Beine entwickeln sich schnell; die Herzanlage arbeitet weiter.
- Im vaginalen Ultraschall sind Embryo und Herzaktivität jetzt häufig sichtbar – eine Datierungsabweichung kann den Befund aber verschieben.
- Übelkeit, starke Geruchsempfindlichkeit, Müdigkeit und Brustspannen können den Alltag deutlich prägen.
- Keine oder nur milde Symptome sind ebenfalls möglich und allein kein Warnzeichen.
Die Entwicklung in der 7. SSW: Der Kopf gibt das Tempo vor
Der Kopf wächst gerade besonders schnell, weil Gehirn und Nervensystem enorme Entwicklungsschritte machen. Dadurch wirkt der Embryo noch deutlich kopflastiger als später.
Die Anlagen des Gehirns gliedern sich weiter, während Rückenmark und Nervenbahnen entstehen. Im Gesicht deuten kleine Vertiefungen an, wo sich Nase und Ohren entwickeln. Die Augen liegen noch seitlich und werden von beginnenden Lidfalten geschützt. Menschliche Gesichtszüge sind erst in Ansätzen vorhanden, doch aus dem kleinen gebogenen Körper wird sichtbar mehr als ein Pünktchen.
Auch die Armknospen verlängern sich. Ihre verbreiterten Enden werden später zu Händen. Die Beine hinken im Wachstum noch ein wenig hinterher. Knorpel bildet die frühe Grundlage für das spätere Skelett, während Herz, Verdauungsorgane, Nieren und weitere Organsysteme gleichzeitig weitergebaut werden.
|Jetzt besonders aktiv
|Was sich entwickelt
|Gehirn
|Die Bereiche des Gehirns differenzieren sich weiter, Nervenzellen und Verbindungen entstehen.
|Gesicht
|Augen, Ohren, Nase und Mund werden als Anlagen deutlicher.
|Arme und Beine
|Die Knospen wachsen; an den Armen zeichnen sich künftige Hände ab.
|Versorgung
|Plazenta und Nabelverbindung übernehmen zunehmend mehr Aufgaben.
Das klingt nach einem hübsch sortierten Arbeitsplan. In Wirklichkeit ist es eher eine biologische Großbaustelle mit erstaunlich guter Selbstorganisation. Viele Abteilungen arbeiten gleichzeitig, teilen sich Signalstoffe und stimmen ihre nächsten Schritte aufeinander ab. Für dich ist davon außer den hormonellen Nebenwirkungen noch nichts zu spüren.
Wie groß ist der Embryo in der 7. SSW?
Gegen Ende der Woche liegt die Scheitel-Steiß-Länge häufig bei ungefähr zehn Millimetern. Am Anfang der 7. SSW kann der Embryo noch deutlich kleiner sein.
Die Scheitel-Steiß-Länge wird vom höchsten Punkt des Kopfes bis zum unteren Ende des Rumpfes gemessen. Beine werden nicht mitgerechnet, weil sie noch klein und der Körper stark gekrümmt ist. Bei solch winzigen Strecken macht bereits ein Millimeter einen sichtbaren Unterschied. Messwert, Bildqualität und tatsächlicher Entwicklungszeitpunkt gehören deshalb immer zusammen.
Der Größenvergleich dieser Woche: Eine Weintraube ist ein nettes Bild für den Kopf. Medizinisch entscheidend ist sie nicht. Embryonen halten sich weder an Obstsorten noch an App-Grafiken – und ein später Eisprung kann die gesamte Rechnung um einige Tage verschieben.
Ultraschall in der 7. SSW: Was ist jetzt zu sehen?
Bei einer vaginalen Untersuchung lassen sich Fruchthöhle, Dottersack und Embryo jetzt häufig gut darstellen. Meist ist auch eine rhythmische Herzaktivität erkennbar.
