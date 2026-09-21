5. SSW: Ultraschall, Anzeichen und Entwicklung

In der 5. SSW liegen manchmal nur wenige Minuten zwischen „Bestimmt kommt meine Periode gleich“ und „Da sind wirklich zwei Striche“. Plötzlich ist die Schwangerschaft nicht mehr bloß eine Möglichkeit, sondern eine Nachricht, die auf einem kleinen Teststreifen steht. Im Körper startet währenddessen eine Woche der großen Baupläne: Nervensystem, Herz und erste Organanlagen werden vorbereitet. Nur der Ultraschall hält mit dieser inneren Dramatik oft noch nicht ganz Schritt.
Zwei Wochen zuvor haben wir erklärt, wie Befruchtung, Zellteilung und Einnistung beginnen. Das kannst du in der 3. SSW noch einmal nachlesen.
Die 5. SSW: Entwicklung auf einen Blick
Hier findest du die Entwicklung dieser Woche und die wichtigsten Eckdaten kompakt zusammengefasst.
- Zeitraum: 4+0 bis 4+6
- Größe: ungefähr zwei Millimeter, je nach Tag und tatsächlichem Entwicklungsstand
- Entwicklung: Die Anlagen von Gehirn, Rückenmark, Herz und weiteren Organen beginnen sich zu formen.
- Test: Nach Ausbleiben der Periode ist ein korrekt angewendeter Urintest meistens deutlich aussagekräftiger als noch in der Vorwoche.
- Ultraschall: Eine kleine Fruchthöhle kann erkennbar sein; Dottersack, Embryo oder Herzaktivität müssen es noch nicht.
- Beschwerden: Müdigkeit, Brustspannen, Ziehen, Geruchsempfindlichkeit und Übelkeit sind möglich – gar keine Symptome ebenfalls.
Positiver Schwangerschaftstest – und was jetzt?
Du darfst dich freuen, ungläubig dreinschauen oder erst einmal gar nichts fühlen. Praktisch reichen für den Anfang drei Schritte: Termin vereinbaren, Medikamente prüfen lassen und Folsäure weiternehmen beziehungsweise jetzt beginnen.
Ein positiver Urintest weist das Schwangerschaftshormon hCG nach. Falsch positive Ergebnisse sind bei korrekter Anwendung seltener als falsch negative sehr frühe Tests. Eine zweite Packung im Badschrank kann das Gefühl beruhigen, liefert aber nicht automatisch neue medizinische Informationen. Testlinien dürfen außerdem unterschiedlich kräftig ausfallen. Urintests sind keine verlässlichen Messgeräte für den Schwangerschaftsverlauf.
Ruf in deiner gynäkologischen Praxis an und nenne den ersten Tag deiner letzten Periode. Sag auch, ob du Beschwerden, besondere Vorerkrankungen oder frühere Schwangerschaftskomplikationen hattest. Die Praxis legt dann einen passenden Termin fest. Ohne Warnzeichen ist ein Termin etwas später oft aufschlussreicher, weil im Ultraschall mehr zu erkennen ist. Bei Schmerzen oder Blutungen gelten andere Prioritäten.
Deine kleine Startliste nach dem positiven Test
- Gynäkologische Praxis kontaktieren und den ersten Termin abstimmen.
- Folsäure einnehmen; Jod und individuelle Dosierungen fachlich klären.
- Regelmäßige Medikamente nicht selbst absetzen, sondern zeitnah prüfen lassen.
- Alkohol und Nikotin ab jetzt weglassen.
- Bei Bedarf früh nach einer Hebamme suchen.
Wenn du noch unsicher bist, wie sicher dein Ergebnis ist, findest du alle Details in unserem Ratgeber zum Schwangerschaftstest. Deinen voraussichtlichen Geburtstermin und die genaue Schreibweise deiner Woche kannst du mit unserem Geburtstermin- und SSW-Rechner bestimmen.
So entwickelt sich der Embryo in der 5. SSW
Von außen wäre kaum mehr als ein winziges Gebilde zu erkennen. Im Inneren wird jedoch gerade der Grundriss für nahezu alles angelegt, was später einmal selbstverständlich aussehen wird.
Der Embryo besteht nun aus verschiedenen Zellschichten, aus denen sich unterschiedliche Gewebe und Organe entwickeln. Das Neuralrohr beginnt sich zu bilden; daraus gehen später Gehirn und Rückenmark hervor. Auch die frühe Herzanlage nimmt Form an. Noch handelt es sich nicht um ein fertig gekammertes Herz, sondern zunächst um eine einfache röhrenförmige Struktur, die sich in den folgenden Tagen weiterentwickelt.
