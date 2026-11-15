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Ein paar Tropfen Blut am Toilettenpapier können einen ganz schön erschrecken. Vielleicht fragt ihr euch, ob ihr direkt in die Klinik müsst. Hier findet ihr die passende Anlaufstelle und erfahrt, was die Praxis bei einer Blutung in den ersten Wochen untersucht.

Wen solltet ihr bei einer Blutung anrufen?

Wie dringend ihr Hilfe braucht, hängt von der Blutung und möglichen Beschwerden ab. Lasst auch eine leichte Schmierblutung ärztlich abklären.

So erreicht ihr die passende Hilfe Ruft 112 bei sehr starkem Blutverlust, plötzlich heftigen Bauchschmerzen oder wenn euch schwarz vor Augen wird und ihr das Gefühl habt, gleich umzukippen.

bei sehr starkem Blutverlust, plötzlich heftigen Bauchschmerzen oder wenn euch schwarz vor Augen wird und ihr das Gefühl habt, gleich umzukippen. Geht sofort in eine gynäkologische Notaufnahme, wenn ihr etwa so stark blutet wie bei eurer gewohnten Regel oder stärker. Auch bei einer Blutung mit einseitigen Unterbauchschmerzen oder neuen Schmerzen an der Schulterspitze braucht ihr sofort Hilfe.

wenn ihr etwa so stark blutet wie bei eurer gewohnten Regel oder stärker. Auch bei einer Blutung mit einseitigen Unterbauchschmerzen oder neuen Schmerzen an der Schulterspitze braucht ihr sofort Hilfe. Ruft bei einer leichten Blutung ohne akute Warnzeichen direkt in der Frauenarztpraxis an. Ist die Praxis geschlossen, erreicht ihr den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117.

Was kann hinter einer Schmierblutung stecken?

Eine Schmierblutung ist eine sehr leichte Blutung. Manchmal bleiben nur Spuren in der Unterwäsche oder am Toilettenpapier zurück.

Der Muttermund ist die Öffnung am unteren Ende der Gebärmutter. Das Gewebe dort ist in der Schwangerschaft stärker durchblutet. Nach Sex oder einer Untersuchung kann dort eine kleine Blutung entstehen. Eine weitere mögliche Ursache ist ein Hämatom. Das ist eine Ansammlung von Blut, die zum Beispiel zwischen der Gebärmutterwand und der Hülle der frühen Schwangerschaft liegen kann.

Die Praxis prüft auch, ob die Blutung mit einer beginnenden Fehlgeburt zusammenhängt oder ob die Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter liegt. Das ist zum Beispiel bei einer Eileiterschwangerschaft der Fall. Sie kann auch mit einer leichten Blutung beginnen.

Ob das Blut braun, rosa oder hellrot ist, hilft euch beim Beschreiben. Für die Ursache braucht es eine ärztliche Einordnung. Auch der Zeitpunkt rund um die erwartete Regel sagt euch zu Hause nicht sicher, woher das Blut kommt.

Was könnt ihr am Telefon sagen?

Sagt beim Anruf als Erstes, dass ihr schwanger seid oder einen positiven Test hattet und jetzt blutet.

Diese Angaben helfen der Praxis bei der Einschätzung.

Seit wann blutet ihr und wie viel Blut seht ihr ungefähr?

Habt ihr Schmerzen? Falls ja, wo spürt ihr sie und wie stark sind sie?

Wisst ihr ungefähr, in welcher Woche ihr seid? Hattet ihr schon einen Ultraschall?

Falls ihr die Woche nur ungefähr wisst, nennt den ersten Tag eurer letzten Regel oder das Datum des positiven Tests. Wie die Wochen gezählt werden, erklärt der SSW-Rechner. Wenn ihr gerade erst positiv getestet habt, findet ihr im Ratgeber zur 5. SSW auch Hinweise zum ersten Kontakt mit der Praxis.

Wie wird die Blutung abgeklärt?

Die Ärztin oder der Arzt fragt nach euren Beschwerden und schaut je nach Befund mit einem Ultraschall nach, wo die Schwangerschaft liegt und was schon sichtbar ist.

Für die Untersuchung kann die Ärztin oder der Arzt eine kleine Ultraschallsonde über die Scheide einführen. So sind frühe Strukturen oft besser erkennbar. Was auf dem Bild zu sehen sein kann und warum manchmal ein weiterer Termin nötig ist, lest ihr im Ratgeber zum frühen Ultraschall.

Wenn die Lage der Schwangerschaft noch unklar ist, kann die Praxis das Schwangerschaftshormon hCG im Blut messen. Mit einer weiteren Blutprobe nach etwa zwei Tagen kann sie sehen, wie sich der Wert verändert. Die Blutwerte helfen zusammen mit dem Ultraschall und euren Beschwerden bei der Einordnung.

Wenn ihr euren Mutterpass schon habt, nehmt ihn zur Untersuchung mit. Falls ihr eine Kontrolle braucht, klärt am Ende des Termins, wann ihr wiederkommen und bei welchen Beschwerden ihr früher anrufen sollt.

Wenn ihr auf den nächsten Termin wartet

Die Zeit bis zur nächsten Untersuchung kann sich lang anfühlen. Vielleicht hilft es euch, eure Fragen aufzuschreiben und jemanden zum Termin mitzunehmen.

Wenn euch die Frage nach dem Herzschlag beschäftigt, erklärt die 6. SSW, warum die Praxis einen frühen Befund manchmal erst im Verlauf beurteilen kann. Einen Überblick über Vorsorge und Beschwerden in den ersten Wochen findet ihr im Ratgeber zum ersten Trimester. Im Schwangerschaftskalender findet ihr den passenden Wochenratgeber.

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