„Meist“ bedeutet weiterhin nicht „bei jeder Frau an jedem Tag“. Wurde der Eisprung später ausgelöst als rechnerisch angenommen, kann aus einer vermeintlichen 7. SSW biologisch noch eine spätere 6. SSW werden. Auch Lage, Gerät und Messbedingungen beeinflussen, wie klar der Embryo zu erkennen ist. Ein einzelnes frühes Bild muss deshalb im Zusammenhang mit der Vorgeschichte und gegebenenfalls einer Verlaufskontrolle beurteilt werden.
- Fruchthöhle: Sie sollte in der Gebärmutter liegen und ist gewöhnlich deutlich zu erkennen.
- Dottersack: Er dient als wichtiges Orientierungszeichen der frühen Schwangerschaft.
- Embryo: Er lässt sich oft messen und als gebogene Struktur vom Dottersack unterscheiden.
- Herzaktivität: Eine kleine pulsierende Bewegung ist häufig sichtbar, wird aber nicht nach Kalender allein beurteilt.
Wenn die Herzaktivität noch nicht sicher darstellbar ist, zählt vor allem, wie groß der Embryo gemessen wurde und wann kontrolliert werden soll. Medizinische Leitlinien sehen klare Messgrenzen und ausreichende Zeitabstände vor, bevor ein sehr früher Befund abschließend bewertet wird. Unser Ratgeber erklärt ausführlicher, was beim Ultraschall in der Schwangerschaft untersucht wird.
Herzaktivität sehen – aber noch nicht zu Hause suchen
Im Praxisultraschall kann die frühe Herzaktivität nun sichtbar sein. Ein Heimdoppler kann sie in der 7. SSW dagegen nicht zuverlässig auffinden und schafft häufig mehr Sorge als Sicherheit.
Das Herz ist noch winzig, der Embryo liegt tief im Becken und seine Position verändert sich. Selbst medizinisches Personal arbeitet in dieser Phase mit einem geeigneten vaginalen Ultraschallgerät. Wenn ein Gerät für zu Hause nichts findet, bedeutet das nicht, dass keine Herzaktivität vorhanden ist. Umgekehrt können eigene Gefäßgeräusche oder der mütterliche Puls fälschlich für den Herzschlag des Embryos gehalten werden.
Wichtig: Ein Heimdoppler ersetzt weder Vorsorge noch eine Untersuchung bei Blutungen oder Schmerzen. In der sehr frühen Schwangerschaft ist „nichts gefunden“ vor allem eine Aussage über die Grenzen des Geräts – nicht über dein Baby.
Warum Übelkeit und Gerüche jetzt so heftig sein können
In der 7. SSW steigen Schwangerschaftshormone kräftig an. Bei vielen Frauen treffen deshalb Übelkeit, empfindliche Nase, Müdigkeit und ein leerer Magen besonders ungünstig aufeinander.
Der Name „Morgenübelkeit“ ist dabei fast schon frech. Manche Frauen wachen damit auf, andere fühlen sich erst am Nachmittag schlecht oder kämpfen den ganzen Tag mit einem flauen Magen. Erbrechen kann dazugehören, muss aber nicht. Selbst Gerüche, die objektiv kaum stark sind, können plötzlich Brechreiz auslösen.
Es gibt nicht den einen Trick, der bei allen funktioniert. Oft lohnt es sich, mehrere kleine Veränderungen auszuprobieren und nur das zu behalten, was dir wirklich hilft.
Vor dem Aufstehen
- ein paar Schlucke trinken
- Zwieback oder Cracker griffbereit halten
- langsam aufrichten
Über den Tag
- kleine Portionen statt großer Mahlzeiten
- Getränke schluckweise testen
- Auslöser lüften oder abgeben
Kalte Speisen riechen oft weniger intensiv als warme. Manche Schwangere vertragen trockene, salzige oder leicht säuerliche Lebensmittel besser, andere gerade nicht. Du musst dich nicht zu vermeintlich perfekten Schwangerschaftsmahlzeiten zwingen, während dir schon beim Öffnen des Kühlschranks übel wird. Wichtig ist zunächst, dass Flüssigkeit und etwas Energie im Körper bleiben.