Parallel entstehen erste Anlagen für den Verdauungstrakt und andere Organsysteme. Der Dottersack übernimmt in dieser frühen Phase wichtige Versorgungs- und Blutbildungsaufgaben, während die Plazenta ihren späteren Vollzeitjob erst nach und nach aufbaut. Die Fruchtblase füllt sich mit Flüssigkeit und schafft eine geschützte Umgebung.
|Baustelle
|Was in der 5. SSW beginnt
|Nervensystem
|Das Neuralrohr entsteht als frühe Anlage von Gehirn und Rückenmark.
|Herz
|Die einfache Herzanlage entwickelt sich weiter; sichtbare Herzaktivität ist im Ultraschall noch nicht garantiert.
|Versorgung
|Dottersack und frühe Plazentastrukturen teilen sich vorläufig wichtige Aufgaben.
|Körperform
|Die bislang flache Zellstruktur beginnt sich zu falten und eine erkennbare Körperachse auszubilden.
Das ist ein biologisches Großprojekt, bei dem nicht Zimmer für Zimmer fertiggestellt wird. Viele Systeme beginnen gleichzeitig, beeinflussen einander und verändern sich täglich. Genau deshalb ist eine gute Versorgung mit Folsäure jetzt besonders wichtig: Sie unterstützt den Verschluss des Neuralrohrs. Falls du bisher keine Folsäure genommen hast, ist es nicht „zu spät“ für sinnvolles Handeln – beginne jetzt und kläre die passende Dosis.
Wie groß ist das Baby in der 5. SSW?
Gegen Ende der 5. SSW wird häufig eine Größenordnung von ungefähr zwei Millimetern genannt. Auf einen exakten Wert solltest du dich in dieser Phase jedoch nicht festnageln.
Schon ein um wenige Tage späterer Eisprung kann dazu führen, dass die Entwicklung hinter der rechnerischen Woche zurückliegt, ohne dass etwas nicht stimmt. Außerdem wird der Embryo in dieser frühen Phase im Ultraschall nicht immer klar abgrenzbar gemessen. Die berühmten Vergleiche mit Sesamkorn, Apfelkern oder Krümel sind liebevoll gemeint, aber naturgemäß ungenau. Ein Sesamkorn hält schließlich still und hat einen festen Rand – dein Embryo nicht.
Wichtiger als ein einzelner Millimeterwert ist später die Entwicklung im Verlauf. Medizinische Beurteilungen stützen sich nicht auf eine App-Grafik, sondern auf Untersuchung, zeitlichen Abstand, Ultraschallbefund und bei Bedarf weitere Werte.
Was sieht man in der 5. SSW im Ultraschall?
In der Gebärmutter kann eine winzige Fruchthöhle sichtbar werden. Vielleicht lässt sich auch schon ein Dottersack erkennen. Ein Embryo oder Herzschlag muss in dieser Woche dagegen noch nicht zu sehen sein.
Bei einem vaginalen Ultraschall lassen sich frühe Strukturen eher erkennen als bei einer Untersuchung über die Bauchdecke. Trotzdem bleibt der genaue Tag entscheidend. Zwischen 4+0 und 4+6 liegen nur sechs Kalendertage, entwicklungstechnisch aber kleine Welten. Auch Zykluslänge und Eisprungzeitpunkt können die Rechnung verschieben.
Kann schon sichtbar sein
- eine kleine Fruchthöhle in der Gebärmutter
- eventuell der Dottersack
- eine gut aufgebaute Gebärmutterschleimhaut
Muss noch nicht sichtbar sein
- der Embryo selbst
- eine messbare Scheitel-Steiß-Länge
- Herzaktivität
Ein zu früher Ultraschall ist deshalb manchmal wie ein Foto, das eine Sekunde vor dem entscheidenden Moment aufgenommen wurde: Auf dem Bild fehlt etwas, obwohl es kurz darauf sichtbar wäre. Wenn der Befund noch nicht eindeutig ist und es dir gut geht, wird häufig ein Kontrolltermin mit ausreichend Abstand vereinbart. Aus einem einzelnen sehr frühen Bild sollte keine vorschnelle Schlussfolgerung gezogen werden.
Unser großer Überblick erklärt, welche Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft vorgesehen sind und was dabei beurteilt wird.