Unser aktueller Beitrag zeigt, warum Schwangerschaftsübelkeit nicht still ausgehalten werden muss. Einen größeren Überblick findest du außerdem auf unserer Themenseite zu häufigen Schwangerschaftsbeschwerden.
Wann aus Übelkeit ein medizinisches Problem wird
Wenn du kaum Flüssigkeit behalten kannst, Gewicht verlierst oder Anzeichen einer Austrocknung bemerkst, brauchst du ärztliche Unterstützung. Schwere Schwangerschaftsübelkeit ist keine Befindlichkeit, die du tapfer wegatmen musst.
Bitte zeitnah medizinisch abklären lassen
- Du kannst Getränke über längere Zeit nicht bei dir behalten.
- Du urinierst deutlich weniger oder der Urin ist sehr dunkel.
- Du verlierst Gewicht, bist stark geschwächt oder schwindelig.
- Du erbrichst Blut, hast Fieber oder starke Bauchschmerzen.
- Übelkeit und Erbrechen machen deinen normalen Alltag praktisch unmöglich.
Bei ausgeprägten Beschwerden können Flüssigkeit, Elektrolyte und geeignete Medikamente nötig sein. Lass dich beraten, statt frei verkäufliche oder pflanzliche Mittel auf eigene Faust zu kombinieren.
Keine Anzeichen in der 7. SSW: Ist das ungewöhnlich?
Nein. Auch in der 7. SSW kann eine Schwangerschaft ohne Übelkeit, Brustspannen oder große Müdigkeit völlig normal verlaufen.
Beschwerden hängen nicht nur von der Hormonmenge ab, sondern auch davon, wie empfindlich dein Körper darauf reagiert. Symptome können außerdem tageweise wechseln. Ein ruhiger Morgen nach mehreren schlechten Tagen ist kein zuverlässiges Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt – sondern möglicherweise einfach ein guter Morgen.
Medizinisch wichtiger als ein Symptomvergleich sind Blutungen, starke oder einseitige Schmerzen, Schwindel, Ohnmacht oder Fieber. Solche Beschwerden solltest du abklären lassen. Ein Symptomtagebuch kann bei starker Übelkeit für das Arztgespräch hilfreich sein, eignet sich aber nicht als täglicher Schwangerschaftstest.
Fehlgeburtsrisiko in der 7. SSW: Was lässt sich wirklich sagen?
Mit jedem zeitgerechten Entwicklungsschritt sinkt das statistische Risiko. Eine persönliche Prozentzahl lässt sich aus der Angabe „7. SSW“ allein trotzdem nicht seriös berechnen.
Alter, medizinische Vorgeschichte, Blutungen, Schmerzen und der konkrete Ultraschallbefund verändern die Einschätzung. Eine sichtbare, zur Größe passende Herzaktivität ist ein günstiges Zeichen. Sie ist aber kein Versprechen für den gesamten weiteren Verlauf. Fehlt sie bei einem vermeintlich frühen Termin, muss wiederum geprüft werden, ob die Schwangerschaft möglicherweise jünger ist als errechnet.
Die häufigste Ursache früher Fehlgeburten sind zufällige chromosomale Veränderungen des Embryos. Normaler Alltag, vorsichtige Bewegung, Geschlechtsverkehr oder ein einzelner stressiger Tag lösen nicht einfach eine Fehlgeburt aus. Wenn du schon einmal ein Baby verloren hast, kann das Wissen darüber die Angst trotzdem nicht ausschalten. Unser persönlicher Beitrag über eine Schwangerschaft nach einer Fehlgeburt gibt diesen gemischten Gefühlen Raum.