Warum Test, Rechnung und Ultraschall manchmal nicht zusammenpassen
Die Schwangerschaft läuft gleichzeitig nach einer Kalenderuhr und einer Entwicklungsuhr. Die erste startet mit der letzten Periode, die zweite mit Eisprung und Befruchtung.
|Die Kalenderuhr
|Die Entwicklungsuhr
|rechnet ab dem ersten Tag der letzten Periode
|hängt vom tatsächlichen Eisprung und der Befruchtung ab
|ergibt Angaben wie 4+3
|kann bei spätem Eisprung einige Tage „jünger“ sein
|ist für die gemeinsame medizinische Sprache praktisch
|erklärt, warum frühe Ultraschallbilder nicht immer zum errechneten Tag passen
Auch digitale Tests mit Wochenanzeige können verwirren. Sie zählen üblicherweise ab der ungefähren Befruchtung, während Ärztinnen und Ärzte ab der letzten Periode rechnen. Zeigt ein Test „2–3 Wochen“, entspricht das medizinisch grob einer 4. bis 5. Schwangerschaftswoche. Die Anzeige ist keine genaue Datierung und ersetzt keinen Ultraschall.
Anzeichen in der 5. SSW: Was du spüren kannst
Dein Körper kann schon sehr deutlich auf Schwangerschaft schalten – oder sich weiterhin verdächtig unauffällig benehmen. Beides passt in die 5. SSW.
hCG, Progesteron und Östrogene verändern Kreislauf, Verdauung, Brustgewebe und Energiehaushalt. Müdigkeit ist deshalb nicht eingebildet, selbst wenn du äußerlich noch genauso aussiehst wie letzte Woche. Manche Frauen frieren leichter, werden geruchsempfindlich oder merken, dass der Lieblingskaffee plötzlich eher nach Zumutung riecht. Andere haben außer der ausbleibenden Periode kein einziges Anzeichen.
- Müdigkeit und schnelleres Erschöpftsein
- empfindliche, schwere oder spannende Brüste
- leichtes Ziehen im Unterbauch
- häufigerer Harndrang
- Übelkeit, Appetitveränderungen oder Abneigungen
- Blähbauch, Verstopfung oder Sodbrennen
- Stimmungsschwankungen und ein stärkeres Ruhebedürfnis
Symptome dürfen schwanken. Ein Tag mit weniger Brustspannen ist kein medizinischer Test. Wenn dich Übelkeit beschäftigt, findest du hier unsere Tipps gegen Schwangerschaftsübelkeit. Bei Brennen hinter dem Brustbein hilft unser Ratgeber zu Sodbrennen in der Schwangerschaft.
Keine Anzeichen in der 5. SSW – ist das ein schlechtes Zeichen?
Nein. Das Fehlen von Beschwerden ist allein kein Hinweis darauf, dass sich die Schwangerschaft nicht richtig entwickelt.
Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf hormonelle Veränderungen. Auch dieselbe Frau kann zwei Schwangerschaften völlig verschieden erleben. Vielleicht kommt die Übelkeit später, vielleicht bleibt sie dir erspart. Vielleicht merkst du nur, dass du abends eine Stunde früher ins Bett möchtest. Es gibt keine Mindestmenge an Unwohlsein, die eine Schwangerschaft glaubwürdig macht.
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen fehlenden Symptomen und akuten Warnzeichen. Plötzlich weniger Übelkeit ohne weitere Beschwerden ist normalerweise kein Notfall. Stärkere Blutungen, deutliche oder einseitige Schmerzen, Schwindel, Ohnmacht, Schulterschmerz oder Fieber gehören dagegen medizinisch abgeklärt.
Blutungen und Schmerzen: Wann du Hilfe brauchst
Leichte Schmierblutungen und ein mildes Ziehen kommen in der Frühschwangerschaft vor. Aus der Ferne lässt sich aber nicht sicher entscheiden, ob die Ursache harmlos ist.
Kontaktiere bei Blutungen deine gynäkologische Praxis und beschreibe Menge, Farbe, Dauer und begleitende Beschwerden. Bei starken Blutungen, starken oder einseitigen Schmerzen, Kreislaufproblemen, Ohnmacht oder Schulterschmerz solltest du sofort medizinische Hilfe suchen. Hinter solchen Beschwerden kann unter anderem eine Eileiterschwangerschaft stecken, die rasch behandelt werden muss.
Versuche nicht, die Situation über Testlinien zu kontrollieren. Ein Urintest kann auch dann noch positiv sein, wenn ärztlich etwas abgeklärt werden muss. Unser Beitrag über Blutungen in der Schwangerschaft bietet zusätzliche Orientierung, ersetzt bei akuten Beschwerden aber keine Untersuchung.