Blutungen oder Schmerzen in der 7. SSW
Eine leichte Blutung kann verschiedene Ursachen haben und muss nicht das Ende der Schwangerschaft bedeuten. Sie sollte trotzdem ärztlich eingeordnet werden.
Kontaktiere bei Blutungen deine gynäkologische Praxis. Bei starken Blutungen, zunehmenden oder einseitigen Schmerzen, Schulterschmerz, deutlichem Schwindel oder Ohnmacht brauchst du sofort medizinische Hilfe. Diese Warnzeichen können unter anderem zu einer Eileiterschwangerschaft oder einer stärkeren inneren Blutung passen.
Farbe und Menge allein liefern keine sichere Diagnose. Auch ein weiterhin positiver Schwangerschaftstest klärt die Ursache nicht. Unser Beitrag zu Blutungen in der Schwangerschaft erklärt mögliche Hintergründe, ersetzt bei akuten Beschwerden aber keine Untersuchung.
Was dir in der 7. SSW guttun kann
Wenn Gerüche, Übelkeit oder Erschöpfung besonders laut sind, darf eure Woche bewusst leiser werden.
Für dich
- Richte dir eine möglichst geruchsarme Ecke mit Wasser, Snack, Ladekabel und etwas Ablenkung ein.
- Sage Termine ab, die nur Energie kosten. Dein Körper leistet gerade genug, auch wenn von außen noch nichts zu sehen ist.
Gemeinsam
- Die Partnerperson kann Parfüm, stark riechendes Essen und volle Mülleimer diese Woche besonders aufmerksam aus deiner Nähe halten.
- Wählt Nähe ohne Druck: Füße aneinander auf dem Sofa, eine Hand halten oder zusammen eine Serie schauen zählt genauso.
Wem möchtest du schon von der Schwangerschaft erzählen?
Es gibt keine medizinisch richtige Woche für die gute Nachricht. Du darfst sie teilen, sobald es sich für dich passend anfühlt – oder sie noch eine Weile für dich behalten.
Der oft gehörte Rat, bis zur 12. SSW zu warten, kann Sicherheit vermitteln. Er kann aber auch bedeuten, dass Frauen die anstrengendsten Wochen allein überspielen müssen. Eine hilfreiche Zwischenlösung ist der kleine Vertrauenskreis: Menschen, denen du nicht nur die Schwangerschaft, sondern auch Sorgen oder einen schwierigen Verlauf erzählen würdest.
Vielleicht die ehrlichste Entscheidungshilfe: Wem würdest du gern schreiben, wenn du heute kaum vom Sofa kommst? Und wer dürfte auch dann an deiner Seite sein, wenn nicht alles nach Plan verläuft?
Häufige Fragen zur 7. SSW
Von Herzaktivität bis Übelkeit: Diese Antworten ordnen die häufigsten Unsicherheiten der Woche kompakt ein.
Medizinische Quellen und weiterführende Informationen
- BIÖG: 5. bis 8. Schwangerschaftswoche
- NHS: Week 7
- NHS: Severe vomiting in pregnancy
- NICE: Ectopic pregnancy and miscarriage
- Gemeinsamer Bundesausschuss: Mutterschafts-Richtlinie
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine persönliche medizinische Beratung. Bei akuten oder starken Beschwerden suche bitte sofort medizinische Hilfe.
Die 7. SSW kann sich nach außen noch ganz unscheinbar und im eigenen Körper erstaunlich laut anfühlen. Während du vielleicht nur von Mahlzeit zu Mahlzeit denkst, werden beim Embryo Gesicht, Gehirn und Gliedmaßen immer deutlicher. In der 8. SSW rückt neben dieser rasanten Entwicklung für viele Frauen erstmals die größere Schwangerschaftsvorsorge mit Mutterpass, Blutuntersuchungen und vielen neuen Begriffen in den Mittelpunkt.
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