Was dir in der 5. SSW guttun kann
Der positive Test macht vieles plötzlich groß, während dein Körper vielleicht vor allem müde ist. Diese Woche darf klein und sanft bleiben.
Für dich
- Stell Wasser und einen gut verträglichen Snack dorthin, wo du morgens zuerst vorbeikommst.
- Plane nach Möglichkeit eine echte Ruheinsel ein – nicht als Belohnung nach allen Aufgaben, sondern mitten im Alltag.
Gemeinsam
- Die Partnerperson kann geruchsintensive Küchen- oder Müllaufgaben übernehmen, wenn deine Nase gerade besonders empfindlich ist.
- Macht einen ruhigen Mini-Ausflug: eine Bank im Grünen, ein Café mit verträglicher Auswahl oder eine kleine Runde ohne Einkaufsauftrag.
Was passiert beim ersten Vorsorgetermin?
Der erste Termin ist mehr als ein kurzer Blick auf den Ultraschall. Es geht um deine Vorgeschichte, Medikamente, mögliche Risiken und den Beginn einer gut begleiteten Schwangerschaft.
Je nach Zeitpunkt und Praxisablauf werden Beschwerden und Vorerkrankungen besprochen, Blutdruck und Gewicht erfasst, Urin und Blut untersucht und weitere Vorsorgeschritte geplant. Der Mutterpass wird im Rahmen der Vorsorge angelegt, sobald die entsprechenden Befunde erhoben werden. Die Mutterschafts-Richtlinie regelt in Deutschland, welche Untersuchungen zur regulären Vorsorge gehören.
Nimm eine Liste deiner Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel mit – auch frei verkäufliche Präparate und pflanzliche Mittel zählen. Notiere außerdem frühere Schwangerschaften, Operationen, Allergien und den ersten Tag der letzten Periode. Du brauchst kein perfektes Schwangerschaftsdossier. Ein paar Stichpunkte auf dem Handy reichen völlig.
Musst du deinen Arbeitgeber schon in der 5. SSW informieren?
Du musst die Nachricht nicht automatisch direkt nach dem positiven Test im Büro verkünden. Wenn deine Tätigkeit jedoch Risiken birgt, kann eine frühe Mitteilung wichtig sein, damit Schutzmaßnahmen greifen.
Das Mutterschutzgesetz soll dich und dein ungeborenes Kind am Arbeitsplatz schützen. Nach der Mitteilung muss der Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung konkret anwenden und den Arbeitsplatz bei Bedarf anpassen. Ein Beschäftigungsverbot „ab der 5. SSW“ gibt es nicht pauschal. Zuerst werden Arbeitsbedingungen geprüft, verändert oder ein anderer geeigneter Arbeitsplatz gesucht. Ein betriebliches oder ärztliches Beschäftigungsverbot kommt nur unter bestimmten Voraussetzungen infrage.
Bei Kontakt zu Gefahrstoffen, Infektionsrisiken, schwerem Heben, Nachtarbeit oder anderen besonderen Belastungen solltest du nicht aus Angst schweigen, sondern dich beraten lassen. Ausführlich erklären wir deine Rechte in unseren Beiträgen zum Mutterschutz und zum Beschäftigungsverbot in der Schwangerschaft.
Häufige Fragen zur 5. SSW
Die Antworten dieser Woche drehen sich vor allem um den Spalt zwischen positivem Test und noch vorsichtigem Ultraschallbild.
Medizinische Quellen und weiterführende Informationen
- BIÖG: 5. bis 8. Schwangerschaftswoche
- NHS: Week 5
- Gemeinsamer Bundesausschuss: Mutterschafts-Richtlinie
- Gesund ins Leben/BLE: Folsäure, Jod und Co.
- Familienportal des Bundes: Mutterschutz
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine persönliche medizinische Beratung.
Die 5. SSW darf sich riesig anfühlen, obwohl dein kleines Pünktchen – medizinisch noch Embryo genannt – kaum zwei Millimeter misst. Du musst jetzt nicht jede Antwort besitzen. Ein positiver Test, ein sinnvoll vereinbarter Termin und ein paar gute Alltagsentscheidungen sind für diese Woche vollkommen genug. In der 6. SSW rückt dann ein Thema ins Zentrum, auf das viele sehnsüchtig warten: die frühe Herzaktivität – und die Frage, wann sie im Ultraschall wirklich zu sehen sein kann.
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